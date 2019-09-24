دليل تقدم شبكات الجيل الخامس: 4 مزايا يجب أن تحصل عليها في هاتفك القادم من شبكة الجيل الخامس

في الوقت الحاضر تتسابق البلدان لنشر شبكات الجيل الخامس. هذه الشبكات سوف لن تجعل فقط سرعات الإنترنت لدينا أفضل، ولكن سوف تبشر أيضا في تجارب هاتف غامرة جديدة. ولكن للاستمتاع بالسلع الجيدة الشاسعة التي تجلبها شبكة الجيل الخامس، ستحتاج إلى هاتف يدعم هذه الشبكة. هاتف HUAWEI Mate20 X (5G)، ملك الهواتف الذكية المدعومة بالجيل الخامس، لا يدعم فقط شبكة الجيل الخامس بل هو متوافق أيضا مع أجيال متعددة من تكنولوجيا الشبكة. إنه بانجر مطلق مع سرعات اتصال عالية، ومنطقة عرض ضخمة، وثلاث كاميرات لايكا وأداء الوحشي. لماذا نحن حتى في حالة حب مع هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) ؟ بسبب هذه المزايا الأربع التي ستجدها في هذا الهاتف.

ماهما SA و NSA؟

هناك شيئان مهمان يتوجب عليك معرفتهما قبل شراء هاتفك الأول لشبكة الجيل الخامس: شبكة غير مستقلة واخرى مستقلة. حاليا، يدخل قطاع شبكات الجيل الخامس العالمي بسرعة إلى المرحلة التجارية. وقد اعتمدت شركات الاتصالات في مختلف البلدان والمناطق طريقتين رئيسيتين للشبكات، هما غير مستقل (NSA) ومستقل (SA)، لبناء شبكات جيل خامس محلية.

سيتم تصنيف الموجة الأولى من شبكات الجيل الخامس على أنها غير مستقلة (NSA)، أي أن شبكات الجيل الخامس سيتم دعمها من قبل البنية التحتية الحالية المتوفرة للجيل الرابع. لكن في المضي قدما، سيكون هناك تحول تام إلى شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) والتي هي الحل الحقيقي في نهاية المطاف لشبكات الجيل الخامس. يتميز وضع مستقل (SA) بتقديم التبسيط وتحسين الكفاءة، وسيكون التحويل في نهاية المطاف من شبكة جيل خامس غير مستقلة إلى شبكة جيل خامس مستقلة من قبل المشغلين غير مرئية للمستخدم.

هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) هو أول هاتف ذكي داعم للجيل الخامس في العالم* يعمل على بنى تحتية لكل من مستقل SA)) وغير مستقل (NSA). إذا كان المستخدمون يريدون شراء الهاتف الذي يدعم فقط (NSA)، بمجرد أن يحدث الترحيل إلى (SA) ، سوف لن تعمل الهواتف التي تفتقر إلى هذه الميزة مع شبكة الجيل الخامس (SA). على سبيل المثال، إذا سافر المستخدمون مع هواتف ذكية تدعم الجيل الخامس فقط غير مستقل (NSA) إلى بلدان حيث توجد شبكات جيل خامس مستقلة (SA) ، سوف لن تعمل هواتفهم الذكية .

وفي الوقت نفسه مع هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) يمكن للمستخدمين أن يطمئنوا أن الجهاز سيكون قادرا على دعم شبكات جيل خامس كل من غير مستقل (NSA) ومستقل (SA) ، وهذا يعني أنه يمكن أن تعمل في بلدان مختلفة وفي مراحل مختلفة من تطوير شبكات الجيل الخامس. وهو قادر على تلبية قدرات الاتصال للمستخدمين والمشغلين في مراحل مختلفة من تطوير الأجهزة.

* هذه المعلومة مبنية على أساس المقارنة مع جميع الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس التي تباع حاليا في السوق، في أو قبل 31 يوليو 2019.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) أيضًا أول هاتف ذكي في العالم [1] يدعم إمكانيات السيم المزدوجة (5G SIM + 4G SIM) مما يسهل على المستخدمين الاستمتاع باتصال مجاني بدون انقطاع أثناء السفر أو الوصول إلى خدمات التجوال.

عرض المحتوى على شاشة أكبر

معظمنا يشاهد الأفلام على الانترنت على الهاتف الذكي في الوقت الحاضر، ولكن شاشة صغيرة يعني التحديق وإجهاد عينيك. منطقة عرض كبيرة تحدث كل الفرق. يأتي هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) مع شاشة الندى مقاس 7.2 بوصة، وهو مثالي لتزج نفسك بتجربة ترفيهية استثنائية. كما أنه يأخذ الألعاب إلى مستوى جديد، حيث يمكنك السيطرة على كل الأحداث في لعبة ودائما قيادة الطريق.

كاميرا من شأنها أن تقدم كل ماتحتاجه

هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) لديه ثلاث كاميرات لايكا – كاميرا 40 ميجابكسل زاوية واسعة، كاميرا 20 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جدا وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير البعيد. مع هذه القدرات العملاقة، سوف تكون قادرا على احتواء مناظر كاملة دون انقطاع في صورة واحدة. هي قريبة تماما من الواقع، عالية الجودة, وواضحة ومع تأثير ثلاثي الأبعاد – ما تراه هو ما تلتقطه عدسة الهاتف. الآن ممكنة مع هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) لقطات عن قرب المشار إليها باسم “ماكروجرافي”. يمكن لكاميرا الهاتف هذه أن تركز على كائن قريب من مسافة 2.5 سم.

بطارية قادرة على القيام بالمهمة

انه امر مخيب عندما ينفذ جهازك من الطاقة وكنت في حاجة ماسة لمشاهدة عرض أزياء حية أو لعبة كرة القدم. لحسن الحظ، هذا شيء من الماضي. يتميز هاتفHUAWEI Mate 20 X (5G) ببطارية 4200 مللي أمبير ساعي وهي واحدة من أكبر بطاريات الهواتف الذكية المتوفرة في السوق، كما أنها آمنة كما هي كبيرة – كونها حاصلة على اعتماد من TUV Rheinland معتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على السوبر تشارج من هواوي بقوة 40 واط لشحن جهازك في أقل وقت ممكن.

حتى لو كنت تقوم بتشغيل ألعاب كثيفة الرسوم في إعدادات عالية، يبقى هذا الجهاز باردا ومستجيبا لطلباتك بفضل دمج هواوي سوبر كوول – حل التبريد الرائد الذي يستخدم فيلم الجرافين وغرفة بخار لتقديم أداء تبريد استثنائي.

يتوفر هاتف HUAWEI Mate 20X (5G) في السوق السعودية في متجر هواوي الرسمي في الرياض بارك بسعر 3,699 ريال سعودي