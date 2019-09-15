الخطوط التركية تقدم عروض استثنائية

تتيح الخطوط الجوية التركية للمزيد من العملاء الاستفادة من شبكتها العالمية الأكبر مع أجور مخفضة للرحلات المتجهة إلى عدة وجهات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. ويمكن للركاب المسافرين إلى خارج المملكة مع الخطوط الجوية الحائزة على الجوائز أن يستفيدوا من خصومات خاصة بالرحلات المتجهة لمدن مختارة ضمن شبكة الخطوط الجوية التركية في أميركا الشمالية وأوروبا.

ويمكن للركاب الاستفادة من الخصومات على الرحلات المتجهة إلى أتلانتا، وبوسطن، وشيكاغو، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وميامي، ومونتريال، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وتورنتو، وواشنطن. وكذلك الرحلات المتجهة إلى أمستردام، وأثينا، وبرشلونة، وبرلين، وبروكسل، وبوخارست، وبودابست، وكوبنهاغن، ودبلن، ودوسلدورف، وفرانكفورت، وجينيف، وهامبورغ، ولشبونة، ولندن، ومدريد، وملقا، ومانشستر، وميلان، وميونخ، وأوسلو، وباريس، وبراغ، وروما، وسراييفو، وستوكهولم، والبندقية، وفيينا، وزيورخ. كما تشمل الخصومات الرحلات المتجهة إلى الدار البيضاء وتونس في شمال أفريقيا.

هذا العرض متاح للركاب الذي يحجزون رحلاتهم بين 5 سبتمبر و10 أكتوبر 2019، ويشمل فترة السفر بين 6 سبتمبر 2019 إلى 15 مايو 2020، مع إمكانية حجز التذكرة على الدرجة الاقتصادية من مطارات السعودية وبأسعار منافسة:

• الدمام إلى أوروبا ابتداءً من 1,800 ر.س

• الدمام إلى الولايات المتحدة أو كندا ابتداءً من 2,700 ر.س

• الدمام إلى مطار إسطنبول ابتداءً من 1,490 ر.س

• القصيم إلى أوروبا ابتداءً من 1,850 ر.س

• القصيم إلى الولايات المتحدة أو كندا ابتداءً من 3,200 ر.س

• القصيم إلى مطار إسطنبول ابتداءً من 1,250 ر.س

• جدة إلى أوروبا ابتداءً من 1,900 ر.س

• جدة إلى الولايات المتحدة أو كندا ابتداءً من 3,200 ر.س

• جدة إلى مطار إسطنبول 1,200 ر.س

• جدة إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي ابتداءً من 1,190 ر.س

• المدينة المنورة إلى أوروبا ابتداءً من 1,900 ر.س

• المدينة المنورة إلى الولايات المتحدة أو كندا ابتداءً من 3,200 ر.س

• المدينة المنورة إلى مطار إسطنبول ابتداءً من 1,200 ر.س

• المدينة المنورة إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي ابتداءً من 1,190 ر.س

• الرياض إلى أوروبا ابتداءً من 1,850 ر.س

• الرياض إلى الولايات المتحدة أو كندا ابتداءً من 3,000 ر.س

• الرياض إلى مطار إسطنبول ابتداءً من 1,250 ر.س

• الرياض إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي ابتداءً من 1,150 ر.س

• الطائف إلى مطار إسطنبول ابتداءً من 1,150 ر.س

• ينبع إلى أوروبا ابتداءً من 1,900 ر.س

• ينبع إلى الولايات المتحدة أو كندا ابتداءً من 3,200 ر.س

• ينبع إلى مطار إسطنبول ابتداءً من 1,200 ر.س

وتوفر الخطوط الجوية التركية، أحد أسرع الخطوط الجوية نمواً في العالم، خدمات ممتازة لركابها من خلال درجة الأعمال، وقاعات المسافرين الجديدة المميزة في مطار إسطنبول، وسمعتها الطيبة فيما يخص الضيافة التركية المذهلة والملاءمة على كل المستويات. توجد حاليات ثلاث قاعات مسافرين للخطوط الجوية التركية في مطار إسطنبول، وهي قاعة الخطوط الجوية التركية لدرجة الأعمال، وقاعة “مايلز آند سمايلز”، وقاعات الرحلات المحلية، إضافة إلى قاعتين من المقرر افتتاحهما قبل نهاية العام.