«تنمية جبة» تطلق مهرجان سوق التمور 20 محرم

تستعد التنمية الاجتماعية في مدينة جبة 100 كلم شمال غرب حائل، لإقامة مهرجان سوق التمور في جبة، بالتعاون مع مركز إمارة مدينة جبة، وبلدية جبة، وحددت اللجنة 20 من محرم الجاري موعداً لانطلاقه لمدة 10 أيام في المركز الحضاري بجبه.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بجبة فهد عبيدالله المشناء؛ أن هذا المهرجان سيمكن المزارعين في مدينة جبة من عرض منتجاتهم من التمور، مشيراً إلى أن المهرجان متنوع ويحتوي على معرض للأسر المنتجة، وعدد من الفعاليات التراثية، كما سيكون ضمن الفعاليات، برنامج للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 89 ، وثمن المشناء الجهود التي يبذلها رئيس مركز إمارة جبة بدر بن ناحل، وكذلك رئيس بلدية جبة المهندس خلف العقل لإقامة هذا المهرجان وإنجاحه.

وبين المشناء، أن الأولوية فقط للمزارعين من مدينة جبة، مشيراً إلى أن المهرجان سيفتح ابوابه للمزارعين والمتسوقين من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من إقامة هذا السوق، هو إيجاد رافد اقتصادي لتسويق التمور المميزة التي تشتهر بها مدينة جبة، كونها مدينة زراعية وتحتوي على عدد 65 ألف نخلة حسب الإحصائيات المدرجة.