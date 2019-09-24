إنتغرال تعلن عن إطلاق مسلسل «ستديو المشاهير»

أعلنت شركة إنتغرال، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق مسلسل كوميدي جديد تحت عنوان «ستديو المشاهير»، من خلال المنصّة الترفيهية «جوّي TV».

ويضمّ المسلسل نخبة من الممثلين السعوديين أبرزهم راشد الشمراني وحسن عسيري وفايز المالكي، ويبدأ عرضه على «جوّي TV» يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019 وبشكل يومي عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية. وتدور أحداثه حول تحديات تواجه استمرار الإعلام المعاصر والملتزم قضايا الثقافة وتحقيق الربحية، في ظل طغيان برامج التسلية والترفيه واستحواذها على النسبة الأعلى من المشاهدة.

ويعالج المسلسل هذه القضية في إطار تشويقي كوميدي، حيث تجسّد “السيدة نوف” التي تؤدّي دورها الفنانة إلهام علي، شخصية مالكة محطة تلفزيونية على وشك الانهيار بسبب عدم قدرتها على استقطاب المشاهدين، وتتعرض للخداع من قبل رجل أعمال يعمل في مجال الدعاية والإعلان بعدما أقنعها بتسليمه المحطة لكي تحقق أرباحاً. وبعدها تكتشف مالكة المحطة الحيلة من خلال تحويل برامجها من ثقافية إلى ترفيهية لتبدأ المشكلات بالتصاعد بين الشركاء، إلى أن تبرز فكرة إطلاق برنامج “ستديو المشاهير” التي قدّمها أحد الأصدقاء، والذي من خلاله تتم استضافة النجوم الكبار المعروفين في المجتمع، حيث تكون مع كل ضيف مواقف ومفاجآت تحصل أثناء إعداد البرنامج وتقديمه، وبالاشتراك مع طاقم الإعداد خلال البث وبعده، مع التركيز على مواقف مستلهمة من شخصية الضيف النجم فتستفزه أو تثيره.

يتضمن «ستديو المشاهير» 30 حلقة مدة كل منها 30 دقيقة، ويعتبر ثاني إنتاج سعودي كامل يقدّم عبر منصّة «جوّي TV»، ويأتي بعد مسلسل «قلبت جد» الذي انطلق قبل أشهر وحصد مشاهدة واسعة. وسوف يضيف «ستديو المشاهير» رصيداً إضافياً إلى منصّة «جوّي TV» التي تعمل على نسج علاقتها مع الجمهور وتوطيدها من خلال تقديمها أعمالاً مميّزة ومسلية وهادفة في الوقت عينه.

وتؤكد إنتغرال من خلال منصّة «جوّي TV» التي تتقدم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT أو من خلال التطبيق ، سعيها المستمر إلى تقديم محتوى مميّز ومختلف عما هو متعارف عليه، كما تسعى إلى زيادة الإنتاجات الحصرية والمميّزة بهدف تقوية الإنتاج السينمائي في السعودية، وإبراز المواهب السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن مشتركي STC المميزين وعملاء مفوتر 4 ومفوتر 5، يستطيعون مشاهدة مسلسل «ستديو المشاهير» مجاناً على تطبيق «جوّي TV».