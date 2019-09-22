تشارك شركة الخدمات العمالية “إساد” في المنطقة الشرقية احتفالات المملكة باليوم الوطني التاسع والثمانين، وذلك بتقديمها 8989 ساعة تطوعيه لخدمة مجتمع المنطقة الشرقية وكل زائريها حيث ستقوم فرق من الشركة بالحفاظ على نظافة عدة مواقع هامه للاحتفالات ومنها كورنيش مدينة الخبر، الدمام والجبيل والأحساء طوال فترة الاحتفالات والإجازات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية ( إساد ) الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل إن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني والمتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء وهو ما وجدناه لزاما علينا أن نتطوع بفريقنا المتخصص لهذا الهدف.

وتأتي مبادرة “إساد” الجديدة من خدمة حاضر المختصة بالخدمات المنزلية المحترفة بأنظمة مرنه تناسب احتياجات العملاء والعائلة السعودية ومنها خدمات الساعة وخدمات اليوم الواحد و الفترات الطويلة من خلال طواقم مدربه بكفاءة من الفلبين واندونيسيا.

فضلا عن سعي “إساد” المتواصل لتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال العمالة المنزلية.

يذكر أن شركة إساد تصنف من أوائل شركات الاستقدام وتأجير العمالة للقطاع الخاص وللأفراد في المنطقة الشرقية، التي بدأت مزاولة نشاطها بعد التصريح لها من قبل وزارة العمل عام 2013 بنجاح في جذب الكثير من المشتركين والمستفيدين من خدماتها عبر أدائها لخدماتها باحترافية دقيقة وكفاءة عالية، وتُعد شركة إساد ثالث شركة تم التصريح لها من وزارة العمل.

وتسعى “إساد” دائما لتقديم المزيد من التميز في خدماتها عبر مبادرات رائدة جديدة في مجال العمالة المنزلية وخدمات الدعم اللوجستية، كذلك تعمل “إساد” على مشاركة عملائها المناسبات والفعاليات الاجتماعية المبهجة لأنهم يستحقون، كذلك من ضمن فعاليات “اساد” تقديم ساعات تطوعية للمجتمع.