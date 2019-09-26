هاتف HUAWEI Mate30 Pro يتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي بكاميرات الهواتف الذكية

أعلنت ’هواوي‘ اليوم عن أن الكاميرا المتفوقة التي تميز هاتف HUAWEI Mate30 Pro قد حققت المركز الأول على موقع DxOMark، وذلك بعد أن سجلت مجموع نقاط كلي بلغ 121 نقطة، متفوقةً بأربع نقاط عن المركز الثاني، علماً أن الكاميرا سجلت أيضاً أعلى معدل في فئة الصورة بلغ 131 نقطة، وبالتالي يرفع هاتف HUAWEI Mate30 Pro سقف المنافسة ويتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي بكاميرات الهواتف الذكية.

هذا وقد أعلن موقع DxOMark المتخصص في التصوير الفوتوغرافي والذي يقدم تقييماً شاملاً لجودة الصور التي تلتقطها كاميرات الهواتف الذكية، بأن نظام الكاميرا الرباعية التي يتميز بها هاتف HUAWEI Mate30 Pro، بما فيها كاميرا SuperSensing وكاميرا Cine، قد جاء في المركز الأول، الأمر الذي يعزز سمعة العلامة التجارية في استمرارها بالتربّع على عرش التصوير الفوتوغرافي في هذه القطاع.

وجاء في تعليق موقع DxOMark: “حقق هاتف Huawei Mate30 Pro مجموعاً كلياً بلغ 121 نقطة بحسب نظام DxOMark وبالتالي احتل المركز الأول في تصنيفنا لكاميرات الهواتف الذكية. وجاءت هذه النتيجة بفضل المجموع الاستثنائي للنقاط الذي حققه في فئة الصورة والذي بلغ 131 نقطة، متفوقاً بخمس نقاط عن الفائز السابق”.

يتضمّن الهاتف HUAWEI Mate30 Pro كاميرا رباعية مذهلة مؤلفة من نظام كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

ويتألف نظام سوبر سينسنج من كاميرتين رئيستين تنافسان في قدراتهما كاميرات المحترفين. ويتمتع هذا النظام بحساس ضوئي ضخم بمقاس 1/1.54 بوصة ذو حساسية قصوى تبلغ 51200 وفق أقسى معيار Video ISO. ويتيح هذا تسجيل الفيديو بنطاق ديناميكي موسع بجودة 4K/60 إطار في الثانية، وكذلك بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطار في الثانية. ويوفر هاتف HUAWEI Mate30 Pro مؤثرات بوكيه الاحترافية لصور عالية الجودة.

منذ إطلاق سلسلة HUAWEI Mate30 في وقت سابق من سبتمبر، أعادت Huawei تحديد قدرات الهاتف الذكي ودفعت المستهلكين إلى إعادة التفكير في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.