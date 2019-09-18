OPPO تعيّن إيثان تشيوي رئيساً جديداً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، تعيين إيثان تشيوي رئيساً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في أعقاب انتقال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الصين ليشغل منصب مدير أول لتسويق المنتجات العالمية في مقر OPPO الرئيسي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على كافة خطوط الإنتاج في الشركة بما في ذلك الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء على نطاق عالمي.

وبهذه المناسبة، قال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتمتع إيثان تشيوي بسجل حافل بالنجاحات وبخبرة قيادية متميزة تركز على العملاء، ليكون بذلك خياراً مثالياً لشغل هذا المنصب. ونحن على ثقة بأن خبرته الواسعة ستدفع باستراتيجية النمو التي تنتهجها العلامة التجارية قدماً نحو ترسيخ حضورها في المنطقة”.

وكان إيثان تشيوي قد انضم لفريق عمل OPPO عام 2012، حيث تعاون مع فرق العمل للإشراف على السوق المحلي في الصين، وتمت بعد ذلك ترقيته ليشغل منصب رئيس قسم التدريب في OPPO مباشرة قبل أن يتولى مسؤولية تسويق كامل لمنتجات OPPO في الصين حيث ساعدت جهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أفضل علامتين تجاريتين في الصين. ومن منصبه الجديد، سيتولى تشيوي مسؤولية الإشراف على منتجات الشركة وعمليات التسويق والمبيعات في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى توجيه الاستراتيجيات ودفع عجلة عمليات التطوير والنمو المتواصلة لأعمال OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت OPPO قد أسست في وقت سابق من هذا العام مقرها الإقليمي بدبي، حيث وقع اختيارها على الإمارة لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno الذكية الجديدة عالمياً مباشرة بعد إطلاقها في الصين.

وتلتزم OPPO بالمساهمة بدور رئيسي في إرساء منظومة اتصالات الجيل الخامس المتطورة في المنطقة، فضلاً عن المساعدة في استشراف الجيل المقبل من تقنيات الاتصالات عبر تسخير إمكاناتها في الأبحاث وتطوير البرمجيات والأجهزة وإلمامها الواسع باحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار، أطلقت OPPO هاتفها الأول المزود بتقنية الجيل الخامس والجاهز للطرح التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع جهاز OPPO Reno 5G بين الجيل المقبل للاتصال بتقنية الجيل الخامس 5G والأداء الفائق الذي تتميز به سلسلة هواتف OPPO Reno.