خصائص HUAWEI Mate20 X (5G) تمنح مستخدميه تجربة اتصال فريدة بشبكات الجيل الخامس

تُعدّ اتصالات الجيل الخامس (5G) الخطوة القادمة في قطاع الهواتف الذكية. ونشهد اليوم تركيز الشركات المعروفة بتصنيع الهواتف الذكية على إطلاق أجهزتها الداعمة لشبكات الجيل الخامس، في حين نجحت هواوي بإطلاق هاتفها الذكي الأوّل تجارياً والداعم لشبكات الجيل الخامس HUAWEI Mate20 X (5G) والذي يعتبر أول هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس يتم طرحه في السوق السعودية. وسنتحدّث في هذا المقال عن تجربة العملاء الفريدة في هاتف هواوي الداعم لشبكات الجيل الخامس.

تُعرف هواوي بحلولها المبتكرة التي تركز على تجربة المستهلك وتضمّ رقاقات معالجة قوية الأداء ومجموعة من الأدوات الحديثة والمبتكرة في هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) والتي ستمكن هذا الهاتف من توفير خدمات وتأدية مهام لا تستطيع تأديتها الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكات الجيل الخامس، مما يجعله رائداً في فئته بامتياز.

أول هاتف ذكي من الجيل الخامس في العالم يدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)

أدى انتشار شبكات الجيل الخامس اليوم إلى تطوير هيكلية نوعين من الشبكات: شبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وشبكات الجيل الخامس غير المستقلة (NSA). تستخدم شبكات الجيل الخامس غير المستقلة (NSA) البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع الموجودة مسبقاً، في حين سنشهد مع التحوّل إلى شبكات الجيل الخامس المستقلة الحل الحقيقي لتقنية الجيل الخامس قريباً. وتمتلك شبكات الجيل الخامس المستقلة مميزات عديدة كسهولة الاستخدام والكفاءة العالية التي تتفوق بها على نظيرتها من شبكات الجيل الخامس غير المستقلة. ولكن تكمن النقطة الأساسية بعدّم تأثر تجربة المستخدم خلال التحوّل إلى الشبكات المستقلة الحديثة.

ويمتاز هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) بخصائصه الفريدة التي تمكنه من دعم كلا الشبكتين المستقلة وغير المستقلة. وهو الهاتف الذكي الأوّل في العالم الذي يمتلك هذه الخاصية، فيمكّن مستخدميه من العمل في المناطق التي تستخدم كلا نوعيّ الشبكات بالإضافة إلى التطورات المرحلية المختلفة لشبكات الجيل الخامس.

والعنصر الأساسي الذي يمنح هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) هذه الخاصية هو نظام رقاقات المعالجة المزدوجة، وأولها Balong 5000؛ أول معالج متعدد الأوضاع بحجم 7نانومتر في العالم، يتمكن من الاتصال بمجموعة واسعة من بروتوكولات الشبكات بما فيها شبكات الجيل الرابع 4G والثالث 3G والثاني 2G. ويدعمه معالج هواوي Kirin 980 بحجم 7نانومتر وهو منظومة الرقاقات الأفضل والأسرع حتى اليوم. ويعمل هذان المعالجان معاً ليمنحا المستخدمين سرعات تنزيل عالية ومعدلات تنزيل تصل إلى 4.6 جيجابايت في الثانية، لتوفير تجربة الجيل الخامس التي لم يسبق لها مثيل.

أول هاتف ذكي مزدوج الشريحة من الجيل الخامس في العالم

ستتخلى معظم شركات تصنيع هواتف الجيل الخامس عن خاصية الشريحة المزدوجة، إلا أن هواوي وعدت عملاءها بتوفير هذه الخاصية. ويعدّ هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) أول هاتف ذكي من الجيل الخامس يوفر للمستخدمين دعم خاصية الشريحة المزدوجة (شريحة 5G وشريحة 4G) مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال بشبكات الجيل الخامس خلال سفرهم أو استخدام خدمات التجوال بسهولة تامة.

هيكل قوي قادر على تحمل كافة هذه الخصائص

من الصعب تشغيل جهاز يدعم شبكات الجيل الخامس ويمكن أن يؤدي أحياناً إلى استنفاذ البطارية أو ارتفاع حرارتها. وهو ثمن تدفعه العديد من الهواتف الذكية الحديثة، إلا أن هواوي تطرّقت لهاتين المشكلتين في هاتف HUAWEI Mate20 X (5G).

تُمكّن أجهزة هواوي مستخدميها، بفضل بطاريتها التي تتميز بقوة 4200 مللي أمبير، من استخدام هواتفهم لفترات طويلة. كما أخذت هواوي مسألة شحن البطارية بالاعتبار، فيستغرق شحنها من 0% إلى 70% نصف ساعة بفضل خاصية الشحن السريع بقوة 40 واط. ولم تغفل هواوي عن مسألة الحماية أيضاً حيث تم الاعتراف بخاصية الشحن هذه واعتمادها من قبل معيار TÜV Rheinland.

وقدمت هواوي خاصية SuperCool للتبريد للتخلص من مشكلة ارتفاع حرارة الجهاز، وهي حل متطور يستخدم غشاء الجرافين وغرفة البخار للحفاظ على برودة الهاتف واستجابته خلال فترات الاستخدام المكثف الطويلة.

الترفيه بأروع أشكاله

تُعدّ سرعات التنزيل السريعة أحد أهم مزايا شبكات الجيل الخامس، ما يعني متابعة الفيديوهات دون فترات انتظار وتجربة اللعب الخالية من الانقطاع. ويوفر HUAWEI Mate20 X (5G) هذه التجربة عبر شاشة AMOLED الواسعة بحجم 7.2 بوصة ودقة جرافيكس الألعاب المعززة بفضل وحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0.

ولأن هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) من أبرز هواتف هواوي، سيكون مزوداً دون شك بنظام كاميرا فائق يتمثل بكاميرا لايكا الثلاثية ذات الزاوية الواسعة للغاية أحدها بدقة 40 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وأخرى مُقرّبة بدقة 8 ميجابيكسل لتمنح المستخدمين صوراً مذهلة سواء عن قرب أو من زاوية واسعة للغاية.

سيمنح هاتف HUAWEI Mate20 X (5G) بفضل هذه الخصائص الفريدة، مستخدميه تجربة رائعة ويتميز بين مجموعة الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس، ويعدُ مستخدميه بتجربة الجيل الخامس الفريدة والأبرز على الإطلاق.

يتوفر هاتف HUAWEI Mate 20X (5G) في السوق السعودية في متجر هواوي الرسمي في الرياض بارك بسعر 3,699 ريال سعودي