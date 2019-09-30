مجموعة شاورمر تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها بافتتاح المطعم الـ 100 في المملكة

• أشهر مجموعة مطاعم سعودية تضاعف عدد الفروع في ثلاث سنوات

احتفلت مجموعة مطاعم شاورمر السعودية مؤخرا بالذكرى العشرين لتأسيسها بافتتاح مطعمها الـ 100، وذلك تطبيقا لاستراتيجيتها القوية للتوسع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت عملياتها نموا كبيرا وتضاعف عدد فروعها من 50 إلى 100 خلال هذه الفترة القصيرة.

بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، قال الشريك المؤسس عبد المحسن الربيعة، أحد مؤسسي شركة الأغذية المبتكرة وشاورمر : ” إن فضل نمونا ونجاحنا يعود إلى الآلاف من عشاق شاورمر المخلصين الذين يدعموننا في جهودنا لتحول الشاورما التقليدية إلى تجربة جديدة وتطويرها باستمرار حسب أذواق الصغار والشباب والكبار من النساء والرجال في المملكة، والتزامنا المستمر بتنويع الصلصات والنكهات وأساليب الشاورما المتميزة المستوحاة من التراث المحلي والاتجاهات الغذائية الجديدة، مثل مزج صلصة الثوم مع الجبن في الذايبة، مع اعتبارها بطلا في قائمة المؤكولات لدينا.”

“وتهتم علامة شاورمر بتحديث اتجاهات سوق الشاورما التقليدي الذي كان يهيمن عليه الباعة المتجولون في قديم الزمان، وذلك من خلال المعالجة المركزية والإدارة الصارمة لسلسلة التوريد من أجل ضمان استخدام المكونات الطازجة والطبيعية عالية الجودة، وأحدث التقنيات في صناعة الخدمات الغذائية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مجال التصرف بالأغذية وخدماتها المتعلقة.

ومن جانبه قال أحمد الرشيد، الشريك المؤسس للشركة: “لقد أخذنا طعاما محبوبا من الشارع العربي وأسسنا علامة تجارية فريدة مبنية على مبادئ الابتكار والالتزام بالجودة والخدمة المتميزة، ويستمر نمونا في جميع أنحاء المملكة وخارجها”.

“وتعتقد شاورمر أن رؤية المملكة 2030 التي تعزز بيئة اقتصادية واجتماعية قوية في السعودية قد ساهمت في نمو الشركة السريع، بالإضافة إلى افتتاح خيارات الترفيه الجديدة وراحة تناول الطعام في المطاعم المحلية التي تقدم خيارات الطعام العربية”.

وأضاف الرشيد قائلا: “إن مبادرة التحول في الرؤية 2030 فتحت الباب لنمو مطاعم شاورمر بدعم الشباب والأسر في جميع أنحاء المملكة الذين نشأوا في حب الشاورما مع رغبتهم في استكشاف اتجاهات غذائية جديدة. كما ساعدت الشعبية المتزايدة لتطبيق شاورمر على تسريع نمو المجموعة.”

يقع مطعم شاورمر الـ 100 الأكبر من بين فروعها بمساحة تبلغ 390 مترًا مربعًا في حي النخيل الشهير بالرياض وتضم عددًا من العناصر الجديدة التي تركز على العملاء والمصممة لتحسين تجربة العملاء بشكل عام، حيث يتميز تصميم المطعم الجديد بمفهوم المطبخ المفتوح بالكامل حتى يتمكن العملاء من رؤية كل جانب من جوانب عملية إعداد الطعام والتزام شاورمر باتباع نهج شفاف في نظم الجودة والتعامل مع المواد الغذائية.

كما يوفر المطعم الجديد فرصة للعملاء الذين ينتظرون الطعام لاختبار أنواع القائمة الجديدة قبل إدراجها في القائمة وتقديم ملاحظات فورية، بالإضافة إلى أماكن خاصة للعائلات والألعاب وغيرها من الأنشطة الترفيهية للعائلات والشباب لخلق تجربة شاملة للجميع.

ويقدم المطعم خدمة الطلب الذاتي، والتي صممت لسرعة الخدمة ولتوفير التكاليف من خلال العروض الحصرية. يحصل عملاء جهاز الخدمة الذاتية على خصومات خاصة على مجموعة من خيارات القائمة التي لا تتوفر من خلال الطلب التقليدي.

قد استثمرت شركة الأغذية المبتكرة في أحدث منشأة للمعالجة المركزية باستخدام التكنولوجيا الفائقة في جنوب الرياض، سيتم افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام، وذلك لخدمة مطاعم شاورمر في جميع أنحاء المملكة بتزويد الأقماع الطازجة والصلصات والمنتجات المصنوعة يدوياً من خلال نظام إنتاج وتوزيع مصمم خصيصًا للمحافظة على جودة الأغذية وطراوتها في الظروف المناخية القاسية في المملكة.

ومع العمل على تطوير بصمتنا من خلال مبادرة التوسع في المطاعم، نستثمر في موظفينا والخدمات الغذائية الحديثة وتقنيات المناولة والبنية التحتية لدعم نمونا وأنظمتنا وعملياتنا التي تعزز التزامنا بجودة الأغذية وسلامتها، حيث نعتقد أن هذا النهج سوف يدعم توسعنا المحلي وتطلعنا إلى المستقبل وقدرتنا على نشر ثقافة جيدة في تقديم أنواع مبتكرة من الشاورما في الأسواق الإقليمية والدولية.”

ويذكر أن شاورمر، واحدة من أكبر وأسرع مجموعات المطاعم التي تملكها وتشغلها شركة الأغذية المبتكرة، فتحت فروعها في 20 موقعًا جديدًا خلال عام واحد وتضاعف عدد فروعها من 50 إلى 100 مطعم منذ عام 2016 في 20 مدينة على مستوى المملكة مدعومة بقوة عاملة تبلغ 1500 موظف مع توطين 23٪ من الوظائف.