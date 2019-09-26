“بوبا العربية” تنضم لمؤشر “إم إس سـي آي” العالمي

أكد الرئيس التنفيذي لـــــــــ”بوبا العربية للتأمين التعاوني” طل ناظر انضمامها إلى مؤشـر “إم إس سي آي تداول 30″ (إم تي 30) وهو مؤشر طورته “تداول” بصورة مشتركة مع شركة “إم إس سي آي” العالمية ليكون أساس لصناديق المؤشرات المتداولة، ويعكس هذا المؤشر أداء نحو 30 شركة مدرجة تعد الأكبر حجماً والأكثر تداولاً في سوق الأسهم السعودي.

وقال طل ناظر :” نسعد في بوبا العربية أن نكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة”، مرجعاً ذلك الإنجاز إلى القدرات التنافسية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المالية السعودية على خريطة الأسواق العالمية، ورؤية المملكة الطموحة 2030 التي أسست لمرحلة جديدة في منظومة تاريخ الاقتصاد السعودي.

وأضاف ” أن موقعنا الجديد ضمن الشركات المدرجة في مؤشر (إم تي 30) سيشكل فرصة مهمة لإبراز إمكانياتنا العالمية، وتعزيز ريادتنا بصفتنا الشركة الرائدة المتخصصة في التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، حيث نفخر بخدمة ملايين من الأعضاء”، مؤكدًا استمرارهم في البحث عن طرق جديدة للتميز للوصول لأفضل الممارسات التأمينية الطبية استناداً إلى المعايير العالمية وتطبيقها في السعودية.

وأوضح طل ناظر أن الانضمـام إلـى مؤشـر “إم إس سي آي تداول 30″ سيرفع من مسـتوى تصنيـف السـوق المالية السـعودية ضمـن الأسـواق العالميـة الناشـئة بما يتماشى مع الرؤية الطموحة ومستهدفات برنامـج “تطويـر القطـاع المالـي الذي يهدف إلى دعم تنمية الإقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

وبين الرئيس التنفيذي لـــــــــ”بوبا العربية للتأمين التعاوني” أن انضمام الشركة للمؤشـر سيعـزز من صـورتها الإيجابيـة لدى المستثمرين الدوليين، كمـا سيعكـس مـدى قوة الشـركة واتسـاع قاعـدة المسـاهمين فيهـا، وتوسيع نطاق أعمالها بشكل متصاعد مــن خــلال رفــع مســتوى المنافســة لتشــمل الشــركات المحليــة والعالميــة فــي القطــاع ذاتــه.

ولنجاحاتها المتصاعدة لا تزال شركة “بوبا العربية للتأمين التعاوني” تتبوأ مكانتها في عالم التأمين الطبي في السوق السعودي من خلال مسيرة حافلة بالإنجازات، ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 1997 قدمت ومازالت تقدم أفضل خدمات التأمين الصحي لقاعدة متنامية من العملاء من مختلف قطاعات الأعمال.

وتحرص “بوبا العربية للتأمين التعاوني” بإستمرار على الوفاء بالتزامها بأن تكون شريك الرعاية الصحية الأفضل لعملائها، بما تمتلكه من الإمكانات الهائلة والخبرة العالمية المميّزة التي تخولها تقديم أعلى مستويات الابتكار في كل خدمة تقدمها لعملائها ومنسوبيهم.

والجدير بالذكر، تعتبر شركة “إم إس سي آي” مزود عالمي لمؤشرات كل من الأسهم والإيرادات الثابتة وأسهم صناديق التحوط، بالإضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة، ولأكثر من 40 عامًا ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات “إم إس سي آي” كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل، ويُقدر أن أصول مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار أمريكي تستخدم مؤشرات “إم إس سي آي” كمؤشرات إسترشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلاً عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة “إم إس سي آي”.