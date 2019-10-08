ملتقى لصناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية

تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي افتتح مدير عام تطوير الاستثمار الاستاذ بدر بن ناصر الشمري أعمال معرض وملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والصناعية بمركز الملك عبد الله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

حيث انطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة للهيئة الملكية بالجبيل ألقاها مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي المهندس محمد الزهراني أكد فيها على أن ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، وأن المملكة تمتلك تجربة ناجحة في صناعة بعض مكونات السيارات من خلال ما يربو عن مئتي مصنع تعمل في مجال تجميع وتصنيع بعض أجزاء السيارات.

وأوضح المهندس محمد الزهراني أنه وصل أجمالي رأس المال المستثمر ما يقارب 7 مليارات ريال سعودي استقطبت من خلالها نحو 27 ألف وظيفة.

وتطرق الزهراني إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تفخر بتنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات الهامة والداعمة للاستثمار لتعزيز دور المملكة ليصبح رئيسياً في مجال تطوير الصناعة وتوطين التقنية وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تهدف من خلال هذا الملتقى إلى دعم الاستثمار في كافة القطاعات لخلق فرص عمل مستدامة وللمساهمة في إثراء الاقتصاد المحلي.

وبين المهندس محمد الزهراني أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الأسواق العالمية للسيارات وتصنف كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث استيراد السيارات وقطع الغيار وتصل التوقعات للسوق المحلي إلى مليون سيارة سيستقبلها السوق السعودي في عام 2020م ومليون ونصف المليون سيارة للسوق الخليجي كافة.

وأكد مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل على أن الهيئة الملكية عملت مع شركائها عبر العديد من الدراسات وورش العمل والتي كان من نتائجها مبادرة انشاء منطقة البلاسكيم التي ستمكن الصناعات التحويلية ومنها صناعة قطع السيارات وذلك من خلال تقليل رأس المال المستثمر وتوفير العديد من الخدمات المشتركة واللوجستية التي من شأنها رفع الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية.

عقب ذلك تحدث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السيارات الوطنية السعودية ” سنام ” الدكتور فهد الدهيش على أنشاء مصنع لصناعة سيارات الركاب بالمملكة العربية السعودية لهو خطوة مباركة وتعتبر خطوة أولى في تحقيق توطين صناعة السيارات وقطع الغيار بالمملكة.

وأكد الدكتور فهد الدهيش على أن الشراكة مع شركة سانغ يونغ سوف تكون طويلة الأجل وكذلك الشركات الكورية المزودة لأجزاء السيارة حيث أن مشاركتهم هي روح ودم المشروع من خلال الدعم والمساندة المقدم في توريد أجزاء السيارة على مستوى الجودة المتوافق مع شركة سانغ يونع.

وتطرق الدهيش إلى أن الشركة وضعت نصب أعينها استراتيجية تطوير صناعة السيارات بالمملكة وفق منهجية التصنيع الكامل، وأضاف الدهيش إلى أن الهدف الرئيسي والأهم للمشروع هو تأسيس وتوطين صناعة السيارات على منهج التصنيع الكامل والوصول بأقرب وقت ممكن إلى تحقيق نسبة %70 محتوى محلي.

بعد ذلك شاهد الحضور فيلم تعريفي عن مشروع شركة السيارات الوطنية السعودية “سنام” بمدينة الجبيل الصناعية يحاكي الجهود والتقنيات المستخدمة في تصنيع السيارات وقطع الغيار.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة سانغ يونغ الكورية السيد بانج تاي يي كلمة أوضح فيها إلى أن الشركة تمتلك أكثر من %20 من الحصة السوقية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار في جمهورية كوريا الجنوبية وتعمل الشركة على تصنيع سيارة رياضية سيتم تصنيعها في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سانغ يونغ الكورية على أن العلاقة مع الشركات السعودية ستقوم وتبنى فوق شراكات مستقبلية في مجالات واسعة ومتنوعة.

وأضاف السيد بانج تاي يي أنه في المراحل الأولى من المشروع فإن معظم القطع سيتم استيرادها من جمهورية كوريا الجنوبية ولكن في المستقبل القريب فستكون مصنعة محلياً.

عقب ذلك ابتدأت مراسم توقيع الاتفاقية ما بين شركة السيارات الوطنية السعودية “سنام” وشركة سانغ يونغ لصناعة السيارات وهي عبارة عن اتفاقية تعاون بين الطرفين في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وافتتح بعد ذلك المعرض المصاحب للملتقى حيث شارك ٢٨ عارضا من الشركات الكورية والسعودية في عرض منتجاتها لتعزيز محتوى صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية.