أفراح الثميري والعيسى

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الخبر – الشرق

احتفلت أسرة العريس الثميري بزواج ابنها عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة عصام بن محمد العيسى الأسبوع الماضي في الخبر بالمنطقة الشرقية

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