صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم : ـ
1 ـ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الربيع وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2 ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى بنت صالح البسام وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الشبيلي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن ناصر الوليعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد بن عمر الزيلعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الشهري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم : ـ
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