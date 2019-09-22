اليسر للإجارة والتمويل وبيت التمويل السعودي الكويتي يوقعان اتفاقية استثمار

وقع صندوق “بيتك اليسر للتمويل 2″ ويمثله شركة بيت التمويل السعودي الكويتي اتفاقية استثمار مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، بهدف استثمار 60 مليون ريال سعودي لغايات منح الائتمان على أن يكون قرار منح الائتمان من قبل وكيل الاستثمار “شركة اليسر”.

مثَّل الطرفان، رئيس مجلس إدارة “صندوق بيتك اليسر للتمويل 2″ بدر بن حامد العنزي، والرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل بدر بن خلف الشمري، وقد تم الاتفاق ما بين الطرفين على الأحكام والشروط التمهيدية للصندوق وهو صندوق استثماري مغلق مدته ثلاث سنوات ميلادية.

وقال رئيس مجلس إدارة “صندوق بيتك اليسر للتمويل 2″ بدر بن حامد العنزي، أن هذه الاتفاقية تعكس

رغبة شركة بيت التمويل السعودي الكويتي في أن تقوم شركة اليسر بعمليات إدارة واستثمار الأموال بالوكالة على أن تكون لها حرية التصرف في إدارة واستثمار الأموال وذلك حسب ضوابط الاستثمار والتزامات وفقاً للتعهدات وحسب شروط وأحكام ومواد وفقرات الاتفاق.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل بدر بن خلف الشمري أن شركة اليسر سترهن محفظة تمويلية لصالح الصندوق بقيمة 66 مليون ريال سعودي أي بنسبة تغطية تبلغ 110% من قيمة إجمالي الصندوق على أن تتم عملية الرهن خلال 60 يوماً تبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق.

ويأتي إنشاء “صندوق بيتك اليسر للتمويل 2″ بعد النجاح الكبير الذي حققه الصندوق الأول الذي عكس ثقة المستثمر في الفرصة الاستثمارية المطروحة من قبل “شركة بيت التمويل السعودي الكويتي”

يذكر أن بيت التمويل السعودي الكويتي شركة مساهمة مقفلة سعودية، وهي واحدة من أهم الشركات العاملة في قطاع المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في المملكة وتسعى بشكل مستمر نحو تقديم منتجات استثمارية مختلفة بما يتناسب مع احتياجات السوق والمتطلبات النظامية والتشريعية.

وتعد شركة اليسر للإجارة والتمويل شركة سعودية متخصصة في مجال التمويل من خلال توفير برامج تمويل متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتم تنفيذها وفق إجراءات تمتاز بالمرونة وسرعة التنفيذ .