“إتش تي سي” تعيّن إيف ميتر رئيساً تنفيذياً لاستشراف مستقبل تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد

سيواصل ميتر دفع عجلة طموحات VIVE Reality بينما ستعود شير وانج لمزاولة مهامها كرئيسة لمجلس الإدارة ورصد الفرص لتسخير التقنيات وعقد الشراكات في المستقبل

الشرق الأوسط: أعلنت “إتش تي سي كوربوريشن”، الشركة الرائدة في مجال ابتكار الهواتف المتحركة والحوسبة الغامرة، عن تعيين إيف ميتر في منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إتش تي سي”، ويعتبر هذا القرار نافذاً على الفور.

ينضم إيف ميتر إلى “إتش تي سي” قادماً من شركة “أورانج”، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم، حيث تولّى منصب نائب الرئيس التنفيذي للأجهزة الاستهلاكية والشراكات وأشرف على استراتيجية “أورانج” للتقنيات المتصلة وأعمالها. ويتمتع ميتر بخبرة واسعة تشمل إطلاق كبرى علامات المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية حول العالم، وإدارة محفظة شاملة من خدمات الاتصال والهواتف المتحركة، وكان أيضاً عضواً في مجموعة “أورانج” للتقنيات المبتكرة حيث تولى مسؤولية تطوير فرص الإيرادات المتميزة.

وستواصل شير وانج مهامها كرئيسة لمجلس إدارة “إتش تي سي”، حيث ستركز على التقنيات المستقبلية التي تنسجم مع محفظة الشركة المتنامية ورؤيتها الطموحة لمنظومة VIVE Reality.