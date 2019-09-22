طيران الإمارات تحتفل باليوم الوطني السعودي

كشفت طيران الإمارات اليوم عن مبادرات مميزة وعروض سعرية احتفالاً باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.

وسوف تطلق طيران الإمارات فيلتراً Filter على سناب شات يتضمن تهنئة للمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة السعيدة. ويمكن لجميع مستخدمي التطبيق استخدام الفلتر ونشر صورهم يوم السبت الموافق 21 سبتمبر (أيلول) 2019.

كما ستقدم طيران الإمارات حلويات خاصة بهذه المناسبة على رحلاتها من وإلى جميع محطاتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22- 24 سبتمبر (أيلول) 2019.

وتسري العروض السعرية على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من 23 سبتمبر (أيلول) ولغاية 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على أن يتم السفر من 30 سبتمبر (أيلول) ولغاية 31 يوليو (تموز) 2020. تطبق الشروط والأحكام.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من المملكة العربية السعودية إلى جاكرتا من 2029 ريالاً سعودياً وإلى كوالالمبور ومانيلا من 2055 ريالاً وإلى باريس من 2255 ريالاً وإلى المالديف من 2275 ريالاً وإلى لندن هيثرو من 2419 ريالاً وإلى برشلونة من 2499 ريالاً وإلى موريشيوس من 2599 ريالاً وإلى نيويورك من 3599 ريالاً وإلى لوس أنجلوس من 4399 ريالاً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من المملكة العربية السعودية إلى جاكرتا من 7000 ريال سعودي وإلى كوالالمبور من 6975 ريالاً وإلى مانيلا من 7199 ريالاً وإلى باريس من 9329 ريالاً وإلى المالديف من 5555 ريالاً وإلى لندن هيثرو من 8555 ريالاً وإلى برشلونة من 9075 ريالاً وإلى موريشيوس من 7999 ريالاً وإلى نيويورك من 11465 ريالاً وإلى لوس أنجلوس من 17999 ريالاً.

وتساهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عاماً، عندما أطلقت أولى خدماتها إلى جدة في عام 1998. وقد واصلت منذ ذلك الحين توسيع خدماتها تدريجياً، لتغطي العاصمة الرياض والدمام والمدينة المنورة. وتشغل طيران الإمارات حالياً 84 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية. وتوظف الناقلة 65 مواطناً سعودياً يؤدون مختلف المهام في محطاتها الأربع في المملكة.