صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم :
1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان .
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من : ـ
1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي
2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي .
من منسوبي وزارة الداخلية.
أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم :
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