أوبر السعودية تطلق خدمة UberTaxi الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت شركة أوبر السعودية اليوم عن إطلاق خدمة أوبر تاكسي “UberTaxi” في المملكة، التي توفر رحلات مريحة وسهلة عبر سيارات الأجرة من خلال تطبيق أوبر وبضغطة زر واحدة. وستكون المملكة أولى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم إطلاق خدمة UberTaxi فيها. وتشهد هذه الخطوة على التزام الشركة الراسخ تجاه المملكة، ودعمها لتطوير نظام النقل وتلبية احتياجات سكان المدن السعودية وشركات سيارات الأجرة والركاب.

وتماشياً مع جزئية برنامج التحول الوطني الذي تركز على تحسين جودة خدمات النقل، تهدف أوبر إلى توفير خيارات أكثر للتنقل في جميع أنحاء المملكة والمساهمة في نموها وتحديثها من خلال خدماتها.‎

تضم المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر شبكات الطرق في العالم، والتي تربط بين المدن الكبرى وتوفر وسائل شاملة لنقل الركاب، وفي هذا السياق، يمثل إطلاق UberTaxi استثمارًا إضافيًا في المملكة، ويوفر للركاب خيارًا آخر موثوقًا للتنقل ضمن مدنهم وحولها بأسعار معقولة.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة الاستراتيجية، قال محمد بكر قزاز، المدير العام لشركة أوبر في المملكة العربية السعودية: “يسعدني الإعلان عن وصول خدمة UberTaxi إلى المملكة، ونحن متحمسون للتعاون مع وسائل النقل المحلية، بما يُمكّن السائقين والركّاب من الاستفادة من التكنولوجيا التي نقدمها. تتماشى خدمتنا الجديدة مع أهداف برنامج التحول الوطني، وبالأخص الرامية لتحسين جودة شبكات النقل حول المملكة. كما نأمل أن يسهم إطلاق خدمة UberTaxi في دعم تطور خدمات النقل في المملكة، وتعزيز جهودنا بأن نكون جزءًا من شبكة النقل المستقبلية فيها”.

تتوفر خدمة UberTaxi عبر تطبيق أوبر كخيار آخر للنقل بجانب خدمة UberX، حيث يتم ربط الراكب مع أقرب سيارة أجرة حوله، بنفس طريقة خدمات أوبر الأخرى المتوفرة على التطبيق. وفي الوقت الحاضر، انضم الآلاف من سائقي سيارات الأجرة إلى التطبيق وبدؤوا بقبول طلبات الرحلات مباشرة ضمن التطبيق.

سيتمكن كل من الركّاب والسائقين من الاستفادة من ميزات السلامة نفسها المتوفرة في جميع خدمات أوبر الأخرى، بما في ذلك ميزة مشاركة تفاصيل الرحلة مع العائلة والأصدقاء في نفس وقت الرحلة، وميزة تنبيهات السرعة التي تعمل على تذكير السائقين بالقيادة في حدود السرعة المسموح بها، وميزة زرّ الطوارئ، الذي يربط كل من الركّاب والسائقين مع خدمات الطوارئ عند حاجتهم لها، وميزة إخفاء هوية المتصل، التي تمكن السائق والراكب من الاتصال ببعضهم مع الحفاظ على خصوصية أرقامهم، كما سيحصل سائقو سيارات الأجرة على تطبيق أوبر على نفس الميزات التي يتمتع بها جميع السائقين على التطبيق.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي قد صرّح مؤخرًا بأن المملكة العربية السعودية تعتبر من الأسواق ذات الأولوية لأوبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن إطلاق خدمة UberTaxi يشكل إنجازًا هامًا لشركة أوبر في إطار سعيها لتوفير خدمات نقل موثوقة وذات أسعار معقولة لسكان المملكة وزوارها.

ويمكن لسائقي سيارات الأجرة الراغبين بالانضمام لشبكة أوبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والأحكام: https://www.uber.com/sa/ar/drive