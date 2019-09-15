انطلاق المزاد الثاني لبيع الإبل في تربة حائل

انطلق عصر أمس السبت في تربة حائل النسخة الثانية من مزاد لبيع الإبل في موقع مزايين شمر سابقاً، والتي يشارك فيه عدد كبير من ملاك الإبل بجميع فئاتها.

من جهته أوضح لـ “الشرق” رئيس اللجنة المنظمة لمزاد الإبل الثاني في تربة حائل مقيم منور الغيثي، أن الفكرة الأساسية من إقامة المزاد، هي إنعاش الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز ملاك الإبل على المشاركة في هذه المزاد، وتوقع “الغيثي” أن يحقق المزاد دخلاً كبيراً فترة عرض الإبل، والمحدد لها عشرون يوماً.