أمر ملكي بالموافقة على منح ( 1240 ) من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ ( 1239 ) من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل) وهم :ـ

1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليطي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلوخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردوس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواشز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنهل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشريف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محيا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبور وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحيز وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

233 ـ العميد الركن / فهد بن دهام ناصر المرخان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

234 ـ الموظف م 14 / عبدالرحمن بن سليمان محمد العلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

235 ـ الموظف م 14 / مساعد بن محمد حمد المزيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

236 ـ العقيد الطيار الركن / زايد بن شاهر زايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

237 ـ العقيد الركن / سعد بن عجمي سحلي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

238 ـ العقيد الركن / سطام بن سرور محمد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

239 ـ العقيد الركن / ماجد بن عايض هزاع العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

240 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن علي يحيى العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

241 ـ العقيد الركن / عبيد بن ثنيان مشرع البقمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

242 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مريط هادي آل بريك وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

243 ـ العقيد الركن / عبدالإله بن إبراهيم عبدالعزيز بن غدير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

244 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

245 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعيد الشبيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

246 ـ العقيد الفني الركن / صالح بن عبدالله صالح القنيعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

247 ـ العقيد الفني الركن / حسين بن علي غثيث العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

285 ـ العقيد الركن / غانم بن ناصر عبدالرحمن اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

286 ـ العقيد الركن / علي بن عبدالله قمشع القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

287 ـ العقيد الركن / علي بن لاحق علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

288 ـ العقيد / بسام بن عبيد الدفين السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

289 ـ العقيد الركن / نائف بن غازي فراج العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

290 ـ العقيد الركن / نايف بن عطا الله فهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

291 ـ العقيد الركن / بندر بن سعيد عوده المحمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

292 ـ العقيد الركن / منصور بن محمد صالح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

293 ـ العقيد الركن / زايد بن عبدالرحمن سعيد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

294 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالرحمن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

295 ـ العقيد الركن / عبدالله بن سعيد مصلح الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

296 ـ العقيد المهندس الركن/ هاشم بن عالي بن مقيبل الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

297 ـ العقيد الطيار الركن / خالد بن عبدالله محمد العريعر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

298 ـ العقيد الركن / محسن بن حميد عبدالرحمن السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

299 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن فهد العسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

300 ـ العقيد الركن / زاهي بن سعيد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

301 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله علي القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

302 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد مقبل الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

303 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله عوضه آل حيدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

304 ـ العقيد / عبدالرحمن بن محمد إبراهيم العقيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

305 ـ العقيد الركن / عبدالسلام بن فهد عبدالله الخريجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

306 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعود بن طالب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

307 ـ العقيد الركن / محمد بن سعد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

308 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن سعد حمد السنيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

309 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن علي سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

310 ـ العقيد الركن / يحيى بن ظافر حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

311 ـ العقيد الركن / ظافر بن رافع حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

312 ـ العقيد / عبدالله بن عبدالعزيز سليمان البريه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

313 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالله العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

314 ـ العقيد الركن / عبدالله بن ناصر عبدالله المسعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

315 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالله سفر الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

316 ـ العقيد الركن / منيف بن مقبل عبيد الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

317 ـ العقيد الركن / عبدالله بن علي سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

318 ـ العقيد الركن / حمد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

319 ـ العقيد الركن / أحمد بن راشد نعمي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

320 ـ العقيد / خالد بن راشد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

321 ـ العقيد / فالح بن فراج فالح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

322 ـ العقيد البحري / عبدالله بن محمد زيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

323 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالعزيز عبدالله الموينع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

324 ـ العقيد الركن / بسام بن عبدالعزيز خميس الجابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

325 ـ العقيد / عبدالله بن سليمان محمد اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

326 ـ العقيد الطيار الركن / تركي بن صالح رداد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

327 ـ العقيد المهندس الركن / سعيد بن حامد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

328 ـ العقيد الطيران ركن / أحمد بن إبراهيم موسى العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

329 ـ العقيد الطيار / عبيدالله بن عقيل عبدالهادي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

330 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن محمد صلهام الضويحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

331 ـ العقيد / أحمد بن صالح محمد الدقاق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

332 ـ العقيد / عبدالعزيز بن عبدالله محسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

333 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالله الحقباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

334 ـ العقيد الركن / محمد بن سعود عبدالعزيز السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

335 ـ العقيد الركن / عبدالمحسن بن سعد محيسن المحيسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

336 ـ العقيد / فرحان بن مساعد زيدان النومسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

337 ـ العقيد / سالم بن عيد عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

338 ـ العقيد / سلطان بن عبدالرحمن سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

339 ـ العقيد الركن / خالد بن صالح سعد العثمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

340 ـ العقيد الطيار الركن / كعب بن سعيد محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

341 ـ العقيد الركن / سعيد بن سعد علي الرساسمة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

342 ـ العقيد الركن / تركي بن محمد إبراهيم بن دحام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

343 ـ العقيد الركن / سعد بن سعيد عوضه الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

344 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالعزيز عبدالله المطرد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

345 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالله الخريب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

346 ـ العقيد الركن / ملحم بن شنار ملحم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

347 ـ العقيد الركن / علي بن محمد عبدالله آل فواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

348 ـ العقيد الركن / محمد بن حوفان سعد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

349 ـ العقيد الركن / صالح بن محمد صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

350 ـ العقيد الركن / عبدالله بن خلف مفرح الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

351 ـ العقيد الركن / عبدالله بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

352 ـ العقيد الركن / خالد بن ذياب حمود الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

353 ـ العقيد / يوسف بن محمد سليمان الدهاسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

354 ـ العقيد البحري الركن / خيران بن عبدالله مفلح الرشيدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

355 ـ العقيد البحري / أحمد بن عبدالعزيز عواض الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

356 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن متعب مزيد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

357 ـ العقيد البحري الركن / عثمان بن عقاب أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

358 ـ العقيد البحري الركن / أيمن بن حسن حسن العبادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

359 ـ العقيد البحري الركن / رشيد بن راشد مريشيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

360 ـ العقيد البحري / سعد بن علي محمد السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

361 ـ العقيد البحري الركن / أحمد بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

362 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن رميزان هديف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

363 ـ العقيد الركن / معلوي بن حسن منيف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

364 ـ العقيد الركن / نواف بن خالد عبيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

365 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مسمار دهيم السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

366 ـ العقيد الركن / فايز بن عبدالله سعد الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

367 ـ العقيد الركن / أيمن بن راشد محمد التميمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

368 ـ العقيد الركن / تركي بن علي شجاع الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

369 ـ العقيد المهندس / محمد إبراهيم عبدالعزيز الهملان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

370 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن عبدالعزيز ناصر الناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

371 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن سعد محمد الشافي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

372 ـ العقيد المهندس / علي بن إبراهيم عبدالله مفتاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

373 ـ العقيد البحري الركن / سعد بن محمد سعد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

374 ـ العقيد البحري الركن/ سليمان بن شخير سليمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

375 ـ العقيد الركن / خالد بن مطلق بداح الهاجري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

376 ـ العقيد المهندس الركن / خالد بن علي سعيد زندان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

377 ـ العقيد المهندس / محمد بن يحيى أحمد آل بدوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

378 ـ العقيد المهندس / أحمد بن عبدالله أحمد دريهم وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

379 ـ العقيد المهندس / عبدالله بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

380 ـ العقيد المهندس / منصور بن علي عبده الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

381 ـ العقيد المهندس / بدر بن عبدالله إبراهيم السليمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

382 ـ العقيد المهندس / وائل بن سعد حمد الرميح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

383 ـ العقيد / عبدالله بن فهد سبيل الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

384 ـ العقيد / سعيد بن عائض سعيد الأحمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

385 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن علي حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

386 ـ العقيد الركن / عباس بن زيد عباس الدعجاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

387 ـ العقيد الركن / ظافر بن سعد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

388 ـ العقيد الطيار الركن / محمد بن عيد عبدالله السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

389 ـ العقيد الركن / حمود بن يحيى عبدالله شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

390 ـ العقيد الركن / مساعد بن علي عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

391 ـ العقيد الركن / شجاع بن سالم راجي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

392 ـ العقيد الركن / أحمد بن سعد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

393 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالرحمن محمد الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

394 ـ العقيد الركن / مشخص بن ذعار محمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

395 ـ العقيد الطبيب / محمد بن عبدالعزيز بدر الدويش وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

396 ـ العقيد الطبيب / محمد بن احمد عبدالله السفياني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

397 ـ العقيد الطبيب / فهد بن خميس أحمد العمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

398 ـ العقيد الطبيب / بندر بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

399 ـ العقيد الركن / بندر بن غازي مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

400 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد ناصر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

401 ـ العقيد الركن / علي بن مسفر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

402 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن مريح محمد ال شريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

403 ـ العقيد البحري / محمد بن حمود شافي عنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

404 ـ العقيد الركن / بندر بن معيض حسين الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

405 ـ العقيد الركن / هزاع بن ناصر فاهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

406 ـ العقيد الركن / سعد بن مرزوق سعد الغوازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

407 ـ العقيد البحري الركن / يونس بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

408 ـ العقيد الركن / سلطان بن عايض عبدالعالي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

409 ـ العقيد الركن / عليان بن حمود مفرح الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

410 ـ العقيد الركن / حمود بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

411 ـ العقيد الركن / بدر بن منيف غميض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

412 ـ العقيد الركن / حسن بن فراج عبدالله الجبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

413 ـ العقيد الركن / محمد بن شبيب حجاب الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

414 ـ العقيد الركن / فواز بن عبيد مسلم العصيمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

415 ـ العقيد الركن / عبدالله بن احمد يحيى الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

416 ـ العقيد الركن / شالح بن فلاح شالح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

417 ـ العقيد الركن / محمد بن فائز عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

418 ـ العقيد الركن / منيف بن عبدالله عواد ابن لغيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

419 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله السعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

420 ـ العقيد الركن / ناصر بن شنيف بجاش العجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

421 ـ العقيد الركن / وليد بن معلا حميد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

422 ـ العقيد الركن / مشبب بن معتق مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

423 ـ العقيد الركن / سلطان بن صالح محسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

424 ـ العقيد البحري الركن / طلال بن حميدي جباره الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

425 ـ الموظف م 13 / محمد بن خليفة فهد الحصان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

426 ـ الموظف م 13 / خالد بن إبراهيم فيحان العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

427 ـ الموظف م 13 / صالح بن محمد صالح الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

428 ـ المقدم / تركي بن عبدالعالي مشعان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

429 ـ المقدم / خالد بن عبدالله عبدالعزيز بن دايل وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

430 ـ المقدم / بدر بن عبدالرحمن محمد الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

431 ـ المقدم / ماجد بن مهدي محمد العبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

432 ـ المقدم الركن / حسين بن علي بلقاسم البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

433 ـ المقدم / معدي بن عبدالله شيبان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

434 ـ المقدم الركن / تركي بن محمد حمود الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

435 ـ المقدم الركن / سعد بن عايض فهد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

436 ـ المقدم / علي بن يحيى عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

437 ـ المقدم / فواز بن رجا ناصح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

438 ـ المقدم / حمد بن حمود مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

439 ـ المقدم / ناصر بن محمد منصور السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

440 ـ المقدم / سعيد بن عبدالله سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

441 ـ المقدم الركن / صالح بن عبدالرحمن ناصر الحماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

442 ـ المقدم / فهد بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

443 ـ المقدم / محمد بن عبيد ضيدان أبوثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

444 ـ المقدم / البحري الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن بن قاسم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

445 ـ المقدم/ الفني الركن / ناصر بن عمير مرزوق الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

446 ـ المقدم/ المهندس الركن / نايف بن نجاء ضاوي المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

447 ـ المقدم / عبدالهادي بن عيد محمد القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

448 ـ المقدم / خالد بن ناصر عبدالله العيفان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

449 ـ المقدم الركن / خالد بن راجح مخلد الشمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

450 ـ المقدم الركن / علوش بن ربيع عوض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

451 ـ المقدم الطيار الركن / مشعل بن عبدالعزيز محمد الزكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

452 ـ المقدم / مازن بن منصور علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

453 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن فهد عواض الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

454 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن مجري عبدالرحمن المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

455 ـ المقدم الركن / هادي بن فهد دخيل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

456 ـ المقدم المهندس / سعد بن محمد سعيد آل سلومي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

457 ـ المقدم الركن / سعيد بن عبدالله أحمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

458 ـ المقدم الركن / منصور بن غثيان سحيمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

459 ـ المقدم الركن / غالب بن ثواب سلطان السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

460 ـ المقدم / عبدالإله بن عبدالله غرسان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

461 ـ المقدم / تركي بن سعيد عتيق الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

462 ـ المقدم الركن / خالد بن محمد عبدالعزيز اليعيش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

463 ـ المقدم / بدر بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

464 ـ المقدم الركن / علي بن يحيى علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

465 ـ المقدم / بدر بن عبدالله عبدالعزيز العياف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

466 ـ المقدم / مصطفى بن مضحي محمد قبيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

467 ـ المقدم / عدنان بن سالم محمد العجيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

468 ـ المقدم الركن / مبارك بن عبدالرحمن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

469 ـ المقدم / مسفر بن خالد ناصر الشكرة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

470 ـ المقدم / رعد بن حمد محمد العبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

471 ـ المقدم / عبدالله بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

472 ـ المقدم / ملفي بن زبار عامر المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

473 ـ المقدم / عبدالله بن سحمي فواز السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

474 ـ المقدم / سعد بن ضويهر سعد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

475 ـ المقدم / محمد بن إبراهيم زيد العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

476 ـ المقدم / مسلط بن فلاح راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

477 ـ المقدم / إبراهيم بن رجاء عامر الحيزان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

478 ـ المقدم / سعيد بن جار الله سعيد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

479 ـ المقدم الركن / بندر بن محمد سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

480 ـ المقدم / صالح بن محمد صالح العرف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

481 ـ المقدم / مانع بن علي محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

482 ـ المقدم / إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم الفهيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

483 ـ المقدم / محمد بن عبدالله عبدالعزيز العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

484 ـ المقدم / معتز بن عبدالرحمن سعد المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

485 ـ المقدم البحري / محمد بن مسفر محمد آل الحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

486 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

487 ـ المقدم / حسن بن فهيد مفرح العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

488 ـ المقدم البحري الركن / ناصر بن عبيد ناصر الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

489 ـ المقدم البحري الركن / بندر بن حسن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

490 ـ المقدم / عبدالعزيز بن دخيل سليمان الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

491 ـ المقدم الركن / فهد بن مرزوق صالح العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

492 ـ المقدم الركن / بدر بن عبدالله عبدالكريم الدريبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

493 ـ المقدم الركن / خالد بن شجاع خالد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

494 ـ المقدم الطيار / صالح بن عبدالله حجاج العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

495 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

496 ـ المقدم / متعب بن فهد عبدالرحمن العبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

497 ـ المقدم / عيد بن عبدالله محمد اللبدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

498 ـ المقدم البحري الركن / حمود بن علي حسن الصحبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

499 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

500 ـ المقدم / بدر بن إبراهيم فهد الباهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

501 ـ المقدم / عمر بن عبدالعزيز عبدالله الزومان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

502 ـ المقدم الفني / غانم بن ناصر سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

503 ـ المقدم / محمد بن فائز محمد الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

504 ـ المقدم / بندر بن سالم عبدالله الحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

505 ـ المقدم الركن / سلطان بن حمدي عايد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

506 ـ المقدم البحري الركن / محمد بن علي عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

507 ـ المقدم الركن / محمد بن عوده عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

508 ـ المقدم / مرعي بن عبدالله شاهر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

509 ـ المقدم الركن / خالد بن عبدالرحمن صالح اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

510 ـ المقدم / نامي بن نداء منير البديري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

511 ـ المقدم / سلطان بن مبارك محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

512 ـ المقدم الركن / أحمد بن زين العابدين الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

513 ـ المقدم الركن / عبدالله بن أحمد ناصر الواهبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

514 ـ المقدم الركن / خالد بن حسن يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

515 ـ المقدم الركن / عبداللطيف بن سلطان لافي المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

516 ـ المقدم الركن / طارق بن عيد عواض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

517 ـ المقدم / ثابت بن صالح محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

518 ـ المقدم / مشبب بن عبدالله مشبب الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

519 ـ المقدم / عبدالله بن هادي مارق المخلفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

520 ـ المقدم الركن / علي بن زايد علي مداوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

521 ـ المقدم / جهز بن محمد جهز البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

522 ـ المقدم / محمد بن سعود سعد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

523 ـ المقدم الركن / عبدالله بن ناصر صالح الحواس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

524 ـ المقدم / أحمد بن محمد حماد العطوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

525 ـ المقدم الركن / محمد بن عوض عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

526 ـ المقدم الركن / ماجد بن سعيد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

527 ـ المقدم الركن / ناصر بن سرور محمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

528 ـ المقدم الفني / زياد بن محمد عبدالعزيز النصار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

529 ـ المقدم البحري / عبدالله بن مفرح عبدالله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

530 ـ المقدم البحري الركن/ منيف بن حضيض مصلح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

531 ـ المقدم البحري الركن/ مشرع بن حمدي هايف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

532 ـ المقدم البحري الركن/ فيصل بن عبدالله أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

533 ـ المقدم المهندس البحري / قرناس بن سليمان عبدالله القرناس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

534 ـ المقدم البحري/ بندر بن عايد عويض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

535 ـ المقدم الركن / أحمد بن سالم غرمان الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

536 ـ المقدم الركن / ماجد بن مفتن عويض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

537 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الملحم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

538 ـ المقدم / زيد بن عبد العزيز زيد العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

539 ـ المقدم /عبدالرحمن بن محمد عبدالله الحميضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

540 ـ المقدم / محمد بن مصلح حسن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

541 ـ المقدم الركن / علي بن حسن علي الفيفي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

542 ـ المقدم الركن / غرسان بن محمد غرسان الزهراني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

543 ـ المقدم الركن / فهيد بن مرزوق حماد البقمي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

544 ـ المقدم / فايز بن محارب عوض المطيري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

545 ـ المقدم الركن / راشد بن محمد راشد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

546 ـ المقدم الركن / ناصر بن شداد عايض آل بريك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

547 ـ المقدم الركن / الطايش بن شايع زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

548 ـ المقدم الركن / محمد بن شايع فلاح الأكلبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

549 ـ المقدم الركن / سعيد بن مشبب عوضه الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

550 ـ المقدم / ماجد بن عبدالله جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

551 ـ المقدم / بطي بن شباب بطي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

552 ـ المقدم الطيار / سلطان بن ضيف الله سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

553 ـ المقدم البحري المهندس / عادل بن سعد عليان المطيري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

554 ـ المقدم الركن / عبدالله بن إبراهيم صالح الشايع وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

555 ـ المقدم / علي بن الحسن عبدالباري الحفظي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

556 ـ المقدم الركن / عبدالله بن حمود يحيى آل سلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

557 ـ المقدم / عايض بن مثيب مفلح القثامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

558 ـ المقدم / خالد بن عبدالرحمن عبداللطيف آل عبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

559 ـ مقدم الركن / مساعد بن فهد فضاء العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

560 ـ المقدم البحري / أحمد بن عبدالعزيز عبداللطيف آل الشيخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

561 ـ المقدم الركن / فيصل بن علي شوعي هزازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

562 ـ المقدم الطيار الركن / تركي بن محمد علي آل حريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

563 ـ المقدم الطيار الركن / ناصر بن عبدالله ناجي البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

564 ـ المقدم الفني / سعد بن محمد سعد آل بو عجلة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

565 ـ المقدم الفني / معتق بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

566 ـ المقدم الفني الركن / علي بن معيض جبران القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

567 ـ المقدم الفني / عبدالله بن سعيد عبدالله الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

568 ـ المقدم / محمد بن محمد فائز الفلاحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

569 ـ المقدم / علي بن عبود عون القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

570 ـ المقدم / علي بن عبدالله صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

571 ـ المقدم المهندس / جبران بن سعيد مسفر بن غفره وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

572 ـ المقدم الفني / محمد بن حسين مسفر آل عامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

573 ـ المقدم الفني / عادل بن محمد محمد الوادعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

574 ـ المقدم الفني / علي بن أحمد مقبول الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

575 ـ المقدم الفني / فتحي بن موسى يحيى المجلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

576 ـ المقدم الفني / يحيى بن محمد أحمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

577 ـ المقدم الفني / مصلح بن محمد عبدالرحمن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

578 ـ المقدم الفني / حمود بن فهيد سعيد العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

579 ـ المقدم الفني / فواز بن عايض عبد الله عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

580 ـ المقدم الفني / عبدالرحمن بن أحمد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

581 ـ المقدم / عبدالرحمن بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

582 ـ المقدم الفني / عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن آل فطينة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

583 ـ المقدم الفني / برجس بن مترك حميان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

584 ـ المقدم الفني / بادي بن مبارك مسفر الودعاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

585 ـ المقدم الفني / علي بن محمد عواجي العواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

586 ـ المقدم الفني / علي بن إبراهيم فالع آل نشبة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

587 ـ المقدم / علي بن يحيى موسى الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

588 ـ المقدم الفني / سعد بن مسلم سعد آل عثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

589 ـ المقدم الطيران / عبدالله بن محمد عبدالله الصفار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

590 ـ الموظف م 12 / سعد بن علي سليمان السالم وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

591 ـ الموظف م 12 / محمد بن عبدالمحسن محمد العبدالمحسن وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

592 ـ الموظف م 12 / سعود بن ناصر سالم العقيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

593 ـ الرائد الفني / محمد بن عبدالله سعد آل يعن الله وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

594 ـ الرائد / يوسف بن ظافر صالح الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

595 ـ الرائد / محمد بن جلعود ربيع الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

596 ـ الرائد / مساعد بن عاضه سعدي المرزوقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

597 ـ الرائد / محمد بن إبراهيم أحمد أحمديني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

598 ـ الرائد / عمر بن محمد ظافر البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

599 ـ الرائد / محمد بن إبراهيم عبدالله التمامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

600 ـ الرائد / عبدالعزيز بن مقعد علوش السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

601 ـ الرائد / مشعل بن ماجد محمد المقهوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

602 ـ الرائد / محمد بن عثمان محسن الحمياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

603 ـ الرائد / عبدالله بن عبيد مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

604 ـ الرائد / إبراهيم بن ثابث عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

605 ـ الرائد / أحمد بن عوضه أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

606 ـ الرائد / طلال بن عبدالله محمد الزنيثان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

607 ـ الرائد / طارق بن منور برکه الحسيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

608 ـ الرائد / سعد بن محمد دويحس السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

609 ـ الرائد / بندر بن علي عايض الوهابي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

610 ـ الرائد / فلاح بن مرزوق فلاح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

611 ـ الرائد / سطام بن مقعد قاعد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

612 ـ الرائد / نادر بن حمد طفيلان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

613 ـ الرائد / فهد بن علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

614 ـ الرائد / حمد بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

615 ـ الرائد / إبراهيم بن سعيد عائض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

616 ـ الرائد / عبدالله بن سعد عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

617 ـ الرائد / مبارك بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

618 ـ الرائد / عبدالله بن محمد فايز البكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

619 ـ الرائد / عبدالله بن مانع عمران أحمد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

620 ـ الرائد / مفلح بن فلاح محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

621 ـ الرائد / منصور بن فهد عبدالرحمن العبيداء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

622 ـ الرائد البحري / عبدالعزيز بن محمد ابراهيم القصيبي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

623 ـ الرائد البحري الركن / صالح بن عبدالله صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

624 ـ الرائد البحري / محمد بن فرحان مرداس آل جعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

625 ـ الرائد البحري / محمد بن حمد غازي المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

626 ـ الرائد الطيران الركن / هشام بن عبدالعزيز عثمان بن سيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

627 ـ الرائد البحري / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله المعيقل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

628 ـ الرائد / أنس بن عبدالرحمن عبدالله بن غيث وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

629 ـ الرائد / ماجد بن صالح سالم الجعيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

630 ـ الرائد الفني / علي بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

631 ـ الرائد / ماجد بن عبدالله عبيد الله الهذلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

632 ـ الرائد / علي بن سعيد غرمان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

633 ـ الرائد / رامي بن أحمد حامد الزبيدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

634 ـ الرائد / فيصل بن عبدالرحمن محمد العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

635 ـ الرائد / حزام بن علي حزام القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

636 ـ الرائد / عبدالرحمن بن سعود أحمد العيسى وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

637 ـ الرائد / عبدالله بن علي علي اللحيدان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

638 ـ الرائد / ماجد بن ناصر سعد المطيويع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

639 ـ الرائد / عبدالعزيز بن علي سالم أبو ثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

640 ـ الموظف م 11 / مريع بن محمد ناصر آل ذيب وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

641 ـ الموظف 11 / عبدالرحمن بن سليمان عبدالعزيز المزروع وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

642 ـ النقيب البحري / محمد بن عبدالله عبدالعزيز الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

643 ـ النقيب المهندس / أحمد بن جار الله عبدالعزيز الفهد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

644 ـ النقيب / فيصل بن عبدالله محمد التركي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

645 ـ النقيب / عبدالرحمن بن عبدالله عواد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

646 ـ النقيب / هشام بن راشد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

647 ـ النقيب / شريف بن حمدي محمد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

648 النقيب / سعود بن عبدالرحمن محمد بن عسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

649 النقيب / عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز آل عوين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

650 ـ النقيب / علي بن حماد علي البطاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

651 ـ النقيب / نايف بن عبدالله سعد البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

652 ـ النقيب / إبراهيم بن مصهف علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

653 ـ النقيب / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالمحسن السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

654 ـ النقيب / علي بن محمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

655 ـ النقيب / فارس بن سرحان عبدالملك الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

656 ـ النقيب / تركي بن ماجد غنام الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

657 ـ النقيب / صالح بن حمد محمد آل سويدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

658 ـ النقيب / حسين بن مسفر حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

659 ـ النقيب / مشعل بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

660 ـ النقيب / عمر بن محمد نافع المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

661 ـ النقيب / عبدالله بن ظاهر عياده الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

662 ـ النقيب / صالح بن عبدالله إبراهيم النويصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

663 ـ النقيب / مشاري بن منصور يحيى الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

664 ـ النقيب / قاعد بن سعود قاعد العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

665 ـ النقيب / ناصر بن فهد ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

666 ـ النقيب / عبدالعزيز بن خالد حمد القاعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

667 ـ النقيب / عيسي بن محمد عبدالله الراشد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

668 ـ النقيب البحري / صالح بن عبدالله صالح العريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

669 ـ النقيب البحري / تميم بن كفاح محمد الخميس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

670 ـ النقيب البحري / شجاع بن عايض فدغوش الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

671 ـ النقيب البحري / عبدالله بن محمد صالح الطواله وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

672 ـ النقيب البحري / مهند بن حمد ناصر بن عوشن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

673 ـ النقيب البحري / عبدالرحمن بن عبدالله محمد العليمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

674 ـ النقيب البحري / حمد بن عبدالرحمن حمد السنيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

675 ـ النقيب / فراس بن حمد محمد الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

676 ـ النقيب / أحمد بن فهد محمد السليمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

677 ـ النقيب / سليمان بن صالح سليمان الحسيان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

678 ـ النقيب / عواض بن عوض الله عبيد الله السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

679 ـ النقيب / عمرو بن محمد علي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

680 ـ النقيب / محمد بن ناصر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

681 ـ النقيب الفني / عبدالاله بن حسن أحمد الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

682 ـ الموظف م 10 / بندر بن عبدالرحمن سليمان المسبحي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

683 ـ الملازم الأول الطيار / سعد بن سعيد سعد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

684 ـ الملازم الأول / عبدالمجيد بن مطلق عيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

685 ـ الملازم الأول / سامي بن علي صالح السعودي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

686 ـ الملازم الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

687 ـ الملازم الأول / يحيى بن مبارك حبلص الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

688 ـ الملازم الأول / ملوح بن سعيد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

689 ـ الملازم الأول / راكان بن زيد ناصر شنار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

690 ـ الملازم الأول / عبدالله بن سعد محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

691 ـ الملازم الأول / عبدالله بن شبيب سعد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

692 ـ الملازم الأول / فيصل بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

693 ـ الملازم الأول / فهد بن سعد جريد الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

694 ـ الملازم الأول / محمد بن عبدالله علي السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

695 ـ الملازم الأول/ سلطان بن وصل الله ضيف الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

696 ـ الملازم الأول / علي بن حشر علي الجنيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

697 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز الشثري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

698 ـ الملازم الأول / محمد بن إبراهيم محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

699 ـ الملازم الأول / عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله الفراج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

700 ـ الملازم الأول / محمد بن جرمان محمد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

701 ـ الملازم الأول / عبدالجواد بن مفلح محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

702 ـ الملازم الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الضبعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

703 ـ الملازم الأول / عوض بن جمعان أحمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

704 ـ الملازم الأول المهندس / عبدالله بن فرحان محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

705 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن علي عثمان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

706 ـ الملازم الأول / ريان بن محمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

707 ـ الملازم الأول المهندس / أسامة بن متعب الغثيان الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

708 ـ الملازم الأول / عبود بن حاضر مبارك السلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

709 ـ الملازم الأول / محمد بن سالم عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

710 ـ الملازم الأول / صالح بن هديبان حويان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

711 ـ الملازم الأول / فهد بن عبدالله أحمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

712 ـ الملازم الأول / حسام بن فريح عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

713 ـ الملازم الأول / محمد بن علي حسين آل غانم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

714 ـ الملازم الأول / أسامة بن خالد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

715 ـ الملازم الأول المهندس / عبدالرحمن بن هادي بلقاسم حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

716 ـ الملازم الأول / طارق بن فهد علي الثمالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

717 ـ الملازم الأول / إدريس بن عبدالله إدريس الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

718 ـ الملازم الأول / عمر بن عبدالرحمن سعيد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

719 ـ الملازم الأول / خالد بن ناصر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

720 ـ الملازم الأول / عبدالله بن عيد حطيحط الحازمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

721 ـ الملازم الأول / فيصل بن ذيب عبدالله العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

722 ـ الملازم الأول / حسن بن محمد حجر البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

723 ـ الملازم الأول / عبدالله بن أحمد عبدالله المزيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

724 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن جميع حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

725 ـ الملازم الأول / عبدالسلام بن مشيب عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

726 ـ الملازم الأول / فصيل بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

727 ـ الملازم الأول / فدغم بن محمد عبدالله المنصور وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

728 ـ الملازم الأول / وليد بن لافي دميحان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

729 ـ الملازم الأول /عبدالرحمن بن عبدالعزيز مرعي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

730 ـ الملازم الأول / مهند بن عبدالرحمن عيضه الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

731 ـ الملازم الأول / محمد بن أحمد محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

732 ـ الملازم الأول / سعد بن طامي محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

733 ـ الملازم الأول / عبدالمجيد بن خليفه معيوف المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

734 ـ الملازم الأول / مؤيد بن عبدالرحمن ناصر بن جديد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

735 ـ الملازم الأول / ثامر بن محمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

736 ـ الملازم الأول طبيب / محمد بن علي محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

737 ـ الملازم الأول / عبدالله بن حسن ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

738 ـ الملازم الأول / دليح بن علي حسن شعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

739 ـ الملازم الأول / سامي بن محمد حسن العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

740 ـ الملازم الأول / فارس بن فهيد فارس السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

741 ـ الملازم الأول / سعد بن عبدالرحمن سعد آل بن علي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

742 ـ الملازم أول البحري / عبدالرحمن بن أحمد خلف الله الحارثي وسام الملك سلمانا من الدرجة الثالثة

743 ـ الملازم أول البحري/ يوسف بن عبدالله عبدالرحمن السويدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

744 ـ الملازم أول البحري/ عبدالعزيز بن أحمد عبدالعزيز السديس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

745 ـ الملازم أول / سلمان بن خالد سلطان آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

746 ـ الملازم أول / فيصل بن محمد جمعان المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

747 ـ الملازم أول / عبدالعزيز بن محمد حسين القحطاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

748 ـ الملازم أول / عبدالله بن أحمد محمد السعيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

749 ـ الملازم أول / ظافر بن سعد ظافر العمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

750 ـ الملازم أول / مسفر بن أحمد مسفر الغامدي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

751 ـ الملازم أول / سلطان بن صنيدح سلطان البقمي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

752 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف مقعد الدهينه وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

753 ـ الملازم أول / جلوي بن علي مهدي الأكلبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

754 ـ الملازم أول / إبراهيم بن يحيى محمد معشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

755 ـ الملازم أول / هشام بن دخيل عبدالله الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

756 ـ الموظف م 9 / عبدالرحمن بن أحمد محمد العواد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

757 ـ الموظف م 9 / عقيل بن حياوي عقيل الشمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

758 ـ الملازم / محمد بن سعيد عايد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

759 ـ الملازم / محمد بن ذيب مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

760 ـ الملازم / عبدالرحمن بن سليمان علي الحريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

761 ـ الملازم / محمد بن خالد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

762 ـ الملازم / يحيى بن ناصر يحيى الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

763 ـ الملازم الأول / سعود بن مطلق مفلح السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

764 ـ الملازم الأول / خالد بن سعود معيض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

765 ـ الملازم / خالد بن يحيى محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

766 ـ الملازم / عثمان بن أحمد عبدالله المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

767 ـ الملازم / خالد بن مريع محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

768 ـ الملازم / يحيى بن عبدالله محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

769 ـ الملازم الأول / محمد بن سالم بركوت الخميسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

770 ـ الملازم / ناصر بن محمد حمد الزياد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

771 ـ الملازم الأول / محمد بن باشر مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

772 ـ الملازم / مطلق بن عبدالله سعد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

773 ـ الملازم / خليل بن محمد خليل ابوديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

774 ـ الملازم الأول / سامي بن محمد علي ناشب حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

775 ـ الملازم / عوض بن سعيد عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

776 ـ الملازم / فيصل بن جهز جزاء الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

777 ـ الملازم / سعد بن شويمان غنيمان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

778 ـ الملازم / جاسر بن صالح صالح سيلان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

779 ـ الملازم البحري / عبدالله بن محمد سعيد السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

780 ـ الموظف م 8 / تركي بن عمير زبن العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

781 ـ الموظف م 8 / منصور بن حسن عبدالله الأحمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

782 ـ الموظف م 8 / عبدالمجيد بن عبد الرحمن إبراهيم السويلم وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

783 ـ الرئيس الرقباء / صالح بن حسين جحوش آل فاضل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

784 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن حسن محمد حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

785 ـ الرئيس الرقباء / سعود بن موسي أحمد مدرباء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

786 ـ الرئيس الرقباء / موسي بن أحمد جابر حقوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

787 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن عبده محمد خرمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

788 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن صالح علي آل مبطي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

789 ـ الرئيس الرقباء / زياد بن حنش مسفر الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

790 ـ الرئيس الرقباء / سعيد بن سعد فهيد الرساسمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

791 ـ الرئيس الرقباء / أحمد بن جبران أحمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

792 ـ الرئيس الرقباء / زهير بن محمد صالح الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

793 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن أحمد حسن البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

794 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن صالح عايض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

795 ـ الرئيس الرقباء / علي بن أحمد جبران علابي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

796 ـ الرئيس الرقباء / ظافر بن مفلح عبدالرحمن زلفة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

797 ـ الرئيس الرقباء / حمد بن سالم محمد اللبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

798 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

799 ـ الرئيس الرقباء / على بن عبدالله سالم القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

800 ـ الرئيس الرقباء / شبيب بن مسعود شبيب الوادعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

801 ـ الرئيس الرقباء / عبدالله بن عبيد حمود الحرشني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

802 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن جبران حنين الكعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

803 ـ الرئيس الرقباء / دحيم بن عبدالله عايض الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

804 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن محمد سالم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

805 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد أحمد حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

806 ـ الرئيس الرقباء / خالد بن سعيد مبيريك آل مبيريك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

807 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن سلمان جابر الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

808 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد علي شراحيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

809 ـ الرئيس الرقباء / ماهر بن محمد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

810 ـ الرئيس الرقباء البحري/ عبدالعزيز بن شخص صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

811 ـ الرئيس الرقباء / زهيان بن فطيم زهيان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

812 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن منير هليل العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

813 ـ الرئيس الرقباء البحري/ محمد أحمد صالح الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

814 ـ الرئيس الرقباء / يحيي بن سعيد سالم آل عندل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

815 ـ الرئيس الرقباء / عوض بن هديان شويط المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

816 ـ الرئيس الرقباء / شباب بن محمد شباب العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

817 ـ الرئيس الرقباء / عبد الرزاق بن حسن محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

818 ـ الرئيس الرقباء / صالح بن عبدالله سارح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

819 ـ الرئيس الرقباء / سعيد بن حسين محمد آل دريم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

820 ـ الرئيس الرقباء / ناصر بن منصور عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

821 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن علي ضيف الله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

822 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن عبده مهدي حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

823 ـ الرئيس الرقباء / عبدالله بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

824 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن حسين جابر الخالدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

825 ـ الرئيس الرقباء / أحمد بن مشبب عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

826 ـ الرئيس الرقباء / ظافر بن عبدالله مبارك الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

827 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن حمد أحمد معافا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

828 ـ الرئيس الرقباء / عبدالكريم بن عيسي علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

829 ـ الرئيس الرقباء البحري/ عبدالله بن علي شنيف الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

830 ـ الرئيس الرقباء البحري / محمد بن ناصر محمد شبيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

831 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن عبدالله علي العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

832 ـ الرئيس الرقباء / ماجد بن سعيد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

833 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن محمد سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

834 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن سعيد غيثان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

835 ـ الرئيس الرقباء / هيثم بن أحمد عبدالعزيز السلمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

836 ـ الرئيس الرقباء / علي بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

837 ـ الرئيس الرقباء / ناصر بن محمد عامر البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

838 ـ الرئيس الرقباء / حمود بن عبد المحسن سعد محبوب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

839 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن محمد عبدالمحسن السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

840 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

841 ـ الرئيس الرقباء / عادل بن فهد صالح الحميدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

842 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

843 ـ الرئيس الرقباء / عامر بن جميحان مفرح القرني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

844 ـ الرئيس الرقباء / سعد بن عبدالله سعد القرني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

845 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن سلمان يحيى الفيفي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

846 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن أحمد مطر العيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

847 ـ رئيس الرقباء / سعود بن عائض مطر المغيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

848 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

849 ـ رئيس الرقباء / سعد بن علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

850 ـ رئيس الرقباء / عدنان بن محمد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

851 ـ رئيس الرقباء / علي بن صالح عزيز الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

852 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن عامر أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

853 ـ رئيس الرقباء / حسن بن محمد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

854 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

855 ـ رئيس الرقباء / عبدالرحمن بن غازي معاضد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

856 ـ رئيس الرقباء / علي بن خزام عبدالرحمن رويبع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

857 ـ رئيس الرقباء / محمد بن حمدان أحمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

858 ـ رئيس الرقباء / علي بن أحمد عبدالله عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

859 ـ رئيس الرقباء / محمد بن فهد صنيتان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

860 ـ رئيس الرقباء / يوسف بن علي حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

861 ـ رئيس الرقباء / حامد بن أحمد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

862 ـ رئيس الرقباء / محمد بن سعيد عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

863 ـ رئيس الرقباء / مسفر بن علي ظهران الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

864 ـ رئيس الرقباء / حامد بن محمد عوده الحبيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

865 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن راشد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

866 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن محمد غندف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

867 ـ رئيس الرقباء / عايض بن غازي نوار العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

868 ـ رئيس الرقباء / فيصل بن عبدالله حمد الدمجان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

869 ـ رئيس الرقباء / خالد بن أحمد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

870 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن مسفر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

871 ـ رئيس الرقباء / أحمد بن زاهر معيض الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

872 ـ رئيس الرقباء الفني/ خودان بن علي عبدالرحمن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

873 ـ رئيس الرقباء / حسن بن محمد عبدالله العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

874 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن علي أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

875 ـ رئيس الرقباء / أحمد بن محمد علي آل زايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

876 ـ الموظف م 6 / مساعد بن عبدالعزيز حمد بن خثران وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

877 ـ الموظف م 6 / محمد بن حمد عبدالعزيز العساف وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

878 ـ الرقيب الأول / إبراهيم بن سويلم لهب العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

879 ـ الرقيب الأول / لطفي بن محمد عبدالله الخديدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

880 ـ الرقيب الأول / أحمد بن محمد أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

881 ـ الرقيب الأول / محمد بن عبده محمد العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

882 ـ الرقيب الأول / فايح بن ضيف الله مشعان البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

883 ـ الرقيب الأول / عمر بن علي عبدالله طميحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

884 ـ الرقيب الأول / سلطان بن علي يحيى عواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

885 ـ الرقيب الأول / منيف بن دهام غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

886 ـ الرقيب الأول / جبران بن حسين يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

887 ـ الرقيب الأول / يحيى بن أحمد حسين جذمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

888 ـ الرقيب الأول / محمد بن أحمد هادي آل أحمد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

889 ـ الرقيب الأول / عمر بن ناصر عمر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

890 ـ الرقيب الأول / فائز بن سعد فائز الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

891 ـ الرقيب الأول / يحيى بن حسن هيازع البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

892 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي عبدالله حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

893 ـ الرقيب الأول / سعيد بن صفر سعيد الفهمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

894 ـ الرقيب الأول / موسي بن علي غانم عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

895 ـ الرقيب الأول / جمعان بن غانم حديد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

896 ـ الرقيب الأول / أحمد بن محمد أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

897 ـ الرقيب الأول / موسي بن عبدالله بركات العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

898 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن محمد سعيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

899 ـ الرقيب الأول / أحمد بن عبدالرحمن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

900 ـ الرقيب الأول / يحيى بن ظافر حمود الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

901 ـ الرقيب الأول / سعيد بن مشبب محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

902 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن مده علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

903 ـ الرقيب الأول / أحمد بن عيسى موسى مشيخي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

904 ـ الرقيب الأول / هادي بن محمد عامر عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

905 ـ الرقيب الأول / بدر بن فهاد لافي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

906 ـ الرقيب الأول / خالد بن مفلح سالم القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

907 ـ الرقيب الأول / حسن بن يحيى أحمد الكعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

908 ـ الرقيب الأول / على بن مبارك مرعي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

909 ـ الرقيب الأول / ترکي بن فضاء تركي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

910 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

911 ـ الرقيب الأول / حسن بن محمد حسن آل مسعود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

912 ـ الرقيب الأول / سليمان بن عبيد حمدان الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

913 ـ الرقيب الأول / فهد بن ضويان وقيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

914 ـ الرقيب الأول / فهد بن مبرك بن عويد الروقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

915 ـ الرقيب الأول / هزاع بن عايش شتيوي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

916 ـ الرقيب الأول / عبدالملك بن جازي شجاع العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

917 ـ الرقيب الأول / سامي بن عبيد مبارك العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

918 ـ الرقيب الأول / بدر بن محمد محسن العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

919 ـ الرقيب الأول / عبد السلام بن صالح عبدالله الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

920 ـ الرقيب الأول / عيسي بن عبدالله حمود الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

921 ـ الرقيب الأول / محمد بن فالح عالي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

922 ـ الرقيب الأول / مشعل بن ملفي مرزوق العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

923 ـ الرقيب الأول / سلطان بن محمد علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

924 ـ الرقيب الأول / علي بن سعد محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

925 ـ الرقيب الأول / سعيد طارش مستور الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

926 ـ الرقيب الأول / محمد بن صلبان عبده عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

927 ـ الرقيب الأول / عقيل بن حسين علي حلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

928 ـ الرقيب الأول / جابر بن محمد عبدالله ذاکر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

929 ـ الرقيب الأول / علي بن أحمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

930 ـ الرقيب الأول / فطيس بن مرعي مسفر الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

931 ـ الرقيب الأول / راشد بن منصور حسين الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

932 ـ الرقيب الأول / يحيى بن عيسى أحمد أبوحية وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

933 ـ الرقيب الأول / عبدالرحمن بن مشخص مازون العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

934 ـ الرقيب الأول / جميل بن عبدالرحمن حسين الجميعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

935 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي ناصر آل نبهان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

936 ـ الرقيب الأول / هيف بن معدي يحيى آل متعب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

937 ـ الرقيب الأول / عبدالرحمن بن مسعود سليمان المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

938 ـ الرقيب الأول / سالم بن علي جابر حريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

939 ـ الرقيب الأول / سعيد بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

940 ـ الرقيب أول البحري / صالح بن محمد شوعي نجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

941 ـ الرقيب أول البحري / خالد بن عبدالله أحمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

942 ـ الرقيب أول البحري / بدر بن خميس حامد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

943 ـ الرقيب أول البحري / فيصل بن أحمد مساوي بجوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

944 ـ الرقيب أول البحري / صالح بن سعيد محمد الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

945 ـ الرقيب الأول / محمد بن مسعود هويدي الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

946 ـ الرقيب الأول / جعفر بن عبدالله جعفر الدرويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

947 ـ الرقيب الأول/ عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن الدحيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

948 ـ الرقيب الأول / فيصل بن راضي هذيل المخلفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

949 ـ الرقيب الأول / سلطان بن ساطي عبدالله العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

950 ـ الرقيب الأول / عبدالمجيد بن أحمد عبده اللهبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

951 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي مغير الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

952 ـ الرقيب الأول / ناصر بن عبدالله ناصر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

953 ـ الرقيب / عبدالعزيز بن أحمد عبدالله العزاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

954 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن زياد شديد الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

955ـ الرقيب / صلاح بن فرج مصلح المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

956 ـ الرقيب / مزيد بن حماد مزيد المظيبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

957 ـ الرقيب / حسن بن مسعود حسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

958 ـ الرقيب / فهد بن محمد مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

959 ـ الرقيب / علي بن حامد علي العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

960 ـ الرقيب / محه بن عبده عبده صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

961 ـ الرقيب / جابر بن يحيى حسن كريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

962 ـ الرقيب / أحمد بن هادي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

963 ـ الرقيب / عبدالله بن مسرع محمد آل مفروي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

964 ـ الرقيب / أحمد بن موسى عوض الربعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

965 ـ الرقيب / موسي بن محمد يحيى محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

966 ـ الرقيب / مزهر بن عبدالله حميدي المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

967 ـ الرقيب / حسن بن أحمد جبران کعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

968 ـ الرقيب / أحمد بن هاشم سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

969 ـ الرقيب / محسن بن محمد محسن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

970 ـ الرقيب / يحيى بن قاسم جبران الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

971 ـ الرقيب / منصور بن أحمد هادي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

972 ـ الرقيب / الحسين بن محمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

973 ـ الرقيب / إبراهيم بن محمد حسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

974 ـ الرقيب / سلطان بن عبدالله محمد حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

975 ـ الرقيب / مساعد بن سعد مشبب الأصلعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

976 ـ الرقيب / محسن مهدي محمد مسملي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

977 ـ الرقيب / يحيى بن علي محمد حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

978 ـ الرقيب / عبدالله بن علي مستور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

979 ـ الرقيب / إبراهيم بن محمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

980 ـ الرقيب / محمد مشبب عايض الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

981 ـ الرقيب / جابر بن حسن محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

982 ـ الرقيب / عبدالله بن شوعي عبدالله غوير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

983 ـ الرقيب / مرعي بن محمد يوسف عجيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

984 ـ الرقيب / حسن بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

985 ـ الرقيب / فايز بن وعلان عوضه الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

986 ـ الرقيب / حامد بن محمد سعد الروقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

987 ـ الرقيب / سعيد بن محمد مبارك العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

988 ـ الرقيب / محمد بن مبشر عبده عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

989 ـ الرقيب / عطية بن أحمد عبدالله الزبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

990 ـ الرقيب / علي بن هدي مساوي معشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

991 ـ الرقيب / علي بن محمد علي البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

992 ـ الرقيب / نائف بن عائض سبيل الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

993 ـ الرقيب / علي بن محمد محسن دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

994 ـ الرقيب / أحمد بن مصلح طما الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

995 ـ الرقيب البحري / فهد بن محمد عبدالعزيز النداف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

996 ـ الرقيب / عبدالله بن فراج خليوي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

997 ـ الرقيب / ناصر بن عبدالعزيز ناصر السمرين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

998 ـ الرقيب / عبد الرحمن بن جمعان سفر الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

999 ـ الرقيب / هشام بن عبده موسي الحازمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1000ـ الرقيب / عبدالله بن ماجد ضبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1001 ـ الرقيب / علي بن أحمد علي الطميحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1002 ـ الرقيب / موسي بن علي حسن طوهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1003 ـ الرقيب / عادل بن مشعل منيع الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1004 ـ الرقيب / ضيف الله بن ذبيان ضيف الله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1005 ـ الرقيب / خالد بن مشبب سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1006 ـ الرقيب / عبدالعزيز بن محمد علي البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1007 ـ الرقيب / محمد بن عبدالله أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1008 ـ الرقيب / يحيي بن مفرح سلمان حريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1009 ـ الرقيب / مبارك بن عبدالله علي مبارك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1010 ـ الرقيب / محمد بن أحمد محمد صميلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1011 ـ الرقيب / محمد بن بخيت ضيف الله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1012 ـ الرقيب / مفرح بن يحيى أحمد المعزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1013 ـ الرقيب / علي بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1014 ـ الرقيب / سلمان بن عوض معدي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1015 ـ الرقيب / مفرح بن جبران مفرح المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1016 ـ الرقيب / يحيى بن علي هادي دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1017 ـ الرقيب / متعب بن أحمد مريع محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1018 ـ الرقيب / محمد بن جابر علي صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1019 ـ الرقيب / صالح بن جمعان خلف الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1020 ـ الرقيب / عبدالله بن ذاكر عبدالله البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1021 ـ الرقيب / بدر بن سعد مشعل الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1022 ـ الرقيب / سيف بن علي مهدي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1023 ـ الرقيب / علي بن محمد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1024 ـ الرقيب / حمد بن حسين سيف القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1025 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن عايض سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1026 ـ الرقيب / أحمد بن سالم محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1027 ـ الرقيب / إبراهيم بن علي صالح المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1028 ـ الرقيب / مزيد بن أحمد مسواك قيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1029 ـ الرقيب / قاسم بن سالم أحمد زيداني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1030 ـ الرقيب / سلطان بن عمر سلمان الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1031 ـ الرقيب البحري / فهد بن ناجم سياف البيشي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1032 ـ الرقيب البحري / أحمد بن سعد علي الغامدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1033 ـ الرقيب البحري / عقيل بن حنش عقيل العيسي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1034 ـ الرقيب البحري / علي بن محمد عوض الحاتمي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1035 ـ الرقيب البحري / حسين بن موسي حسن البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1036 ـ الرقيب البحري / محمد بن أحمد إبراهيم الزوعاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1037 ـ الرقيب البحري / محمد بن غرم الله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1038 ـ الرقيب البحري / علي بن سالم علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1039 ـ الرقيب البحري / عيد بن ردود حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1040 ـ الرقيب البحري / ناصر بن جبار إبراهيم الحدري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1041 ـ الرقيب البحري / حسن بن عيسى أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1042 ـ الرقيب البحري / سعيد بن محمد أحمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1043 ـ الرقيب / سعد بن ضيف الله حسن الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1044 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن محمد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1045 ـ الرقيب / محمد بن سعيد علي العطوي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1046 ـ الرقيب / منصور بن ناصر أحمد المجنوني وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1047 ـ الرقيب / عبدالرحيم بن عبدالرحمن صالح الخيبري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1048 ـ الرقيب الفني / أحمد بن منصور محمد الوابصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1049 ـ وكيل الرقيب / عجمي بن خلف شبيب الروقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1050 ـ وكيل الرقيب / علي بن جابر علي الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1051 ـ الوكيل الرقيب / مشاري بن فهد محمد اليحياء وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1052 ـ الوكيل الرقيب / حمد بن سند مسند المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1053 ـ الوكيل الرقيب / بالقاسم بن مده علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1054 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن عبدالله علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1055 ـ الوكيل الرقيب / سعد بن عبيد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1056 ـ الوكيل الرقيب / سعيد بن علي حافظ القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1057 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن معدي علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1058 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن فرحان حسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1059 ـ الوكيل الرقيب / مشاري بن محمد زويد السواط وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1060 ـ الوكيل الرقيب / حميد بن إبراهيم محمد الشويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1061 ـ الوكيل الرقيب / علي بن يعقوب ظافر حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1062 ـ الوكيل الرقيب / علي بن حسين محسن دربشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1063 ـ الوكيل الرقيب / مفيد بن محمد مفيد مجممي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1064 ـ الوكيل الرقيب / هادي بن قاسم محمد بكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1065 ـ الوكيل الرقيب / مرعي بن حسن أحمد آل جابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1066 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن يحيى أحمد الأمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1067 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن علي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1068 ـ الوكيل الرقيب / عبدالله بن علي أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1069 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن علي يحيى محنشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1070 ـ الوكيل الرقيب / يعقوب بن يحيى علي حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1071 ـ الوكيل الرقيب / صقر بن علي محمد كعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1072 ـ الوكيل الرقيب / حمد بن حسين محمد سحاري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1073 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن أحمد جابر محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1074 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن حسن علي ازيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1075 ـ الوكيل الرقيب / ماجد بن عبدالله مفرح الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1076 ـ الوكيل الرقيب / سلمان بن ناصر جبار صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1077 ـ الوكيل الرقيب / احمد بن عبدالله محمد متمبك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1078 ـ الوكيل الرقيب / محمد يحيى أحمد غزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1079 ـ الوكيل الرقيب / سالم بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1080 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن مفرح علي المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1081 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن عبدالله صالح اليامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1082 ـ الوكيل الرقيب / رزاح بن معيوف شعيفان البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1083 ـ الوكيل الرقيب / مبارك بن عوض عائز المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1084 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن حسن فرحان السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1085 ـ الوكيل الرقيب / إسماعيل بن يحيى حسين ماطر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1086 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن محمد حسين جعفري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1087 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن عبدالله علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1088 ـ الوكيل الرقيب / أسامة بن عبدالله علي حناني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1089 ـ الوكيل الرقيب / ظافر بن مشبب ظافر الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1090 ـ الوكيل الرقيب / عبدالله بن يحيى شريف الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1091 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن علي حسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1092 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن حمود يوسف الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1093 ـ الوكيل الرقيب / أنور بن يحيى شريف المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1094 ـ الوكيل الرقيب / فرحان بن حسن يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1095 ـ الوكيل الرقيب / موسي بن عثمان محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1096 ـ الوكيل الرقيب / خالد بن جبران حسين الجابري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1097 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن مهدي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1098 ـ الوكيل الرقيب / بدر بن محمد مدخين البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1099 ـ الوكيل الرقيب / جابر بن محمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1100 ـ الوكيل الرقيب / ياسر بن محمد مرعي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1101 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن محمد زايد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1102 ـ الوكيل الرقيب / طاهر بن عبدالله علي أشيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1103 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن أحمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1104 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن شوعي علي قيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1105 ـ الوكيل الرقيب / سعيد بن ظافر مسفر العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1106 ـ الوكيل الرقيب / عبدالعزيز بن عبدالله عيادة العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1107 ـ الوكيل الرقيب / بندر بن يحيي سليمان العبدلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1108 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن عامر أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1109 ـ الوكيل الرقيب / معبر بن سويد يحيى كليبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1110 ـ الوكيل الرقيب / صالح بن أحمد عواض العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1111 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن علي عبدالله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1112 ـ الوكيل الرقيب البحري / أحمد بن يحيي حسن الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1113 ـ الوكيل الرقيب البحري / هشام بن حسين علي دواري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1114 ـ الوكيل الرقيب البحري/ عبادل بن يوسف علي الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1115 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن محمد عبده قصادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1116 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن علي علي مطهري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1117 ـ الوكيل الرقيب / حسان بن سليمان جمعان المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1118 ـ الوكيل الرقيب / نايف بن نواف رده العيلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1119 ـ الوكيل الرقيب / بكيري بن محمد سني الزبيدي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1120 ـ العريف / عبدالوهاب بن سعد ناصر المتعب وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1121 ـ العريف / صالح بن الحميدي خلف المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1122 ـ العريف / عبدالمجيد بن نداء سعد العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1123 ـ العريف / مسفر بن غصاب مذعف الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1124 ـ العريف / أحمد بن حمزه علي الغبيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1125 ـ العريف / حسين بن مقبول حسين الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1126 ـ العريف / حمزة بن إبراهيم علي الناشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1127 ـ العريف / سلمان بن سعود مساعد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1128 ـ العريف / ماجد بن حسين مرجان غبيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1129 ـ العريف / فارس بن علي حسين العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1130 ـ العريف / إبراهيم بن حسن بركات الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1131 ـ العريف / سعيد بن محمد يحيى القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1132 ـ العريف / وليد بن محمد جابر الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1133 ـ العريف / أحمد بن إبراهيم عامر عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1134 ـ العريف / ذاکر بن خليل علي آل المغربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1135 ـ العريف / يحيى بن علي شعبان عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1136 ـ العريف / حسين بن محمد صليعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1137 ـ العريف / غريب سعود بن محمد صواب العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1138 ـ العريف / محمد بن أحمد أحمد لغبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1139 ـ العريف / محمد بن امطارش حسن غزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1140 ـ العريف / موسي بن جابر محمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1141 ـ العريف / حسن بن عيسي محمد مخرش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1142 ـ العريف / محمد بن عبدالله علي عواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1143 ـ العريف / خلف بن علي يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1144 ـ العريف / تركي بن علي محمد صعدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1145 ـ العريف / ابراهيم بن ياسين احمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1146 ـ العريف / أحمد بن حسن محمد ال علي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1147 ـ العريف / يحيى بن معبرد بنان العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1148 ـ العريف / عبد الخالق بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1149 ـ العريف / يحيى بن ابراهيم محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1150 ـ العريف / محمد بن هادي صالح ال قريع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1151 ـ العريف / احمد بن علي احمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1152 ـ العريف / موسي بن محمد موسي خيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1153 ـ العريف / عبدالله بن عبدالرحمن سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1154 ـ العريف / فواز بن حسين غراف الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1155 ـ العريف / فهد بن علي رابح المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1156 ـ العريف / نايف بن جاير مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1157 ـ العريف / ماجد بن سالم أسعد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1158 ـ العريف / محمد بن عبدالرحمن سعد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1159 ـ العريف / حمزة بن راشد احمد المشرفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1160 ـ العريف / جابر بن احمد محمد العيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1161 ـ العريف / وليد بن قاسم علي ابوعمرين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1162 ـ العريف / ابراهيم بن مفرح علي الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1163 ـ العريف / الحسن بن ابراهيم احمد العوضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1164 ـ العريف / محمد بن عبدالله علي حناني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1165 ـ العريف / حمد بن صالح سعيد آل دمشق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1166 ـ العريف / ابراهيم بن علي صديق حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1167 ـ العريف / سعيد بن محمد يحيى الحاتمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1168 ـ العريف / يحيى بن سالم هادي المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1169 ـ العريف / عبدالعزيز بن عويض عايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1170 ـ العريف / علي بن محمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1171 ـ العريف / صديق بن محمد مهدي حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1172 ـ العريف / محمد بن نشبان غثوان اللغبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1173 ـ العريف / محمد بن موسي سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1174 ـ العريف / أسامة بن زيد إبراهيم العبدلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1175 ـ العريف / سالم بن علي حسين جذمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1176 ـ العريف / خالد بن عايد ملفي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1177 ـ العريف / قادري بن محمد حسن دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1178 ـ العريف / محمد بن مسفر سلمان البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1179 ـ العريف / صغير بن إبراهيم علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1180 ـ العريف / صالح بن محمد مداوي آل زبنه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1181 ـ العريف / عيد بن سليم سالم العطوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1182 ـ العريف / خالد بن جزاء عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1183 ـ العريف / يحيي بن سلمان مفرح الريثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1184 ـ العريف / جمال بن عواد زبن العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1185 ـ العريف / محسن بن عبدالله علي مسملي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1186 ـ العريف / هاشم بن داوود أسعد العبسي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1187 ـ الجندي الأول / محمد بن يحيى حسن كعبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1188 ـ الجندي الأول / عواض بن أحمد صويلح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1189 ـ الجندي الأول / محمد بن أحمد محمد العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1190 ـ الجندي الأول / محمد بن فرج مبارك الكربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1191 ـ الجندي الأول / أحمد بن علي عيسى آل إبراهيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1192 ـ الجندي الأول / وليد بن محمد محمد كعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1193 ـ الجندي الأول / جابر بن علي جابر الحريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1194 ـ الجندي الأول / محمد بن شوعي مثني عاتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1195 ـ الجندي الأول / علي بن أحمد هادي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1196 ـ الجندي الأول / عبدالله بن أحمد سعد الحاتمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1197 ـ الجندي الأول / أحمد بن يحيى علي صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1198 ـ الجندي الأول / مسفر بن سعيد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1199 ـ الجندي الأول / يوسف بن مفرح مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1200 ـ الجندي الأول / طراد بن علي عواض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1201 ـ الجندي الأول / ماجد بن صالح عائض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1202 ـ الجندي الأول / إبراهيم بن أحمد مزعوي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1203 ـ الجندي الأول / أحمد بن جابر محمد آل هيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1204 ـ الجندي الأول / عبدالله بن إبراهيم أحمد آل مشعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1205 ـ الجندي الأول / إبراهيم بن طالع جابر الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1206 ـ الجندي الأول / حسن بن علي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1207 ـ الجندي الأول / خالد بن حمد سالم أبو روزه وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1208 ـ الجندي / إبراهيم بن عبدالله أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1209 ـ الجندي / فهد بن سالم مسلم الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1210 ـ الجندي / صليح بن مصلح صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1211 ـ الجندي / حسن بن هليل مفتون الفهمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1212 ـ الجندي / محمد بن يحيي إبراهيم ضامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1213 ـ الجندي / عبدالله بن باحص علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1214 ـ الجندي / محمد بن هادي حمدان الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1215 ـ الجندي / يحيى بن علي علي سفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1216 ـ الجندي / محمد بن إبراهيم موسى الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1217 ـ الجندي / عبدالله بن أحمد محمد سلامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1218 ـ الطبيب / وليد بن عبدالكريم عبدالعزيز أبو خضير وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1219 ـ الطبيب / عاطف بن حبشي خليل السحاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1220 ـ الطبيب / يوسف بن عبدالقادر شيبة الحمد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1221ـ الطبيب / يحيي بن شليان بخيت الحبيشي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1222 ـ الطبيب / محمد بن عبدالرحمن ضاوي العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1223 ـ الطبيب / عبدالمجيد بن عبدالعزيز عبدالرحمن العتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1224 ـ الطبيب / عبدالله بن عامر محمد آل خشيل وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1225 ـ الطبيب / عبدالعزيز بن علي زيد الخالدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1226 ـ الطبيب / عبدالرحمن بن مشعان عوض المغيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1227 ـ الطبيب / سعيد بن عوض محمد الأحمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1228 ـ الطبيب / سعد بن صالح عبدالله العليان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1229 ـ الطبيب / خالد بن سليمان إبراهيم النجاشي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1230 ـ الصيدلي / مشعل بن عايض نايف المطيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1231ـ الصيدلي / عبدالرحمن بن خازم ناصر الأسمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1232 ـ الطبيبة / سناء بنت محمد خليل فقيه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1233 ـ الطبيبة / عديلة بنت طلعت محمود قطان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1234 ـ الطبيبة / نجلاء بنت خضر عبدالله المالكي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1235 ـ الطبيبة / نوفاء بنت العفري عشوي العنزي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1236 ـ الطبيبة / هدى بنت عبدالحميد محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1237 ـ الطبيبة / سامية بنت عبدالله محمد بخاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1238 ـ الطبيبة / فاطمة بنت سليمان عبدالرحمن الصبحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1239 ـ الطبيبة / نوف بنت ياسين صالح اندرقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة)، للمقدم البحري الركن/ عبد الله بن عبدالرحمن بن غيث من منسوبي وزارة الدفاع؛ نظراً لما قام به من أعمال وإنجازات متميزة في المجالات العسكرية والأمنية والمهمات الموكلة إليه.