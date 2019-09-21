مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين يعقد اجتماعه الثاني عشر

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه الثاني عشر يوم الأربعاء الماضي في مقر الهيئة بالرياض برئاسة الأستاذ خالد المالك، وحضور أعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال وأنشطة الهيئة خلال هذا العام.

وقد استمع الحضور إلى إحاطة من الدكتور فهد آل عقران – نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية عن الأعمال التي قامت بها اللجنة منذ تشكيلها، وعرض د. العقران عدد من الجوانب التي تتعلق بعمل اللجان المشكلة وضرورة تفعيل الأداء، وتصويب الأعمال التي تستدعي إعادة نظر.

كما استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من الأستاذ محمد الحارثي – عضو المجلس رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي – عن الخطوات العملية التي تم إنجازها في هذا الشأن، ونبه الأستاذ الحارثي إلى أن هذا الحدث الإعلامي الكبير والأول من نوعه في المملكة سيشارك فيه أكثر من 1000 قيادي وإعلامي من دول العالم لمناقشة صناعة الإعلام بأشكاله المختلفة، وما يصاحبها من تحولات وانعطافات.

متناغماً مع ما تشهده المملكة من تحولات اجتماعية وسياسية نوعية، وقال إن المنتدى يمثل فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ويرصد الفرص الكامنة الغير محدودة التي خلقها الإعلام الجديد، ويتيح فرصة جيدة للتعرف على وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها..، ويفتح المجال للإعلاميين المحليين ومن الخارج لبناء شبكة علاقات تعزز الانفتاح على العالم، وهي فرصة سانحة لتطوير الإعلام المحلي من خلال جائزة الإعلام السعودي التي ستسهم في تعزيز التنافس والابتكار.

وأوضح الأستاذ الحارثي أن اللجان المسؤولة عن المنتدى والجائزة تسير في خط متواز، وأن الجائزة لها مجلس مستقل من عدد من خبراء الإعلام العرب والسعوديين.

وقال الحارثي إن المنتدى سيشهد بالإضافة إلى الجلسات النوعية، وورش العمل، توقيع اتفاقيات تدشين مبادرات تخدم صناعة الإعلام، وكذلك تدشين مشاريع إعلامية، ومعرض إعلامي وبرامج للزيارات، وسيتحدث في المنتدى قيادات العمل الإعلامي، وممارسون في أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم، وممثلون لكبريات وسائل الإعلام العربية والدولية، ومختصون في الجامعات ومراكز البحوث المتقدمة في المملكة والعالم.. على مدى يومي 2 – 3 ديسمبر القادم.

وبعد ذلك اطلع المجلس على تقرير نشاط فرع الهيئة بالإحساء، والبرامج التدريبية لفرع الهيئة بالجبيل، وشكر القائمين عليهما، وأثنى على جهودهم.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المعروضة عليه وقرر الموافقة على الطلبات المقدمة للهيئة لفتح فروع لها في كل من القصيم – وحائل – وحفر الباطن، بعد استكمال الشروط التي سبق أن وضعها المجلس لها الغرض.

بعد الاستماع للعرض الذي قدمه عضو المجلس -أمين المال- الأستاذ عبدالوهاب الفايز عن فكرة تأسيس مركز خدمات وتسويق المحتوى الإعلامي في الهيئة، أثنى أعضاء المجلس على الفكرة ووافقوا على المضامين التي تضمنها العرض، وشكل لجنة برئاسة الأستاذ عبدالوهاب الفايز، وعضوية كل من الأساتذة أعضاء المجلس، خالد بوعلي، وأسمهان الغامدي، وناصر الحقباني، وخصص ميزانية للمشروع في حدود (500) ألف ريال، وفوضهم المجلس بإنجاز الخطوات العملية التي تم طرحها بعد الرجوع إلى رئيس المجلس..

أقر المجلس القوائم المالية للعام 2018م.

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