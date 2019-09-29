جمعية غِراس تحتفي باليوم الوطني السعودي 89

رعى مدير مركز التنمية الإجتماعية الأستاذ /عبدالله الأمير حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان – غِراس وذلك إحتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون

وبحضور مدير تعليم صبيا الاستاذ ضيف الله الحازمي وعدداً من منسوبات التعليم بالقسم النسائي وذلك مساء يوم الخميس بمحافظة صبيا.

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي تلاه الحفل الخطابي القى من خلاله المدير التنفيذي للجمعية كلمة هنئ فيها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والحكومة الرشيدة والشعب السعودي داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان وان يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر انه ولي ذلك والقادر،

كما القى مدير مركز التنمية الاجتماعية كلمة بهذه المناسبة .

ثم تلى ذلك العديد من الفقرات الممتعة و المتنوعة و التي قدمها الفنان وائل خواجي ، كما تم توزيع الهدايا و السحوبات على الأجهزة الكهربائية تم السحب عليها من قبل الحاضرين من الايتام و اسرهم وتقديم وجبة عشاء .. كما عبر الاهالي عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة ..