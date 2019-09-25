نردده_ ونعيشه .. النهدي تُطلق هاشتاق في اليوم الوطني السعودي مستوحى من سمو الأمير محمد بن سلمان

احتفت شركة النهدي الطبية، باليوم الوطني السعودي الـ 89، من خلال إطلاق هاشتاق # نردده_ ونعيشه، المستوحى من أفكار وكلمات ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الشخصية الاستثنائية، والمُجدد والمُلهم للشعب السعودي بجميع فئاته شباباً وشيباً.

شركة النهدي رفعت الخفاق الأخضر عالياً، لتتشارك مع الشعب السعودي لحظات مجدٍ يجسدها العيد الوطني، مرددةً النشيد الوطني السعودي، حيث قامت بإنتاج فيلم تصويري قصير على إيقاع موسيقى السلام الوطني وكلمات النشيد السعودي. هذا النشيد الذي كبرت على روعة معانيه الأجيال، فكان ولا يزال الأنشودة والرسالة التي تجمع السعوديين على حب الوطن ورموزه ومجده وعزته.

وتناغماً مع مقولة سمو الأمير محمد بن سلمان “همة السعوديين مثل جبل طويق”، يبدأ الفيلم من مشاهد من جبل طويق، لتجول الكاميرا في كافة أرجاء المملكة، وتعكس همة الشعب السعودي في كافة المجالات، ويُختتم الفيلم كما بدء من جبل طويق.

المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي قال في هذه المناسبة:” نتوجه بالتهنئة إلى الشعب السعودي وحكومتنا الرشيدة، حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في العيد الوطني، ونتشارك معهم إحتفالاتهم وسعادتهم في هذا اليوم لنردد سوياً كلمات النشيد الوطني، التي تعكس الثقافة السعودية والقيّم والعادات والحياة اليومية للسعوديين. ولقد أطلقنا هاشتاق # نردده_ ونعيشه لنوثق معاً معاني النشيد، والتي جاءت استلهاما من سمو الأمير محمد بن سلمان، القدوة لكل العائلات السعودية وجيل الشباب الطامح إلى تحقيق غدٍ أفضل”.

هذا وقامت شركة النهدي بنشر الفيلم الخاص بالعيد الوطني السعودي على يوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي.