هواوي ترسخ ريادتها بفوزها بأعلى الجوائز في معرض إيفا 2019

المنتجان كيرين 990 و FreeBuds 3 من هواوي والمزودان برقاقة ذات كفاءة متفوقة ينتزعان الإعجاب من أهم وسائل الإعلام التقني بأدائهما الرائد واتباعهما نهجًا جديدًا في تصميم الأجهزة الصوتية

برهنت شركة هواوي مرة أخرى على مكانتها الراسخة وجدارتها كشركة رائدة في ابتكار المنتجات، بحصولها على أكثر من 20 جائزة وتكريم خلال فعاليات معرض إيفا 2019 في برلين، ألمانيا. وحصدت الشركة ذلك العدد الضخم من الجوائز وسط اهتمام الصحافة التقنية العالمية، وذلك بعد أن أطلقت تشكيلة واسعة من المنتجات المبتكرة كي تعزز تجربة المستخدمين في مختلف الحالات والاحتياجات.

وحظيت منتجات هواوي بإشادة ببيولار ميكانيكس(Popular Mechanics) وآندوريد سنترال Central) (Android وستف(Stuff) وغيرها من وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على منتجات هواوي، وصنفتها في أعلى المراتب ضمن قوائم أفضل المنتجات التي أعلن عنها خلال معرض إيفا 2019 في برلين. ففي المعرض أطلقت هواوي المعالج كيرين 990، وسماعة الأذن FreeBuds 3 من هواوي المصممة لإلغاء الضوضاء بطريقة فعالة، والهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro والراوتر عالي السرعة WiFi Q2 Pro، وفازت جميع تلك الأجهزة بجوائز متنوعة. وحصل الهاتف الذكي Honor 20 Pro بلون الجليد الأيسلندي الذي تنتجه هواوي على ثلاث جوائز. ويدل فوز هواوي بهذا العدد الوافر من جوائز الامتياز على مواصلة هواوي اتباع مبادئ التصميم التي تتمحور حول تلبية حاجات المستخدمين وخدمتهم ومنحهم منتجات عالية الأداء تتمتع بإمكانيات اتصال متفوقة.

حصدت هواوي الجوائز التالية في معرض إيفا 2019: