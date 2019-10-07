هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك في ملتقى بيبان حائل

شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في ملتقى بيبان حائل تحت عنوان “باب التكمين”، الذي انعقد في الفترة ما بين 2 إلى 5 أكتوبر 2019م من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ حيث استعرضت الهيئة مفهوم المحتوى المحلي وعناصره بالاضافة إلى استراتيجية تنمية المحتوى المحلي على كافة المسارات.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن السماري إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى يهدف إلى عرض خطة عملها في تنمية المحتوى المحلي ودوره في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي بدوره سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أحد قطاعات الأعمال الرئيسية في المملكة. وأضاف: “تمكنت الهيئة من تضمين متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع وزارة المالية كما أنها انتهت من مسودة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث ستمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب النظام واللائحة العديد من الميزات منها أفضيلة في السعر مقارنةً بغيرها من المنشآت وذلك في المشتريات الحكومية وفقاً لما سيرد في اللائحة”.

ويعتبر ملتقى بيبان منصّة لاستعراض أبرز الانجازات والتحديات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، إضافة إلى تحفيز دخول منشآت جديدة إلى السوق من خلال احتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين بما يساعد على نجاح مشاريع هذا القطاع، وبالتالي خلق فرص العمل في مختلف القطاعات غير النفطية والمساهمة في تنويع مصادر الدخل. وبدورها، تتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إعداد قوائم المنتجات الوطنية، والتي يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها عند طرحها للمنافسات وتطبيقها في كافة العقود التي يشمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية.