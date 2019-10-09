توَّجت الهيئة العامة للترفيه أمس، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة “همتكم معنا”، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني89.
وسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه سعادة الأستاذ عمرو باناجه، وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني89، الذي أقيمت فعالياته مساء اليوم بقاعة الامير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.
وقد تم اختيار تطبيق المركز للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى.
ويعد هذا التتويج تثميناً لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.
ومما يذكر أن مركز التواصل الحكومي كان قد فاز بعدة جوائز منذ إنشائه قبل حوالي سنتين منها؛ جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.
“التواصل الحكومي” يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89
توَّجت الهيئة العامة للترفيه أمس، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة “همتكم معنا”، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني89.
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"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89
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