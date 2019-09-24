نجم تطلق مبادرات تحفيزية على تويتر بالتعاون مع شركات التأمين

تفاعلاً واحتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ 89، أطلقت نجم لخدمات التأمين بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين في المملكة مجموعة مبادرات تحفيزية عبر تويتر في إطار منافسات هادفة، وتساهم في ترسيخ أهمية التأمين كقطاع رئيسي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتأتي هذه المبادرات في إطار تقليد سنوي تتبعه الشركة في هذه المناسبة الوطنية، حيث ستتوج النتائج النهائية للمبادرات بتقديم 89 بوليصة تأمين متنوعة بين الحسومات والهدايا المجانية.

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان بإسم نجم وجميع العاملين فيها خالص التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة المملكة ولكل الشعب السعودي في الذكرى 89 لإعلان توحيد بلاد الحرمين الشريفين على يد المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن متمنياً دوام الخير والنماء والرقي لهذه البلاد الطاهرة.. مشددا على فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققت لهذا الوطن من خلال رؤية السعودية 2030 التي انطلقت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وأشار السليمان إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى نشر ثقافة التأمين على المركبات في المملكة، واكتشاف مدى أهمية وثيقة التأمين في منح الشعورا بالأمان والطمأنينة لكل فرد، إلى جانب ما توفّره من ضمانة لتعويض الخسائر المادية نتيجة الحوادث، إضافة إلى فوائد مادية أخرى مثل ضمان إصلاح الأضرار، والتعويض عن أي ضرر تتعرض له المركبة نتيجة أي كارثة طبيعيه.

جدير بالذكر أن اليوم الوطني في السعودية من الأيام التي تحظى باهتمامٍ بالغٍ ويحتفى به بطرق مختلفة في كل مناطق المملكة، وتواكب الشركات هذه المناسبة بتقديم مبادرات عدة تعبيراً عنى التزامها الوطني وابتهاجاً بهذا اليوم. وفي هذا السياق، كان لعدد من شركات التأمين في السوق السعودي مبادراتها، والتي ضمّت كل من شركة أسيج، شركة ولاء للتأمين، الشركة الخليجية للتأمين، الاتحاد للتأمين التعاوني، شركة ميد غلف، الشركة الأهلية للتأمين، شركة أمانة، و شركة بروج للتأمين التعاوني.