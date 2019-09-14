هواوي تكشف عن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro وسماعة HUAWEI FREEBUDS 3 في معرض IFA 2019

أطلقت شركة هواوي الجيل الجديد من الراوتر المتقدم HUAWEI WiFi Q2 Pro المصمم لإنشاء شبكة واي فاي منزلية، خلال فعاليات معرض آي إف إيه 2019 (IFA) في ألمانيا. الجهاز الجديد مزود برقاقة الموديم «جيجاهوم 5630» من شركة هواوي، وهي توفر نقلًا سريعًا للبيانات بسرعات من رتبة الجيجابت وتمتاز بتقنية «بي إل سي توربو»PLC Turbo technology المبتكرة التي تعزز سرعة الاتصال اللاسلكي. ويحسن تصميم الراوتر الجديد من مستوى عدم التداخل في شبكات بي إل سي اللاسلكية فيحقق بذلك سرعة أعلى في نقل البيانات ومعدلات أدنى للتأخيرات الزمنية، ويدعم ذلك نشر التقنيات الحديثة للشبكات اللاسلكية على نطاق واسع، ومنها الاتصال بالنطاق العريض بسرعة 200 ميجابت في الثانية عبر ألياف ضوئية أسرع.

صمم الراوتر الجديد HUAWEI WiFi Q2 Pro كي يركب في المساحات التي يعاني فيها المستخدم من ضعف إشارة الشبكة اللاسلكية في المنزل، وهو يوفر تغطية كاملة وقوية لجميع غرف المنزل حتى إن كان المنزل واسعًا أو متعدد الطوابق.

شبكة جيجابت بي إل سي Gigabit PLC networking: تغطية خالية من فقدان البيانات بالنطاق العريض بسرعة 200 ميجابت في الثانية

أدى انتشار الاتصال عريض النطاق بسرعة 200 ميجابت في الثانية أو أسرع، مقترناً بارتفاع استخدام الأجهزة الذكية في المنازل إلى قفزة حادة في حركة البيانات على قنوات الشبكات اللاسلكية، وتسبب بتفاقم العديد من مشكلات الاتصالات. إلا أن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الذي ينتمي إلى الجيل الثالث من راوترات هواوي يقدم الحلول الناجعة لذلك، إذ يقلل من مشاكل التداخل في إشارة الشبكة، ويعتمد على رقاقة مودم جيجابت بي إل سي gigabit PLC modem chip من هواوي وتقنية بي إل سي توربو PLC Turbo technology ليخفض مستوى ضوضاء الإشارة إلى أدنى حد فيحسن جودة الاتصالات بين الراوترات الأساسية والفرعية مقارنةً بأسلافه، وبذلك يحقق سرعات نقل أعلى بكثير مع نسبة تأخير أقل من السابق.

تغطية كاملة للمنزل بالواي فاي، مع التوصيل والتشغيل مباشرة بلا متاعب

يحسن الراوتر الجديد HUAWEI Q2 Pro أداء الشبكة من نسبة %50 إلى %120، فضلًا عن أنه يرث من سلفه ميزة توصيله وتشغيله بسهولة فائقة، وهو يتيح توصيل حتى 15 جهاز راوتر فرعي لكل قاعدة أساسية، وهذا العدد أعلى بكثير من أجهزة الراوتر الفرعية التي تدعمها المنتجات المنافسة، ويضمن ذلك توفير تغطية لاسلكية كاملة لأرجاء أي منزل فسيح وبالسرعة الكاملة لحزمة الاتصال بالإنترنت.

ولا يكتفي الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro بتوفير الاتصال اللاسلكي عبر شبكة واي فاي فحسب، بل يجعله ذكيًا أيضًا، بدعمه لمزايا الاختيار التلقائي لأحد نطاقي الاتصال، وإمكانية التجوال السلسة، وقدرته على ربط المستخدمين بنقاط الاتصال الساخنة ذات الإشارة الأقوى والنطاق الترددي الأسرع، بالإضافة إلى ضبط قنوات واي فاي لمنع التداخل مع الإشارات القريبة.

دعم IPv6 لتقوية الأمن وتقليل التأخر الزمني

يدعم الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الجيل التالي من بروتوكولات الشبكة IPv6، ما يعزز خصوصية المستخدم وأمن الشبكة.

HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعة استريو حقيقي لاسلكي في العالم مفتوحة الارتداء مع كبت فعال للضوضاء

وكذلك أطلقت شركة هواوي سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي الجديدة HUAWEI FreeBuds 3، المزودة برقاقة كيرين إيه1 (Kirin A1) لتسهل بذلك استراتيجيتها الجديدة لقطاع الأجهزة السمعية التي تجدد تركيزها على سوق المنتجات السمعية

من الفئة الممتازة، وتقدم نموذجاً جديدًا للمنتجات السمعية الذكية.

تطوير نظم سمعية ذكية جديدة: رقاقة هواوي كيرين إيه1

كيرين إيه 1هي أول رقاقة يتم تطويرها من قبل مهندسي هواوي خصيصاً للأجهزة السمعية الصغيرة القابلة للارتداء، وهي قادرة على معالجة الإشارة الصوتية بأساليب متقدمة بكفاءة عالية وسرعة كبيرة مع أنها ضئيلة الجسم، إذ لا تزيد أبعادها عن 4.3 مم × 4.4 مم.

كما تمثل الرقاقة كيرين إيه1، أول رقاقة في العالم للأدوات الإلكترونية القابلة للارتداء والتي تدعم الاتصال اللاسلكي عبر بلوتوث 5.1(BT 5.1 & BLE 5.1) ، ويضمن ذلك توفير السماعة FreeBuds 3 مستوى غير مسبوق من استقرار الاتصال وسهولة إعداده.

ومن ناحية أخرى، تقدم هواوي في هذه السماعة تقنيتها الخاصة للاتصال المتزامن عبر قناتي بلوتوث1 ليصل صوت الاستريو الحقيقي إلى سماعتي الأذن اليمنى واليسرى في آن واحد، لكن بصورة مستقلة عن بعضهما البعض. وتمكن تقنية القناتين الصوتيين المتزامنتين التي طورتها هواوي ذاتياً من وصول قناتي الصوت اليمنى واليسرى إلى السماعتين مباشرة من الأجهزة الذكية، مع تحقيق اتصال مباشر بين الجهاز الذكي وسماعتي الرأس دون تداخل.

تصميم جديد كليًا مستوحى من الطبيعة

تستقر السماعة اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 3 في علبة مستديرة تحفظها وتشحن بطاريتها بالطاقة، فضلًا عن أنها مصممة لتستقر براحة فائقة في جيبك أو تستريح بإحكام في راحة يدك.

أما حين تريد استخدامها فستجدها مريحة ومستقرة بثبات على الأذن بفضل انحنائها المناسب للأذن وتصميمها الطبيعي المفتوح، حتى أنك لن تشعر بثقلها وإن ارتديتها الساعات الطوال

وتمكنت هواوي من خلال استكشاف التصاميم الجديدة الجميلة والمريحة والممتازة صوتياً، من الوصول إلى تصميم دلفين بايونك(Dolphin Bionic) للسماعة FreeBuds 3، وهو تصميم مستوحى من الانحناء الطبيعي للتجويف الصوتي للدلافين والقادر على ضبط الصوت بصورة مثالية.

كبت الضوضاء بطريقة ذكية

تجيد الرقاقة كيرين إيه1 التي طورتها هواوي بهندستها المتقدمة المحترفة الوصول إلى أداء صوتي مميز عالي الجودة، وتعمل خوارزميتها لحظياً بدقة عالية وفق المعيار «3إيه» ((3A على خفض الضوضاء المحيطة بكفاءة ممتازة، ما يجعل الاستماع للطرف الآخر أكثر وضوحاً ويمنح المستخدم تجربة اتصال عالية الجودة.

والواقع أن HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعة أذن ستريو حقيقي لاسلكية ترتدى بطريقة مفتوحة قادرة في الوقت ذاته على كبت الضوضاء وإلغائه بفعالية لحظياً خلال المكالمات ، وهي تحاكي بذلك قناة الأذن وتضبط تردد الخارج وكثافة إشارة كبت الضوضاء كي تناسب أشكالاً مختلفة من قنوات الأذن البشرية، لتحقق كفاءة ممتازة من خلال ارتداءها بصورة مفتوحة. وبإمكان المستخدم تشغيل/إيقاف وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة من خلال النقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى، وبهذا تتمكن من الاستمتاع إلى الموسيقى بنقاء عال حتى في مترو أو مطعم مزدحم.

صوت بجودة الاستوديو، جهير قوي

يبلغ مقاس مكبر الصوت الداخلي الديناميكي عالي الدقة والحساسية في هذه السماعة 14 مم، وقد تم ضبطه من قبل مهندسي هواوي بدقة عالية ليعيد توليد كل نغمة موسيقية بنقائها الأصلي. ويضاف إلى ذلك أن السماعة تتضمن أنبوباً خاصاً متطوراً لإصدار أصوات الجهير بقوة عالية يشعر المستخدم أنه يستمتع إلى الموسيقى بجودة تكافئ الصوت في الاستوديو.

بطارية مصممة لتعمل طول اليوم

علبة السماعة FreeBuds 3 مصممة لتوفر قدرات شحن لاسلكية إما بالاعتماد على أجهزة الشحن اللاسلكية أو أجهزة الشحن اللاسلكية العكسية المتوفرة في الهواتف الذكية التي تدعم الشحن اللاسلكي العكسي4. ونتيجة لعناية هواوي بتصميم الرقاقة كيرين إيه1 كي تستهلك الحد الأدنى من الطاقة، تعمل السماعة FreeBuds 3 لأربع ساعات بعد شحنها، وحتى 20 ساعة عند استخدامها بجانب علبة الشحن.