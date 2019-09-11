وزير الصحة يزور جناح مجموعة د.سليمان الحبيب بملتقى الصحة بالرياض

تفضل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة لجناح مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ، بملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض . حيث كان في استقبال معاليه سعادة الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي وعدداً من مسؤولي المجموعة.

وقد رحب الحقباني بزيارة معالي الوزير لجناح المجموعة وثمن الدعم اللامحدود والمقدم من وزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً للقطاع العام. حيث قال الحقباني أن هذا الدعم والاهتمام نتج عنه حصول المجموعة على العديد من المنجزات الوطنية والتي كان آخرها حصول المجموعة على شهادة موسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزةTele-ICU. بعدد 796 سرير لخدمة المرضى، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة. إذ أن هذا الإنجاز يُعد مفخرة ليس للمجموعة فقط بل لكافة القطاعات الصحية، وأحد المنجزات الوطنية التي تُسجل باسم الوطن على المستوى الدولي.

كما استمع معاليه لشرح عن مشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والذي تم تشغيله مؤخراً ويصنف كأكبر مستشفى رقمي Digital Hospital بالمنطقة، والذي استغرق إنشاؤه 36 شهراً فقط من الإنشاء إلى التشغيل، وتصل قدراته الاستيعابية لحوالي 500 سرير و310 عيادة تغطي كافة التخصصات.

كما اطلع د. الربيعة على العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم د. سليمان الحبيبHMJ ، وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة. إذ تهدف المجموعة من وراء إصدار هذه الدورية الربع سنوية إلى المساهمة في خدمة البحث العلمي وإتاحة المزيد من الفرص أمام الباحثين والأطباء والمهتمين في هذا المجال، لنشر أبحاثهم المبتكرة ومقالاتهم المحكمة خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تحولات كبرى على كافة الأصعدة.

واختتم الحقباني حديثه بأن المجموعة تحرص دوماً على المشاركة في مثل هذه الملتقيات للاطلاع على كل ما هو جديد بالقطاع الصحي وخلق شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية والقطاعات الصحية.