تقنيات STARZPLAY تدعم إطلاق منصة Lionsgate Play في الهند 

وظفت STARZPLAY، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، التقنيات التي طورتها مقدمةً خدماتها المُدارة عبر منصة STARZPLAY Connect التي قامت بتطويرها لدعم الإطلاق الناجح لخدمة Lionsgate Play الترفيهية في الهند. وتوفر منصة STARZPLAY Connect خدمات إدارة الاشتراكات والفواتير وإدارة المحتوى وعرض الفيديو وإدارة الأجهزة المرتبطة بكل اشتراك.

ويعكس الإطلاق الناجح لخدمة Lionsgate Play، باستخدام تقنيات STARZPLAY، استراتيجية الشركة الرامية إلى توسعة نطاق منح تراخيص منصة STARZPLAY Connect إلى شركات البث والاتصالات التي تتطلع إلى توظيف حل تقني مميز قائم على الحوسبة السحابية لتقديم الخدمات الترفيهية عبر الإنترنت.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على الإمكانات التقنية الكبيرة التي تتمتع بها STARZPLAY في قطاع خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب، بل وتمتد لتشمل أيضاً دورها البارز في تطوير حلول تقنية ترتقي بأداء منصات المشاهدة عبر الإنترنت نحو مستويات جديدة من التميز. وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها STARZPLAY كرائد في قطاع الترفيه عبر الإنترنت، بفضل تركيزها على وضع العملاء في المقام الأول، وإدراكها لأهمية اعتماد أحدث التطورات التقنية لتقديم أفضل خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

وتمتاز منصة STARZPLAY Connect بمرونتها العالية، وقابلية تخصيص أدائها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الناشئة، مما يجعل منها حلاً شاملاً قابلاً للتوسع ليشمل أيضاً الأسواق الكبيرة. وتمتلك STARZPLAY كافة الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمة مع حلول تسويق تقنية شاملة لعملائها، وصولاً إلى الإطلاق والتشغيل الناجحين لخدمات مشاهدة المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت.

بهذه المناسبة قال داني بيتس، الرئيس التجاري في STARZPLAY: “شكلت الصفقة الخاصة بدعم إطلاق Lionsgate في الهند باستخدام التقنيات التي طورناها إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، ساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها STARZPLAY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموقعها الاستثنائي كمزود للخدمات المدارة في مجال مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، بالتزامن مع تسليط الضوء على قدرتنا على تنفيذ المشاريع وفق المواعيد والميزانيات المحددة. وفي ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب في العالم، تبرز أهمية الإمكانات التي تتمتع بها STARZPLAY على مستوى الحلول الشاملة لكافة الأجهزة والتطبيقات أو التقنيات الداعمة، وتعزز موقعنا كشريك مثالي للشركات الناشئة التي تتطلع إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يحفل بها هذا القطاع”.

ومن جانبه قال روهيت جاين، مدير Lionsgate في جنوب آسيا: “يسرنا أن نتعاون مع STARZPLAY للاستفادة من مجموعة تقنياتها المبتكرة التي لعبت دوراً جوهرياً في تسريع إطلاق Lionsgate Play في الهند. ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون معهم لتوسعة نطاق أنشطة التوزيع الخاصة بمحتوى منصتنا في مناطق جنوب آسيا. وقمنا بإعداد منصة Lionsgate Play بأسلوب يضمن للمشتركين تمضية وقت أطول في المشاهدة عوضاً عن البحث، بفضل المحتوى المتنوع الذي نقدمه. وحققت عملياتنا منذ إطلاقها مع ’فودافون‘ في الهند انطلاقة قوية، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بكل الشكر إلى فريق STARZPLAY على ما قدموه لنا من دعم”.

وتعتبر STARZPLAY من الشركات الرقمية الناشئة التي انطلقت من المنطقة، محققةً نمواً استثنائياً خلال فترة زمنية قصيرة، حيث أصبحت تمتلك الحصة السوقية الأكبر على صعيد الاشتراكات في خدمات الفيديو عبر الإنترنت.