كّرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم النفيعي، وعدداً من الضباط والأفراد من منسوبي مكافحة المخدرات في حائل، نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات.
واستهل الأمير عبدالعزيز بن سعد حديثه خلال لقائه رجال الأمن، بالشكر للمولى القدير على توفيقه وإحباط تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية من دعم لأجهزة الدولة الأمنية والوقوف بحزم أمام كل من يستهدف أمن الوطن ومستقبل أبنائه.
وأعرب سمو أمير منطقة حائل عن شكره لمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة وزملائه، مؤكداً أن حزمهم وإخلاصهم يفخر به الجميع، من جهته أعرب العميد سلوم النفيعي عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة من دعم ومساندة وتشجيع، مؤكداً أن هذا التكريم خير دافع لبذل المزيد من العمل وتحقيق الإنجازات بإذن الله.
«أمير حائل» يكّرم منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة لإحباطهم تهريب كمية كبيرة من المخدرات
كّرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم النفيعي، وعدداً من الضباط والأفراد من منسوبي مكافحة المخدرات في حائل، نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات.
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