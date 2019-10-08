الساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 تتوفر قريبًا في المملكة العربية السعودية

في خطوة منتظرة بعد النجاح الكبير الذي حققته هواوي في الحفل الذي عقد مؤخرا في مدينة ميونيخ الألمانية لإطلاق مجموعة من أحدث منتجاتها عالمياً، مثل سلسلة HUAWEI Mate30 والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2، أعلنت “هواوي السعودية” أنّها ستطلق قريباً الساعة المنتظرة في السوق المحلية ملبية بذلك رغبات المستخدمين.

وتعرف هواوي اليوم بأنها إحدى الشركات الرائدة في طرح المنتجات الذكية القابلة للارتداء، ومنها الساعة HUAWEI Watch GT 2 التي تقدم مجموعة من المزايا البارزة مثل المراقبة اليومية لنشاطات المستخدم والتنبيهات الذكية. وتوفر الساعة الذكية أيضاً مجموعة كبيرة من التطبيقات التي تقدم إمكانيات هائلة، وتعمل بطاريتها لمدة طويلة مدهشة تصل إلى 14 يوماً دون الحاجة إلى شحنها*، وتشغل الساعة الموسيقى بجودة رائعة وتمتاز بقدرة متقدمة للاتصال عبر تقنية بلوتوث.

توفر الساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 أيضًا 15 وضعًا رياضيًا متنوعًا للأنشطة الداخلية والخارجية، وهي تراقب معدل ضربات القلب وجودة النوم ، وتبين إن كان ذلك يناسب احتياجات المستخدم وتستهدف بذلك الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية. وحرصت هواوي في هذه الساعة الذكية أن تقدم تصميمًا يركز على إبراز الشاشة الزجاجية ثلاثية الأبعاد مع هيكل موحد وأشرطة تزينية وألوان، ويبلغ قطر شاشتها من نوع AMOLED 1.39 بوصة.

ستتوفر الساعة HUAWEI Watch GT 2 الجديدة قريباً في المملكة العربية السعودية.

فترقبوها!

*ملاحظة: عمر البطارية الفعلي يعتمد على عادات المستهلكين