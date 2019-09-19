المياه الوطنية تستعدُ لإطلاق حملة توعوية لمرحلة التحوُّل الرقمي بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك

تستعدُ شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، لإطلاق حملة توعوية يوم الأحد المقبل تحت شعار(#وصلنا_لكم)، تهدف من خلالها للتعريف بمنصات الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها لمستفيدي قطاع المياه والمعالجة البيئية في المنطقتين.
وأكدت المياه الوطنية أن إطلاق الخدمات الإلكترونية في منطقتي المدينة المنورة وتبوك ستنطلق يوم 28 من الشهر الجاري بدءًا من تغيير رقم حساب عقار العميل، وتمكين العملاء من التسجيل في فرع الشركة الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وقالت المياه الوطنية: “إن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين يتخللها مواد إعلامية تركز فيها على عدد من المواضيع لتوعية العملاء، مثل طريقة معرفة حساباتهم الجديدة، والتسجيل في الفرع الإلكتروني، وتحديث بياناتهم”.
كما أوضحت الشركة أن خدماتها الإلكترونية ستقدمها عبر فرعها الإلكتروني، مبينة أنها تضم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع العملاء بإدارات خدمات المياه بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية تأتي مواكبةً لعمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه بهدف تطوير البنية التحتيّة الخدمية من أجل توفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
لتقديم جميع خدماتها إلكترونيًا...
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تستعدُ شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، لإطلاق حملة توعوية يوم الأحد المقبل تحت شعار(#وصلنا_لكم)، تهدف من خلالها للتعريف بمنصات الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها لمستفيدي قطاع المياه والمعالجة البيئية في المنطقتين.
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