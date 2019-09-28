تنظم مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية مؤتمراً طبياً عن “مستجدات ومستقبل طب حديثي الولادة في المملكة” والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 11 ساعة تعليم طبي، والتي ستنطلق فعالياته يومي الأحد والأثنين 6-7 أكتوبر 2019م بقاعــة الأستـاذ عبدالرحمن العييد في مستشفى الريان.

هذا ما أوضحه الدكتور جاسم النبريص استشاري طب حديثي الولادة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. والذي أضاف بأن الفعاليات ستتضمن إلقاء 20 محاضرة علمية وأربع ورش عمل، وسيحاضر فيه نخبة متميزة من استشاريي طب حديثي الولادة.

مضيفاً بأن المؤتمر يستهدف في المقام الاول استشاريي الأطفال وحديثي الولادة وأطباء الرعاية التنفسية والتمريض في قسم NICU علاوة على أخصائيي التغذية والصيادلة والمعنيين في تحول 2030 لأطباء حديثي الولادة.

وأشار الدكتور النبريص إلى أن المؤتمر سيشهد التركيز على آخر المستجدات والأبحاث في طب حديثي الولادة ومستقبل هذا التخصص من الناحية الطبية والتقنية. علاوة على مناقشة طرق الوقاية من الأمراض الوراثية ودور الخلايا الجذعية في طب حديثي الولادة، بالإضافة إلى الحديث عن معايير الرعاية الصحية وتحسين الجودة والسلامة في أقسام NICU.

من جهته قال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بالمجموعة أن هذا المؤتمر يأتي امتداداً للإسهامات والمشاركات العلمية التي تقدمها المجموعة انطلاقاً من إيمانها الكامل بأهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات الطبية الموجهة لكافة الممارسين الصحيين، ولما لها من أثر إيجابي في إثراء العمل الطبي بالمستجدات العلمية في هذا التخصص بالإضافة إلى تطوير وتحسين مستويات الأطباء بما ينعكس على مصلحة المرضى من الأطفال وحديثي الولادة .

مضيفاً بأن نجاحنا في تنظيم هذه المؤتمرات والدورات العلمية ضاعف من مسؤوليتنا تجاه الخدمات المجتمعية، وعلى رأسها التعليم الطبي علاوة على الرغبة الأكيدة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 والتي تعنى في تنظيم المزيد من المؤتمرات العلمية المتخصصة والتي يقدمها متحدثين لديهم الخبرة العلمية والمهنية العالية.

ودعا الدكتور عوض العمري كافة الممارسين الصحيين المعنيين إلى المشاركة والحضور في هذه الدورة والتسجيل الاتصال على قسم التعليم الطبي المستمر هاتف 0114909999 تحويلة 4383 / 5149، وذلك للإستفادة من برامجها العلمية المعتمدة.