إعادة ابتكار الحياة الرقمية مع خدمات هواوي للأجهزة النقالة HUAWEI Mobile Services على سلسلة الهواتف HUAWEI Mate30

كشفت شركة هواوي في حدث مميز أقيم في ميونيخ عن سلسلة الهواتف الذكية الرائدة HUAWEI Mate30، لترسي معايير جديدة في عالم الأجهزة الذكية على جميع المستويات، من جمال التصميم إلى هندسة البناء وابتكارات البرمجيات، ولكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم لتصل إلى قمة التطور التقني للأجهزة النقالة.

قدم ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الحدث عرضاً عن مزايا سلسلة HUAWEI Mate30، وكشف لأول مرة عن خدمات هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Services) التي تعمل على أجهزة تلك السلسلة، والتي تعيد ابتكار الحياة الرقمية وتقدم تجربة حياة أذكى وأسرع وأكثر سلاسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في مختلف بقاع العالم.

تجربة الحياة مع تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة النقالة

تكتسب تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة النقالة شعبية متزايدة بين المستخدمين في جميع بقاع العالم، لأنها تلبي احتياجاتهم المختلفة لعيش حياة رقمية عالية الجودة مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل مجموعة تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة النقالة التي أطلقتها الشركة حتى الآن متجر تطبيقات هواوي HUAWEI) (AppGallery ومتصفح هواوي (HUAWEI Browser)وسحابة هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Cloud) وسِمات هواوي (HUAWEI Themes)وموسيقى هواوي(HUAWEI Music) وفيديو هواوي (HUAWEI Video)وقارئ هواوي HUAWEI Reader) (ومساعد هواوي(HUAWEI Assistant) وغير ذلك، والتي أصبحت جزءاً مهماً في تجربة مستخدمي سلسلة HUAWEI Mate 30، وهي تعيد صياغة أسلوب حياة المستخدمين الرقمي بطرق جديدة.

يمتاز متصفح هواوي (HUAWEI Browser) للأجهزة النقالة بأنه آمن وسهل الاستخدام، ويقدم للمستخدم سرعة عالية في تصفح الإنترنت مع خدمة بحث سهلة الاستخدام وحماية قوية لخصوصية مستخدمي سلسلة HUAWEI Mate30. ويستخدمه حاليًا أكثر من 200 مليون مستخدم شهرياً في مختلف أنحاء العالم.

ويغني تطبيق سحابة هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Cloud) المستخدم عن الحاجة إلى تسجيل الدخول لنقل البيانات وتخزينها، فيحمي الملفات المهمة ويحفظها بصورة آمنة، سواء كانت صورًا أو مقاطع فيديو أو جهات اتصال، ويعمل على مزامنة البيانات من مختلف المصادر لمساعدة المستخدمين على إدارة البيانات بأمان ويسر. ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لهذا التطبيق شهريًا 160 مليون مستخدم على مستوى العالم.

ويقدم تطبيق سمات هواوي (HUAWEI Themes) عشرات الآلاف من السمات على الإنترنت مع أيقوناتها المتنوعة وأقفال الشاشة التي تظهر معلومات مفيدة وفق اختيارات المستخدمين وتوفر تجربة مختلفة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بتصاميمها الغنية بالألوان والأذواق المتنوعة. ويتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لهذا التطبيق 70 مليون مستخدم.

وإضافة إلى ذلك تعمل خدمات هواوي للأجهزة النقالة في تزويد مستخدمي HUAWEI Mate30 Series بتجربة غنية في مجالات الترفيه الصوتي والمرئي، إذ تقدم لهم إمكانية الاستماع إلى الموسيقى عالية الوضوح من خلال تطبيق موسيقى هواوي (HUAWEI Music) والاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى الموسيقي والتطبيقات، ويشمل ذلك عشرات الملايين من المقطوعات الموسيقية وقوائم أشهر الأغاني وقنوات الكتب الصوتية ومناطق هاي فاي في أي زمان ومكان. ويتيح ذلك للمستخدمين متابعة أحدث الاتجاهات الموسيقية والاستمتاع بتجربة صوتية أغنى. وتخدم HUAWEI Music حالياً أكثر من 70 دولة ومنطقة، ويستفيد منها أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهرياً في مختلف بقاع العالم.

أما تطبيق فيديو هواوي (HUAWEI Video)، فيمكن المستخدمين من الاستمتاع بأروع تجارب الصوت والفيديو مع محتوى عالي الجودة بالتعاون مع Youku وMango TV وSohu.com وJetsen Huashi Wangju وHUACE FILM & TV وسوني وديزني وشركاء آخرين. ويتيح هذا للمستخدمين الاستمتاع بمحطات Youku وMango TV بالإضافة إلى عشرات الآلاف من أفلام هوليود والأفلام الصينية ومحتوى غني من الفنون والعلوم الإنسانية والمعرفة والتعليم وغير ذلك، والاستمتاع بتجربة فيديو غنية في مختلف أنحاء العالم. وأطلق التطبيق HUAWEI Video حالياً في الصين وإيطاليا وإسبانيا وأماكن أخرى، ويستخدمه أكثر من 130 مليون مستهلك نشط شهريًا.

وتعاونت هواوي في تقديم محتوى تطبيق قارئ هواوي (HUAWEI Reader) مع عشرات الشركاء في السوق الصينية، ومنها IReader Technology وDianzhong Technology وAli Literature وChina Literature، والتي قدمت للمستخدمين أكثر من مليون كتاب إلكتروني عالي الجودة، ويشمل ذلك المطبوعات الكلاسيكية الأكثر مبيعًا وغيرها. وتستعد هواوي لإطلاق التطبيق قارئ هواوي HUAWEI Reader على مستوى العالم لتقديم منصة رقمية للقراءة لمنح المستخدمين تجربة قراءة أغنى.

وستطلق هواوي مساعد هواوي HUAWEI Assistant على الإنترنت مع سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate30. وسيتمكن المستخدمين ببساطة الانتقال إلى الشاشة -1 للوصول سريعاً إلى مختلف الخدمات، مثل خدمة البحث عالمياً والخدمات الذكية والأخبار المهمة والبطاقات الذكية وغيرها لتعزيز تجربة المستخدم. وتشمل خدمة الأخبار المهمة 30 لغة في 82 دولة ومنطقة وتظهر تنبيهات ذكية بنحو 117 معلومة مهمة عن الأحداث الجارية وأكثر من 150 من معلومة عن البورصات.

توزيع التطبيقات عالمياً، إعادة ابتكار الخدمات الرقمية

تتضمن سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate30 متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery، وهي منصة نشر التطبيقات الرسمية لهواوي. ويستفيد منها عالميًا منذ إطلاقها عالمياً في أبريل 2018 أكثر من 390 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة. ووصلت إجمالي عدد تنزيلات التطبيقات منها إلى 180 مليار تنزيل خلال عام من إطلاقها، ويضاف إليها كل يوم أعداد كبيرة من التطبيقات التي ينشرها المطورون نتيجة انضمام مزيد منهم إلى منظومتها.

ويخدم متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery المستخدمين العالمين والمحليين في الصين في الوقت ذاته. ويقدم توصيات ذكية بالتطبيقات لمستخدمي سلسلة الهواتف HUAWEI Mate30، بناء على مكان المستخدم والتطبيقات الشائعة في بلده. وتشمل تلك التوصيات الذكية التطبيقات الأكثر استخداماً وشهرة في بلد المستخدم والبلدان القريبة منه، بالإضافة إلى الإصدار الأفضل من التطبيق الذي يناسب طراز الهاتف الذي يستخدمه من سلسلة Mate 30.

وأعلنت هواوي أن ميزة التطبيقات السريعة HUAWEI Quick App ستطرح عالمياً مع سلسلة HUAWEI Mate30، لتفتح أمام المطورين العالميين هذا النوع من التطبيقات السريعة التي وصلت إلى مرحلة ناضجة في السوق الصينية. وبهذا يحظى مستخدمو سلسلة الهواتف الذكية Mate30 بسهولة النقر على التطبيق لاستخدامه سريعًا دون الحاجة إلى تركيبه.

ومع إطلاق سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate30، في سبتمبر 2019 ستطلق هواوي عالميًا ميزة التطبيقات السريعة HUAWEI Quick المتوفرة في متجر هواوي للتطبيقات HUWAEI AppGallery، ما يفتح إمكانية استخدام هذا النوع من التطبيقات السريعة التي أصبحت ناضجة في السوق الصينية للمطورين العالميين. وحين ذلك يحظى مستخدمو سلسلة الهواتف الذكية Mate 30 بسهولة النقر على التطبيق لاستخدامه سريعًا دون الحاجة إلى تركيبه.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى متجر قدرات هواوي HUAWEI Ability Gallery، وهو منصة موحدة لإضافة القدرات ونشرها. وهو منصة مركزية في الهاتف تستقبل القدرات وتربط بينها بذكاء. وتتوفر أكثر من 5000 من قدرة مميزة في متجر قدرات هواوي HUAWEI Ability، وهي تقدم مجموعة شاملة من أذكى الخدمات وأكثرها صغراً. ويقترن إطلاق سلسلة Mate 30 مع إطلاق هذا المتجر في الأسواق العالمية وتعمل هواوي على توفير إمكانيات توزيع القدرات قريبا منه. وتنوي هواوي تجزئة خدمات التطبيقات بصورة أكبر إلى وحدات صغيرة لتتيح للمستخدمين تعديلها وفق حاجاتهم الشخصية.

نظام مفتوح تماماً – إعادة ابتكار منظومة بيئية مدعّمة بالذكاء الاصطناعي

ستواصل سلسلة HUAWEI Mate30 الاعتماد على المنظومة البيئية لخدمات هواوي للأجهزة النقالة المزدهرة، لتقدم تجربة حياة رقمية أذكى وأسرع وأكثر راحة. وبعد مؤتمر مطوري هواوي في أغسطس 2019، قدمت هواوي مرة أخرى المنظومة البيئية لخدمات هواوي للأجهزة النقالة للمستخدمين في العالم في حدث إطلاق سلسلة HUAWEI Mate30.

تعمل خدمات هواوي للأجهزة النقالة والتطبيقات المتوفرة على متجرها على الاستفادة القصوى من إمكانيات معالجات هواتفها النقالة وعتادها وسحابة هواوي، لتتكامل مع مجموعة من الخدمات الأساسية لخدمات هواوي للأجهزة النقالة وأدواتها ومنصاتها كي توفر بيئة تطوير واختبار متكاملة. وتشكل خدمات هواوي للأجهزة النقالة وتطبيقات الجهات الخارجية وخدماتها المنظومة البيئة الذكية لخدمات هواوي للأجهزة النقالة، ويستفيد منها نحو 570 مليون مستخدم لأجهزة هواوي في مختلف أنحاء العالم. ونجحت هذه المنظومة البيئية حتى الآن من اجتذاب 1.01 مليون مطور مسجل حول العالم.

ونتيجة لفتح هواوي لقدرات قلب خدمات هواوي للأجهزة النقالة HMS Core في عصر الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، ما على المطورين إلا الاستفادة من قدرات عدة تطوير البرمجيات من هواوي HMS Software Development Kit للاستفادة من منصة التطوير المفتوحة التي توفرها هواوي. وفتحت هواوي رسمياً 14 خدمة من خدمات هواوي للأجهزة النقالة، منها 9 خدمات أساسية و5 خدمات نمو، لتوفر للمطورين منظومة بيئية ذكية مفتوحة وسهولة فائقة في الاستفادة من خدماتها. وحتى الآن دمج 45 ألف تطبيق في قلب خدمات هواوي للأجهزة النقالة HMS Core عالميًا بزيادة سنوية تبلغ 65%.

وستوفر هواوي عدة خريطة هواوي HUAWEI Map Kit للمطورين في مختلف أنحاء العالم بدءاً من أكتوبر 2019، ما يفتح أيضاً إمكانيات الخريطة للمطورين خارج الصين، ويتيح لهم تطوير تطبيقات مبتكرة. وسيتمتع تطبيق صحة هواوي HUAWEI Health المتوفر على هواتف هواوي الذكية وساعة هواوي وسوار هواوي بإمكانية الاستفادة من عدة خريطة هواوي HUAWEI Map Kit.

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير المنظومة البيئية لخدمات هواوي للأجهزة النقالة انطلق منذ أعوام وما زال ينمو على نطاق واسع. فمثلاً استخدام متجر تطبيقات هواويHUAWEI AppGallery كمنصة لتوزيع التطبيقات لأكثر من ثمانية أعوام، ويزداد باضطراد عدد المطورين المنضمين إلى تلك المنظومة البيئية ويحملون تطبيقاتهم على متجر تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery لتقديمها للمستخدمين ومنحهم تجربة أفضل.

وتشجيعاً لأعداد أكبر من المطورين على إضافة التطبيقات عالية الجودة إلى منظومة خدمات هواوي للأجهزة النقالة، رفعت هواوي استثماراتها الموجهة للمطورين العالميين من مليار دولار يوان صيني إلى مليار دولار أمريكي، وحسنت كثيراً من برنامج شايننج ستار (Shining Star) الموجه لهم بصورة كبيرة، فنسبة 80% من هذا الاستثمار موجهة لتحفيز وتسريع الابتكارات لدى المطورين العالميين، وهي تغطي النفقات اللازمة في التطوير والتنمية والتسويق.

ويدعم برنامج شايننج ستار (Shining Star) ابتكارات المطورين العالميين، ليرفع من مستوى جودة الخدمات والمحتوى المتوفر لمستخدمي سلسلة Mate 30، وكذلك مستخدمي أجهزة هواوي الأخرى.

وتعمل هواوي على توسيع انتشار استديوهات الابتكار لديهاDigiX في مختلف بقاع أنحاء العالم، ولديها ثمانية مختبرات DigiX Labs في 6 مناطق رئيسة حول العالم. وهي توفر دعماً كبيراً لقدرات الابتكار لدى المطورين العالميين، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات على الأجهزة وتطوير قدرات المطورين وأدواتهم وما شابه ذلك.

والخلاصة أنه مع إطلاق سلسلة الهواتف الذكية الرائدة HUAWEI Mate30 تواصل خدمات هواوي للأجهزة النقالة تطوير منظومة بيئية معتمدة على الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام وتركز على تجربة المستخدم، وهذا يعيد ابتكار تجربة الحياة الرقمية ويقدمها بمستوى استثنائي لمستخدمي سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate30 في مختلف بقاع العالم.