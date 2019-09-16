هواوي ترسخ ريادتها بفوزها بأعلى الجوائز في معرض إيفا 2019

المنتجان كيرين 990 و FreeBuds 3 من هواوي والمزودان برقاقة ذات كفاءة متفوقة ينتزعان الإعجاب من أهم وسائل الإعلام التقني بأدائهما الرائد واتباعهما نهجًا جديدًا في تصميم الأجهزة الصوتية
برهنت شركة هواوي مرة أخرى على مكانتها الراسخة وجدارتها كشركة رائدة في ابتكار المنتجات، بحصولها على أكثر من 20 جائزة وتكريم خلال فعاليات معرض إيفا 2019 في برلين، ألمانيا. وحصدت الشركة ذلك العدد الضخم من الجوائز وسط اهتمام الصحافة التقنية العالمية، وذلك بعد أن أطلقت تشكيلة واسعة من المنتجات المبتكرة كي تعزز تجربة المستخدمين في مختلف الحالات والاحتياجات.
وحظيت منتجات هواوي بإشادة ببيولار ميكانيكس(Popular Mechanics) وآندوريد سنترال Central) (Android وستف(Stuff) وغيرها من وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على منتجات هواوي، وصنفتها في أعلى المراتب ضمن قوائم أفضل المنتجات التي أعلن عنها خلال معرض إيفا 2019 في برلين. ففي المعرض أطلقت هواوي المعالج كيرين 990، وسماعة الأذن FreeBuds 3 من هواوي المصممة لإلغاء الضوضاء بطريقة فعالة، والهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro والراوتر عالي السرعة WiFi Q2 Pro، وفازت جميع تلك الأجهزة بجوائز متنوعة. وحصل الهاتف الذكي Honor 20 Pro بلون الجليد الأيسلندي الذي تنتجه هواوي على ثلاث جوائز. ويدل فوز هواوي بهذا العدد الوافر من جوائز الامتياز على مواصلة هواوي اتباع مبادئ التصميم التي تتمحور حول تلبية حاجات المستخدمين وخدمتهم ومنحهم منتجات عالية الأداء تتمتع بإمكانيات اتصال متفوقة.
حصدت هواوي الجوائز التالية في معرض إيفا 2019:
- منحت الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت (EISA) الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro لقب «أفضل هاتف ذكي في العام 2019-2020» ووصفته بأنه «الجهاز المثالي للمستهلكين الذين يدركون قيمة التصوير الفوتوغرافي عالي الجودة» وأثنت على قدراته المذهلة في هذا المجال، بدءًا من صوره الممتازة في الإضاءة المنخفضة وصوره الشاملة بالعدسة عريضة زاوية التصوير جدًا، إلى جودته الممتازة في وضع تصوير البورتريه، وقدرته على التقريب 50 مرة بعدسة التصوير البعيد، متفوقًا بذلك على جميع الأجهزة المنافسة.
- منح موقع أندرويد أثوريتي (Android Authority) سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي HUAWEI FreeBuds 3 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» وهي تدعم الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.1 (Bluetooth 5.1) وتتضمن رقاقة كيرين إيه1 (Kirin A1) الموفرة للطاقة ومنخفضة التأخيرات الزمنية، وأندرويد أثوريتي موقع عالمي متخصص بتقنية الأجهزة النقالة.
- منح موقع أندرويد سنترال (Android Central) الرقاقة كيرين 990 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» لقدرتها على دعم سرعات تنزيل تبلغ 2.3 جيجابت في الثانية، وتضمنها وحدة معالجة رسوميات ذات 16 نواة، والزيادة الكبيرة التي حققتها في قوة المعالجة لتناسب تطبيقات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لتجعلها أحد المعالجات المفضلة في الحدث. ويمثل أندرويد سنترال مصدراً لأخبار الأجهزة النقالة ومراجعات الخبراء لها.
- منح موقع أندرويد هيدلاينز (Android Headlines) سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي HUAWEI FreeBuds 3 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» وأطنب محررو الموقع الثناء على الجهاز الملحق الجديد، فوصفوه بأنه أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية تلبي ما يحتاجه عشاق الموسيقى. وقالوا بأن قدرة السماعات على الكبت الفعال للضوضاء والشحن اللاسلكي والصوت عالي الجودة دعتهم إلى منحها هذه الجائزة.
- منح موقع أندرويد هيدلاينز (Android Headlines) الرقاقة كيرين 990 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» بسبب أدائها المتفوق واستهلاكها الطاقة بمعدلات منخفضة محققة كفاءة تشغيلية أعلى. وبرهنت الرقاقة على أدائها القوي وبنيتها المتقدمة المصممة لعصر الجيل الخامس. ويمثل أندرويد هيدلاينز موقعاً عالمياً على إنترنت ينشر أحدث أخبار نظام أندرويد والمنتجات المتعلقة به.
- منح موقع ذا بيج تيك كويسشن (The Big Tech Question) الرقاقة كيرين 990 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019،» عن امتيازها في خفض استهلاكها للطاقة وتقديمها للمستخدمين جيلًا جديدًا من القدرات المتقدمة.
- منح الموقع جادجيت ماتش (GadgetMatch) الرقاقة كيرين 990 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا» لأنها الرقاقة الأولى من فئة SoC لشبكات الجيل الخامس في هذا القطاع الصناعي التي تقدم هذا المستوى من سرعات التحميل والتنزيل، فضلاً عن أدائها القوي وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة للبنية التحتية الضخمة والمتوسطة والصغيرة.
- قدمت جادجيت ماتش (GadgetMatch) أيضاً جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» لشركة هواوي تقديراً لها على تطوير سماعة الأذن FreeBuds 3 وفازت سماعات الأذن اللاسلكية بهذه الجائزة لامتيازها بكبت الضوضاء الفعال وتصميمها الأنيق وقدرتها على العمل لمدة 20 ساعة إضافية عند استخدام علبة الشحن الخاصة بها.
- منحت مجلة جير دايري (Gear Diary) سماعة الأذن الجديدة FreeBuds 3 من هواوي جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» وأثنى محررو الموقع على توفيرها قناتي اتصال عبر بلوتوث وتخفيضها التأخيرات الزمنية بنسبة 30% وتخفيضها لاستهلاك الطاقة بنسبة 50%، وقدرتها على كبت الضوضاء بطريقة فعالة.
- واختار محررو مجلة جير دايري أيضاً الرقاقة كيرين 990 لمنحها جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» وأشادوا بتحسيناته الضخمة في الأداء والسرعة واستهلاك الطاقة ومعالجة الصور الفوتوغرافية بدعم من الذكاء الاصطناعي، وأوضحوا أنها الأسباب الرئيسة التي دعتهم لمنحه هذه الجائزة. وتنشر مجلة جير دايري في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل مواضيعها مراجعات وأخبار مجموعة واسعة من الملحقات والأجهزة التقنية.
- منحت مجلة جيكسبن (GEEKSPIN) جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» للسماعة FreeBuds 3 معللًا ذلك بأدائها المتفوق، والراحة في استخدامها وعملها لمدة 20 ساعة متواصلة من خلال خاصية الشحن الاسلكي، وتمتعها بقدرة الكبت الفعال للضوضاء مع التحكم الذكي به. وتنشر مجلة جيكسبن في الولايات المتحدة الأمريكية وتتمحور مواضيعها على أسلوب الحياة التقني لجمهور المتعمقين في هذا المجال.
- منحت مدونة مايتي جادجيت (Mightygadget)جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» للرقاقة كيرين 990 SoCالداعمة لشبكات الجيل الخامس عن المستوى المتقدم الذي حققته في وظائف الذكاء الاصطناعي، وعن بينتها الجديدة التي عززت كثيرًا من قوة المعالجة فيها. ومايتي جادجيت مدونة بريطانية متخصصة في الأخبار والمراجعات التقنية للأجهزة النقالة والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الأتمتة.
- منحت مجلة بوبيلار ميكانكس(Popular Mechanics) سماعة FreeBuds 3 من هواوي جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» عن مزاياها الفريدة وعلى رأسها كبت الضوضاء الفعال للتخلص من الضوضاء المحيطة. وبرزت السماعة كمنتج مميز في المعرض لاستخدامها رقاقة إيه1 الجديدة وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة وعمر بطاريتها الطويل.
- اختارت مجلة ساوند جايز (Sound Guys) السماعة FreeBuds 3 كي تضمها إلى قائمتها لأفضل ما عرض في إيفا 2019، وأشارت إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية هذه تتفوق على الأجهزة المنافسة بوظيفة كتم الضوضاء الفعال، وأشادت كثيراً بقدرتها على تمرير البيانات بسرعة 2.3 ميجابت في الثانية وبأزمنة تأخير منخفضة. وساوند جايز مجلة عالمية متخصصة في اكتشاف أفضل المنتجات الصوتية الاستهلاكية.
- قدمت مجلة ستف (Stuff)جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» لسماعة الأذن FreeBuds 3 منوهة بالمستوى الرفيع الذي تتمتع به من ناحيتي جودة الصوت والأداء. وذكر المحررون أن السماعة توفر ميزة كبت الضوضاء الفعال والشحن بسرعة أعلى بنسبة 100% مقارنة بمنافسيها. وستف مجلة مرموقة تقدم مراجعات لأفضل الأدوات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
- قدم موقع تووك أندرويد (TalkAndroid)جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» لسماعة الأذن اللاسلكية FreeBuds 3، لأنها الخيار الواضح بما تضمه من دعم لبلوتوث 5.1 وبلوتوث إل إي ووظيفة كبت الضوضاء الفعالة وقدرة الشحن اللاسلكي. وينقل موقع تووك أندرويد مصدرًا عالميًا لأحدث الأجهزة والبرمجيات لكل شيء متعلق بنظام أندرويد.
- قدمت مجلة أوبر جيزمو (Ubergizmo) للمعالج كيرين 990 جائزة «أفضل ما عرض في إيفا 2019» وحصلت الرقاقة على الجائزة بفضل موديمها المدمج لشبكات الجيل الخامس ما يقدم تجربة اتصال أفضل، ومعالجة SoC بأداء عال وكفاءة مرتفعة. ومجلة أوبر جيزمو مشهورة عالمياً وتوزع بست لغات.
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