انطلق عصر أمس السبت في تربة حائل النسخة الثانية من مزاد لبيع الإبل في موقع مزايين شمر سابقاً، والتي يشارك فيه عدد كبير من ملاك الإبل بجميع فئاتها.
من جهته أوضح لـ “الشرق” رئيس اللجنة المنظمة لمزاد الإبل الثاني في تربة حائل مقيم منور الغيثي، أن الفكرة الأساسية من إقامة المزاد، هي إنعاش الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز ملاك الإبل على المشاركة في هذه المزاد، وتوقع “الغيثي” أن يحقق المزاد دخلاً كبيراً فترة عرض الإبل، والمحدد لها عشرون يوماً.
انطلاق المزاد الثاني لبيع الإبل في تربة حائل
انطلق عصر أمس السبت في تربة حائل النسخة الثانية من مزاد لبيع الإبل في موقع مزايين شمر سابقاً، والتي يشارك فيه عدد كبير من ملاك الإبل بجميع فئاتها.
-
السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص
-
-
-
رئيس شركة أرامكو السعودية: لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص…
-
سمو وزير الطاقة: الهجمات الإرهابية على معملي "بقيق وخريص" نتج عنها توقف بشكل مؤقت…
-
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
الأكثر تعليقاً
-
"العيسائي" تطرح L200 بيك أب في صولاتها الجديدة بالسوق السعودية
-
هواوي تكشف عن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro وسماعة HUAWEI FREEBUDS 3 في معرض IFA 2019
-
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني
-
المهنا : طيران ناس يدرس حالياً تشغيل رحلات مباشرة إلى لارنكا…
-
الأكثر مشاركة في تويتر
-
"العيسائي" تطرح L200 بيك أب في صولاتها الجديدة بالسوق السعودية
-
هواوي تكشف عن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro وسماعة HUAWEI FREEBUDS 3 في معرض IFA 2019
-
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني
-
المهنا : طيران ناس يدرس حالياً تشغيل رحلات مباشرة إلى لارنكا…
-
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
"العيسائي" تطرح L200 بيك أب في صولاتها الجديدة بالسوق السعودية
-
هواوي تكشف عن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro وسماعة HUAWEI FREEBUDS 3 في معرض IFA 2019
-
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني
-
المهنا : طيران ناس يدرس حالياً تشغيل رحلات مباشرة إلى لارنكا…
-
Profile