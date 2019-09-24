“ون بلس 7تي” أول أجهزة ذكية تعمل بنظام أندرويد 10 مع تطبيقات وخدمات “جوجل”

سلسلة أجهزة ون بلس 7تي الجديدة ستضم أنظمة تشغيل أندرويد 10 من جوجل، بالإضافة إلى توفير مستوى مرتفع من الخصوصية وسهولة الاستخدام ووضع جديد لتوفير شحن البطارية

أعلنت “ون بلس”، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية، أن سلسلة “ون بلس 7 تي” الجديدة الخاصة بها ستكون أول هواتف ذكية تعمل رسمياً بنظام “أندرويد 10″، وهو الإصدار الأحدث من نظام أندرويد الخاص بشركة جوجل، بالإضافة إلى تطبيقات وخدمات جوجل.

وتسعى “ون بلس” باستمرار إلى تزويد مستخدميها بجهاز متحرك متميز لا مثيل له يفوق احتياجاتهم وتوقعاتهم. وسيقدم نظام “أندرويد10 ” قدرات فريدة من نوعها تتيح للمستخدمين المزيد من التحكم لضبط إعدادات الجهاز بحسب احتياجاتهم الخاصة، والتحكم في خصوصيتهم والتركيز على الأمور المهمة بالنسبة لهم.

وقال بيت لاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ون بلس”: “يسرنا أن نقدم نظام أندرويد 10، أحدث إصدار للبرنامج، في مجموعة هواتفنا الذكية ون بلس 7تي. وستكون ون بلس أول مصنع للهواتف الذكية يستخدم نظام أندرويد 10 مع تطبيقات وخدمات جوجل على أحدث أجهزته. وبحسب نهج “لا تتنازل” الذي نتبعه، فنحن نسعى دائماً لإيجاد طرق جديدة لمشاركة أحدث التقنيات ومنح مجتمعاتنا أفضل تجارب ممكنة من حيث السرعة وسهولة الاستخدام”.

ولا تقتصر وظيفة نظام التشغيل أندرويد على جعل الهواتف الذكية تعمل فحسب، بل يسعى هذا النظام لجعل الحياة أسهل. ويقدم نظام أندرويد 10، الذي يعد الإصدار الأحدث للبرنامج، خصائص متميزة يمكن للمستخدمين الاستفادة منها بحسب رغباتهم واحتياجاتهم. ويشمل ذلك:

• التحكم في الخصوصية: يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على إعدادات الخصوصية وتعديلها في مكان واحد، وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن كيفية وتوقيت مشاركة البيانات على أجهزتهم.

• عناصر التحكم في الموقع: يمكن للمستخدمين التحكم في مشاركة موقعهم مع التطبيقات، حيث يمكنهم ضبطها لمشاركة الموقع في جميع الأوقات أو أثناء استخدام التطبيق فقط أو عدم مشاركة الموقع على الإطلاق.

• الردود الذكية: أكثر من مجرد ردود مقترحة على الرسائل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تلقي الإجراءات الموصى بها. فعلى سبيل المثال، إذا تلقى المستخدم دعوة من أحد الأصدقاء للخروج لتناول طعام العشاء، يمكن للهاتف الوصول إلى الموقع تلقائياً على تطبيق خرائط جوجل، ولا تتطلب هذه الخاصية إجراء أي عمليات نسخ ولصق، وتعمل مع جميع تطبيقات المراسلة.

• التنقل من خلال الإيماءات: أصحب استخدام الإيماءات الآن أكثر سرعة وسهولة من أي وقت مضى. يمكن للمستخدمين تصفح التطبيقات وسحب الشاشة الرئيسية لأعلى والتعرف على التطبيقات المفتوحة بكل سهولة.

• الوضع المظلم: يستخدم اللون الأسود الحقيقي لجعل عمر البطارية أطول، ويغير شكل تطبيقات جوجل مثل التقويم والصور.