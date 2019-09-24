“الدعم السياحي”..معالجة فنية مغايرة في طريقة احتفال السعوديين بيومهم الوطني 89

نجحت وكالة W7Worldwide للاستشارات الاستراتجية والإعلامية في الخروج من النمط التقليدي في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 89 “همّة حتى القمّة”، من خلال إنتاج مقطع فيديو قصير (1:04 دقيقة) ركز على توجهات المملكة الجديدة في جعلها مقصدًا إقليميًا ودوليًا سياحيًا.

الفيديو الصادر في هذه المناسبة الوطنية الغالية على السعوديين والمقيمين حمل عنوان “كل عام والوطن يكبر في عيون العالم”، ومن أبرز مفاصل المقطع التأكيد على رؤية القيادة السعودية الجديدة في جعل المملكة مقصدًا ووجهة سياحية عالمية، نظير ما تمتلكه من مقومات رافدة لهذا القطاع الحيوي الذي أصبح أحد الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 وأهداف برنامج جودة الحياة 2020.

ويمكن القول، إن فريق الوكالة السعودية أسهم في إرسال سلسلة رسائل رمزية عبر لوحات فنية سريعة عن المقومات التي تتمتع بها “السعودية العظمى”، وهو ما يتقاطع مع سعي المملكة لاستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، من خلال حصولهم على “التأشيرة السياحية الإلكترونية” بشكل فوري وفي غضون دقائق قليلة.

الملمح الآخر الذي استند عليه فريق المحتوى دعم مستهدفات برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج تحقيق الرؤية السعودية 2030، من خلال التأكيد على أهمية المرسوم الملكي الجديد بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، والذي سيسهل على المسلمين من كافة أنحاء العالم أداء مناسك الحج والعمرة، واستعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

والجدير بالذكر، تعتبر W7Worldwide للاستشارات الاستراتجية والإعلامية، وكالة سعودية متخصصة تتميز بخبرتها الاحترافية في دراسات وأبحاث الصورة الذهنية خصوصًا، والأبحاث المرتبطة بتنمية قطاع العلاقات العامة والاتصال على وجه العموم، إضافة إلى الخدمات الرقمية والإبداعية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير صناعة المحتوى، وغيرها من الخدمات المباشرة بالقطاع، وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية. كما يمكنكم متابعة مستجدات الوكالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: Twitter – LinkedIn – Website