HP تطرح أول طابعة ليزر في العالم بدون خرطوشة في السوق السعودي

أعلنت شركة Hp Inc. اليوم عن إطلاق HP Neverstop Laser، أول طابعة على مستوى العالم بدون خرطوشة، في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أحدث الابتكارات في عالم الطباعة.

اعتمد تصميم الطابعة الجديدة لتناسب احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث استقطبت الطابعة ذات القدرات الفائقة اهتمام روّاد وأصحاب الأعمال الذين حضروا الملتقى في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية للتباحث حول الفرص المتوفرة بالسوق، والتحديات التي تواجههم عند تأسيس أعمالهم وتوصياتهم لتحقيق التميز. وحضر الفعالية نخبة من التنفيذيين والمسؤولين في HP.

تتمتع طابعة الليزر Neverstop Laser، التي تصدرت المشهد في الفعالية، بإمكانيات رائدة وسرعة إعادة التعبئة، حيث تدعم بذلك متطلبات الكفاءة لروّاد الأعمال من أجل تفادي التعرض لمواقف الانقطاعات المتكررة. وبفضل النظام المتطور للإمداد بمسحوق الحبر، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يتيح للمستخدمين استبدال الأحبار في ثوانٍ معدودة، فإن طابعة HP Neverstop Laser تساعد أصحاب الأعمال على مواصلة أنشطتهم دون انقطاع مع تحقيق أقصى استفادة من الطابعة.

وفي معرض تعليقه على طرح المنتج، قال ناراينان فينكاتارامان، المدير العام لشركة HP Inc. في المملكة العربية السعودية: “تشير التقديرات وفق تقارير السوق إلى أن القدرة الاستيعابية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الخليج العربي من القوة العاملة سوف تصل إلى 22 مليون شخص، في الوقت الذي يتوقع أن يصل حجم استثمارات هذا القطاع إلى 920 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. ويتيح ذلك فرصة هائلة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يبحثون عن منتجات عالية الكفاءة لتعزيز قدرات أعمالهم. وفي هذا الإطار، قدمت HP طابعة Neverstop Laser التي ستساهم في تقليص حالات الانقطاع الشائعة، ومن ثَمّ سوف توفر لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المجال للتركيز على ممارسة أنشطة العمل الجوهرية بمنتهى السلاسة واليسر.”

وأضاف: “وإننا نتطلع إلى تلبية احتياجات عملائنا لتقليص تكاليف الطباعة بالنسبة للورقة، وعدد الأوراق في كل مرة طباعة. ومن هنا، فنحن فخورون للغاية بتقديم هذه التكنولوجيا المتميزة إلى السوق السعودي، وبدورنا في تعزيز نمو هذا القطاع بالمملكة.” وقال: “إننا ندرك أن أكثر من نصف روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنهم الاستغناء عن استخدام الطابعات، ومن هذا المنطلق فقد صممنا هذه الطابعة ذات الإمكانيات الفريدة للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية السوقية لأعمالهم.”

وأضاف: “وإلى جانب حرصنا على تلبية متطلبات عملائنا، فإن مراعاة الاستدامة البيئية تتربع على قمة أولوياتنا وستظل شغلنا الشاغل، حيث يظهر ذلك جليًا في تصميم طابعة Neverstop Laser التي تعتمد في تصنيعها على أكثر من 25% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، في الوقت الذي تم تصميم أداة إعادة تعبئة مسحوق الحبر بنسبة 75% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.”

تتضمن الميزات الرئيسية لطابعة HP Neverstop Laser ما يلي:

طباعة ما يصل إلى 5000 صفحة دون توقف

تطبع صفحات أكثر بما يعادل 10 مرات، أي بما يصل إلى 5000 صفحة بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها وبدون انقطاع، مما يلبي احتياجات الطباعة كثيفة الكميات.

إعادة تعبئة عبوة الحبر دون خلط في ثوانٍ

الطابعة مزوّدة بنظام إمداد بمسحوق الحبر فائق التطور، يتيح إعادة التعبئة بسهولة وسرعة في غضون 15 ثانية فقط، دون فوضى أو مشاكل بفضل أداة إعادة التعبئة من HP، ما يتيح لروّاد الأعمال سرعة استئناف أنشطتهم.

معيار جودة من HP ووفورات تكلفة مذهلة

تقدم الطابعة مستوى الجودة الفائق نفسه من HP، وبتكلفة تنافسية للصفحة مقارنة بالخراطيش المقلدة، حيث تحقق معدلات توفير تصل نسبتها إلى 80% من ثمن مسحوق الحبر الأصلي من HP.

الطباعة عبر الأجهزة المحمولة

تتيح الطابعة الجديدة سهولة المسح الضوئي والطباعة من خلالHP Smart ، أحدث تطبيق للطباعة عن طريق الأجهزة المحمولة.

التوافر

طابعة HP Neverstop Laser متوفرة حاليًا في السوق السعودي ابتداءً بسعر 899 ريال سعودي.