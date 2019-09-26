OPPO تستعرض الإمكانات الجديدة لتقنيات CameraX خلال مؤتمر مطوري جوجل في الصين 2019

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن انضمامها إلى المجموعة الأحدث من شركات الهواتف الذكية الداعمة لحلول CameraX من “جوجل”، مكتبة الدعم الجديدة ضمن مكتبات “أندرويد جيت باك” المخصصة لتطوير تطبيقات الكاميرا. وشهد مؤتمر مطوري جوجل في الصين 2019 الذي استضافته مدينة شنغهاي في 11 سبتمبر استعراض أحدث تقنيات التصوير من OPPO المدعومة بقدرات CameraX للمرة الأولى عبر هاتف Reno 10x Zoom. وخلال الحدث، كشفت الشركتان عن القائمة الكاملة من الهواتف الذكية الداعمة للحل الجديد التي ستطلقها OPPO.

وتعتبر CameraX من جوجل أحد حلول نظام “أندرويد” التي ستتيح للمطورين الاستفادة من تجارب التصوير ومميزاته باستخدام تطبيق التصوير الأصلي المتواجد في الهاتف الذكي، وستكون هذه الحلول مدعومة في مجموعة من هواتف OPPO الذكية بما في ذلك هاتف Reno 10x Zoom وهاتف Reno 2 القادم. فمن خلال دمج حلول CameraX في هواتف OPPO الذكية؛ سيكون بمقدور المطورين الآن الاستفادة من أبرز تقنيات OPPO الرائدة في مجال التصوير عبر استخدام سطرين لا أكثر من التعليمات البرمجية. ودون الحاجة لتعليمات برمجية محددة لهاتف ذكي، ستمكّن الأجهزة الداعمة لحلول CameraX المطورين من استخدام الإمكانيات المتطورة والحديثة للتصوير بالمدى الديناميكي عالي الجودة “HDR” ومميزات “بيوتي” من OPPO لتحسين تجارب تطبيقات التصوير التي يطورونها.

وفي هذا السياق، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوفير أفضل التجارب للمستخدمين حول العالم عبر منتجاتنا المبتكرة، يسعدنا في OPPO أن نتعاون مع CameraX من ’جوجل‘ لتمكين المطورين وإنشاء منظومة عمل مفتوحة واستكشاف المزيد من الحلول المتعلقة بتقنيات التصوير. ونتطلع قدماً لمواصلة دفع عجلة تطوير التطبيقات الأكثر ابتكاراً في عصر الاتصال الذكي والمساهمة في إثراء حياة مستخدمي هواتفنا الذكية في جميع أنحاء العالم”.

وبصفتها من أولى علامات الهواتف الذكية التي تعتمد حلول CameraX في هواتفها، أتاحت OPPO كافة تقنياتها المبتكرة للتصوير أمام المطورين من كافة أنحاء العالم، لتتيح لهم تسخير خبراتهم في مجال برمجة التطبيقات لتحسين تجارب مستخدمي هواتف OPPO. وخلال قمة مطوري جوجل في الصين 2019، استعرضت الشركة القدرات الجديدة التي يتمتع بها هاتف Reno 10X Zoom، ودعت الزوار إلى الحضور إلى جناحها واختبار الفرق في قدرات الهواتف الذكية باستخدام حلول CameraX وبدونها وذلك عبر تطبيق CameraX Basic. وقد أظهرت الاختبارات ارتفاعاً هائلاً في جودة الصورة عند استخدام الحلول الجديدة، كما تسنى للحضور التقاط صور رائعة وعالية الجودة بالاستفادة من ميزات التصوير المتقدمة التي توفرها OPPO على غرار نمط التصوير “بيوتي” و”المدى الديناميكي عالي الجودة HDR.

وباعتبارها علامة رائدة في تقنيات التصوير، تدأب OPPO على تطوير الابتكارات المتعلقة بالتصوير على الهواتف الذكية وفي المجالات ذات الصلة. وبإتاحة كامل إمكانيات كاميراتها من خلال CameraX، تهدف الشركة إلى تمكين المطورين الآخرين من الاستفادة من تقنياتها الرائدة لابتكار تطبيقات أكثر تنوعاً تلبي احتياجات وتطلعات المستخدمين في الحصول على تجربة تصوير احترافية ذات قدرات عالية وأكثر سهولة.