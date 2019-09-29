“أويو” توقع مذكرة تفاهم بقيمة 4 مليارات ريال مع الهيئة العامة للاستثمار

وقعت “أويو للفنادق والمنازل”، ثالث أكبر السلاسل الفندقية وأسرعها نمواً في العالم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وكجزء من مذكرة التفاهم، ستستثمر “أويو” 4 مليارات ريال سعودي لإنشاء شبكة من منشآت الضيافة الفاخرة في مدن المملكة مع إضافة فنادق فخمة وأخرى تنتمي لفئة الميزانية العالية / المتوسطة إلى سلسلة فنادقها خلال الأشهر القادمة.

وقد دخلت “أويو” السوق السعودية كأكبر سلسلة فندقية في المملكة، وتمكنت خلال فترة قصيرة من توسيع رقعة انتشارها إلى 14 مدينة مع توفير 6,500 غرفة في أكثر من 130 فندقاً. وفي فبراير 2019، وقد أصبحت “أويو” واحدة من أولى الشركات المدعومة من قبل صندوق رؤية سوفت بنك – المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة سوفت بنك اليابانية – لإطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية.

وتأكيداً على التزامها تجاه المملكة، ستستثمر “أويو” ما يصل إلى 4 مليارات ريال سعودي في قطاع الضيافة لتوفير خيارات إقامة موثوقة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي والهند وغيرهم من السياح الدوليين، ولا سيما الحجاج ومسافري الأعمال.

وقال ريتيش أجاروال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أويو للفنادق والمنازل”: “يحظى قطاع الضيافة الفاخرة في المملكة بإمكانات واعدة في ضوء النمو السريع الذي شهده خلال السنوات القليلة الماضية. ونتشرف بتوظيف خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق لمتطلبات المستهلكين، وإمكاناتنا التشغيلية والتكنولوجية لدعم قطاع الضيافة الفاخرة في المملكة. ونستضيف نزلاءنا اليوم في أكثر من 130 فندقاً تضم بمجملها ما يزيد على 6,500 غرفة ضمن محفظة ’أويو‘، وأضاف أجاروال: “تؤكد مذكرة التفاهم هذه واستثمارنا 4 مليارات ريال سعودي على التزام ’أويو‘ بتوفير تجربة عالية الجودة للمسافرين القادمين إلى المملكة، وتعزيز إيرادات مالكي الأصول الصغيرة والمستقلين ، وندعم عملياتنا التشغيلية في المنطقة بأكثر من 350 موظفاً سعودياً، ونحرص على توفير المزيد من فرص العمل لجيل الشباب. وسنواصل العمل لاغتنام الفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها قطاع الضيافة السعودي.