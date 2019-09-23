أرامكو السعودية تستضيف عددًا كبيرًا من الوفود الإعلامية في زيارة ميدانية لمنشآتها في خريص وبقيق وتبرز عناصر الموثوقية لديها وفي مقدمتها العاملون السعوديون المتفانون والمدربون

· تألف الوفد الإعلامي من وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية

· أظهرت الزيارة الدور المحوري للشركة في الاقتصاد العالمي وقدرة فرق العمل لديها على مواجهة أصعب التحديات والأزمات

· أتاحت الجولة الإعلامية للصحفيين مشاهدة مواقع الهجوم الفعلي داخل المنشآت والتقدم السريع في أعمال الإصلاحات التي تقوم بها أرامكو السعودية لضمان استمرار إمدادات الطاقة للعالم دون انقطاع

نظمت أرامكو السعودية يوم الجمعة الماضي، جولة إعلامية لأكثر من 80 صحفيًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة، لزيارة منشآت معالجة النفط والغاز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي.

وشملت الجولة الإعلامية زيارات إلى مواقع الهجوم في خريص وبقيق حيث تم إعطاء الوفد الإعلامي نظرة مباشرة على المناطق المتضررة في تلك المنشآت.

ومكّنت الجولة أرامكو السعودية من إطلاع الوفد الإعلامي على ردها السريع ومرونتها في مواجهة الهجمات التخريبية التي تُظهر استعدادها في إدارة الأزمات. كما أن شجاعة وتفاني وكفاءة موظفي أرامكو السعودية الذين استجابوا للأزمة منعت أيضًا الإصابات.

كما أكد فريق العمل في كل من خريص وبقيق، للصحفيين ما سبق وأن صرّح به رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، بشأن الجهود المتسارعة والإبداعية للشركة لاستعادة طاقتها الإنتاجية في وقت قياسي بعد الهجمات.

وتم استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من الهجوم؛ فيما تم استئناف إنتاج بقيق ليصل إلى 2 مليون برميل في اليوم بعد فترة وجيزة، وسيتم استعادة إنتاج 5.7 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية سبتمبر الجاري بإذن الله. وتمكنت أرامكو السعودية أيضًا من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أيّ شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات. وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاجها الوطن والعالم.