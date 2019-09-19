تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صباح الثلاثاء 24/سبتمبر/2019م ورشة عمل تستعرض واقع ومستقبل قطاع المقاولات بمحافظة القطيف.
وتتناول الورشة التي تعقد بمقر فرع الغرفة بالمحافظة عددا من الموضوعات الهامة حول قطاع المقاولات بالمحافظة وما يتطلع إليه من آفاق واعدة تقدمها المشروعات الجديدة التي تنفذها الحكومة الرشيدة انطلاقا من رؤيتها .2030
كما تبحث الورشة التحديات التي يواجها القطاع في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية
ورشة عمل تبحث تحديات قطاع المقاولات بمحافظة القطيف
تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صباح الثلاثاء 24/سبتمبر/2019م ورشة عمل تستعرض واقع ومستقبل قطاع المقاولات بمحافظة القطيف.
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