مشروع سرايا النرجس يحصل على ترخيص البيع على الخارطة ويتيح الحجز للمستفيدين

• ممثلو المشروع متواجدون في مركز سكني الشامل

• أعمال البنية التحتية قائمة على أرض الموقع

أعلنت شركة “دار وإعمار” الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007م حصولها على ترخيص البيع على الخارطة لمشروعها المتميز “سرايا النرجس” بمدينة الرياض، والذي يعد أحدث مشروعات الشركة للمستفيدين من برنامج وزارة الإسكان “سكني” والذي يتم تشييده على أرض وزارة الإسكان، وقد أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في الحجز والتعاقد القيام بزيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على كافة التفاصيل حيث يتواجد ممثلو الشركة لعرض المشروع والإجابة عن جميع الاستفسارات.

يقع مشروع سرايا النرجس في منطقة استراتيجية في حي النرجس شمال مدينة الرياض على شارع عثمان بن عفان متقاطعاً مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز ومحاذياً لشارع أبو بكر الصديق بمساحة تزيد عن 750 ألف متر مربع ويشتمل المشروع على تصميمات متنوعة من التاون هاوس بإجمالي 1294 وحدة كما يشتمل على 23 عمارة سكنية تضم 690 شقة سكنية إضافة إلى عدد 92 محلاً تجارياً، ويقدم المشروع حلولاً سكنية للمستفيدين ذات موقع متميز وبأسعار تنافسية وتصميم حضاري، كما يشمل المشروع جميع المرافق والخدمات، وقد بدأت الشركة في أعمال البنية التحتية فعلياً على أرض المشروع.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري:”يسعدنا الإعلان عن حصول الشركة على ترخيص البيع على الخارطة لمشروع سرايا النرجس الذي يأتي تلبية للطلب المتنامي على الوحدات السكنية المصممة طبقا لأعلى معايير الجودة والخدمات العالمية، ولأعلى المواصفات البيئية والمعمارية، تماشياً مع ما دأب عليه فكر التطوير العقاري في شركة دار وإعمار بالاهتمام بالتفاصيل ، بدءاً من التميز في اختيار الموقع وصولاً إلى أدق التفاصيل الداخلية وجمال التصميم والتنفيذ وخدمات مابعد البيع”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري: “في ظل توجيهات الحكومة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الإسكان لرفع كفاءة القطاع العقاري وتسريع التملّك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، لإتاحة فرص سكنية أكثر، تلائم مختلف فئات المجتمع، فإن شركة دار وإعمار تعد نفسها شريكاً وطنياً في المقام الأول، وتأخذ على عاتقها واجب الإسهام في تقديم حلول متنوعة تساعد كل أسرة في المملكة لتمتلك مسكنها الخاص من خلال إنشاء مساكن تلبي احتياجات طالبي السكن وبمواصفات عالية فى كل جانب من جوانب تصميمها حتى تليق بمواطني المملكة بوصفها بلداً متقدماً له مكانته التي تستدعي أن ينعم مواطنوها بتقدمٍ عمراني يليق بهم وببلادهم”.

وجدير بالذكر أن شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري قد استطاعت منذ تأسيسها من تعزيز ريادتها وتميزها في مجال التطوير العقاري من خلال العلامة التجارية فلل سرايا، وقامت الشركة حتى الآن بتطوير مشاريع إسكانية تقدر قيمتها بما لا يقل عن مليار ونصف ريال سعودي متنوعة مابين فلل ودوبلكس وتاون هاوس وشقق سكنية في كل من المنطقة الشرقية والرياض، كما أسهمت أعمال الشركة المتميزة في حصولها على جائزة أفضل مشروع عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي (الإسكان الميسر) من قبل الشيخ سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي في دبي، في أول جائزة خليجية للعقارات في المنطقة لعام 2017 حيث تم تكريم شركة دار واعمار أمام ما يقرب من 300 من قادة العقارات في اكبر وأرقى تجمع عقاري في المنطقة.