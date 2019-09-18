بهدف الارتقاء بسوق العمل السعودي .. «إنتغرال» تشارك في «ملتقى تمكين»

أعلنت شركة إنتغرال، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها في «ملتقى تمكين» الذي تنظّمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رعاية وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك يومي 17 و18 سبتمبر 2019 في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا من الرابعة إلى العاشرة مساءً.

وتأتي مشاركة إنتغرال في هذا الملتقي تأكيداً على الدور الذي تلعبه في دعم الشباب السعودي وتوظيف قدراته، دعماً لخطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية السعودية 2030.

ويهدف الملتقى إلى حصر الشركات التي توفّر وظائف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتعرف إلى كفاءات المستفيدين وقدراتهم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم من أجل الارتقاء بسوق العمل السعودي والتحوّل من الفكر الرعوي إلى الفكر التنموي، ومن الاعتماد إلى الاستقلالية، وبالتالي صنع أجيالٍ منتجة للوطن، ما يساهم في تنفيذ خطط المملكة للتحول الوطني 2020، والتي تهتم بتنمية الإنسان.

ويتضمن الملتقى 4 آلاف فرصة وظيفية تقدّمها 50 شركة، إضافة إلى 32 ورشة عمل، و120 جلسة إرشاد مهني، ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.

وتتجسد مشاركة إنتغرال في ركن خاص، حيث ستقدّم من خلاله شرحاً مفصلاً عن دورها في دعم المواهب السعودية وإبرازها من خلال البرامج التي تقدّمها.

مع الإشارة إلى أن إنتغرال تحاول من خلال منصة «جوّي TV» التي تعتبر من أهم المنصات التي تبث محتوى ترفيهياً عبر الإنترنت OTT، إبراز المواهب السعودية حيث أطلقت أول إنتاج سعودي لها مسلسل «قلبت جد» الذي ضمّ نخبة من السعوديين من ذوي الخبرة، كما أطلقت مسلسل «استديو المشاهير» الذي يعتبر أيضاً من البرامج الداعمة للمواهب السعودية.