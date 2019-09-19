«أدبي حائل» يقيم معرضاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني 89

دعا النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، المُبدعين والمُبدعات وأصحاب المواهب في الخط العربي والفن التشكيلي من أبناء وبنات المنطقة، إلى المشاركة في المعرض الوطني المقام في مقر النادي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس النادي الأدبي في حائل الدكتور نايف المهيلب، أن ذلك يأتي تفاعلاً مع هذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيراً إلى أن المعرض الذي سيقام بالتعاون مع قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل، يتيح للمبدعين والمبدعات من أبناء المنطقة المشاركة، وتجسيد البعد التوحيدي من خلال لوحات فنية مُعبرة، وأكد المهيلب أن المعرض سيتم افتتاحه بعد عصر الجمعة القادم ويستمر لمدة 4 أيام.