المهنا : طيران ناس يدرس حالياً تشغيل رحلات مباشرة إلى لارنكا القبرصية

كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بند المهنا أن طيران ناس تدرس حالياً فتح خط مباشر إلى لارنكا القبرصية في مايو 2020 كوجهة صيفية جديدة. وأوضح المهنا أن خطة طيران ناس الاستراتيجية تقتضي التوسع، وزيادة عدد الوجهات الجديدة، خصوصا بعد فتح سفارة السعودية في قبرص، وعلى هامش زيارة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف التي نوه فيها إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واكتشاف الفرص الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن هناك فريق متخصص سيزور قبرص قريبا لتقييم الوجهة وبحث آلية للتعاون تتيح تسهيل إجراءات السفر للسعوديين الراغبين بزيارة قبرص. يذكر أن طيران ناس فتح هذا العام وجهات جديدة كـ”سراييفو، وباتومي وتبليسي وباكو وفينا” وحققت إقبالا كبيرا من السعوديين.