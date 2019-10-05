“التقاعد” و “اليسر” توقعان اتفاقية تقديم مزايا في مجال التمويل للمتقاعدين

تم في المؤسسة العامة للتقاعد، برعاية معالي محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة بدر بن خلف الشمري، تضمنت اتفاقية تقديم مزايا في مجال التمويل للمتقاعدين والمستفيدين من خدمات المؤسسة في جميع مناطق المملكة.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة للتقاعد، سعود بن سليمان الجهني مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، ومن جانب شركة اليسر للإجارة والتمويل، بندر بن عياد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال.

وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتقاعد على جهود الفريق الذي عمل على بلورة هذه الاتفاقية وجعلها واقع عملي من جانب الطرفين، وأكد على أهمية عنصر الاستدامة في طرح مثل هذا النوع من المبادرات التي تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة.

وقال المحافظ» أنه تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030، عملت المؤسسة على تحسين خدماتها وتطوير إجراءاتها من خلال تنفيذ استراتيجيتها 2022 التي أعلنت عنها العام الماضي 2018، ونجحت في تحقيق نسبة %67 منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م»، مشيرا إلى برنامج «مزايا وعروض» الذي أطلقته المؤسسة بهدف إبرام اتفاقيات التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص لإتاحة الحصول على باقات من التسهيلات والمزايا والخصومات التجارية على مجموعة واسـعة من الخدمات الفريدة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية والتعليمية لصالح فئة المتقاعدين.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل بدر بن خلف الشمري على أن الاتفاقية تضمنت تقديم حلول تمويلية إلى قطاع عملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين وفق مزايا خاصة تشمل برامج التمويل التي تطرحها «اليسر» وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

وأكد الشمري على أن شركة اليسر للإجارة والتمويل تعتبر أول شركة تمويل تعمل على تقديم خدماتها لقطاع المتقاعدين، ويأتي ذلك في إطار أهداف الشركة نحو تقديم الخدمات الاجتماعية لافراد المجتمع المحلي وتحديدا القطاع الذي لا يتمتع بشروط المؤسسات المصرفية والبنوك للحصول على خدمات التمويل.

وأشارت الاتفاقية إلى تقديم العديد من المزايا والخصومات للمتقاعدين ومنها تقديم كلفة تمويل خاصة وحصرية، مع مزايا عدم المطالبة بكفيل غارم، إلى جانب الإعفاء من باقي الأقساط غير المستحقة في حالة الوفاة والعديد من المزايا الأخرى.

وقدمت «اليسر» بالاتفاقية عددا من الحلول والبرامج التمويل، وهي برنامج التمويل التأجيري للسيارات، برنامج التمويل الاستهلاكي للسيارات من خلال عقد المرابحة، برنامج التورق لتوفير السيولة لغايات التعليم المدرسي، الإجراءات الطبية، التجديدات المنزلية، شراء الأثاث والأجهزة المختلفة، بوليصة التأمين، توفير مصاريف السفر والسياحة، وبرنامج التمويل للسلع الاستهلاكية من خلال عقد المرابحة لشراء السلع الاستهلاكية (إلكترونيات، أجهزة كهربائية، أثاث، وغيرها)، وجميع هذه البرامج والحلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.