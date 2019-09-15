شمول القابضة تعمّد نسما وشركاهم لاطلاق أعمال الأڤنيوز – الرياض بقيمة 6 مليارات ريال

الرياض تستقطب استثمارات بعشرات المليارات في قطاع التسوق والترفيه

أعلنت شركة مجمع شمول التجارية (إحدى الشركات التابعة لشركة شمول القابضة) عن ترسية أعمال تصميم و بناء المرحلة الأولى من الأڤنيوز – الرياض على شركة نسما وشركاهم للمقاولات بقيمة 6.150 مليار ريال سعودي. وتشمل هذه المرحلة بناء المجمع التجاري ومواقف السيارات والحدائق و الطرق الداخلية.

وتم توقيع خطاب النوايا بقيمة 68 مليون ريال سعودي، من قبل السيد وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة، والسيد عبدالعزيز بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركتين تمهيداً لتوقيع العقد النهائي لبدء أعمال البناء المشروع.

وقد صمم المكتب الاستشاري العالمي ” كاليسون .آر.تي. كي. ال” “CRTKL” المجمع والبرج الأول على طراز حديث، وصمم المكتب الاستشاري العالمي ” أس.أو .ام “ “SOM”الأبراج الأخرى، إلى جانب الدعم الفني والمحلي من قبل مكتب الزيد للاستشارات الهندسية الذي يشرف على جميع الشؤون الهندسية الخاصة بمشروع الأڤنيوز – الرياض.

وبهذه المناسبة قال السيد وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة : ” نحن فخورون بتوقيع هذه الإتفاقية مع إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية للبدء بمشروع الأڤنيوز – الرياض، والذي يعد أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وبما يعزز استراتيجيتنا المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 لتكون المملكة إحدى أبرز وجهات التسوق والترفيه العالمية”. وأضاف: ” يتميز هذا المشروع بموقعه الفريد في مدينة الرياض وبواجهة مطلة على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، والذي سيكون من المعالم المميزة للباحثين عن تجربة مختلفة لا تتوقف عند التسوق فقط لتجعله المعلم الأول من نوعه”.

ومن جهته أعرب السيد عبدالعزيز بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات عن أهمية هذه الشراكة النوعية، قائلاً: “إنه من دواعي سرورنا اليوم أن نشهد انضمام شركة نسما وشركاهم مع شركة شمول لتنفيذ المشروع الأبرز الأڤنيوز – الرياض، ونحن على يقين من أنها ستكون فرصة رائعة لكل من شركة نسما وشركاهم وشمول للعمل كفريق واحد في هذا المشروع، حيث نتطلع معاً نحو متابعة تعاوننا المستقبلي في تنفيذ مشاريع بارزة في المملكة.”

وسيشكل مشروع الأڤنيوز – الرياض علامة فارقة في سوق التجزئة بالمملكة العربية السعودية وفي المنطقة ككل، بما سيقدمه من تجربة تسوق وترفيه وإقامة فريدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ليكون نموذجا رائدا على مستوى العالم في مختلف الخدمات التي يوفرها. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1.9 مليون م2، ويتضمن مجمعا تجاريا تبلغ مساحته التأجيرية نحو 400 ألف م2، ويضم أكثر من 1,300 متجرا، بالإضافة إلى خمسة أبراج تجارية وسكنية وفندقية، والتي تتضمن أربعة فنادق وهي فندق ومنتجع والدورف استوريا بـ 350 غرفة، وفندق ومنتجع كونراد الذي سيضم 400 غرفة وفندق هيلتون جاردن إن الذي سيحتوي على 500 غرفة، إضافة إلى فندق كانوبي باي هيلتون بــ 150غرفة، وهو أول فندق لعلامة كانوبي باي هيلتون في الشرق الأوسط.