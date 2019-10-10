يخطط المكتب الوطني الألماني للسياحة لعقد ثلاث فعاليات من العروض الترويجية في المملكة العربية السعودية

سيقوم المكتب الوطني الألماني للسياحة لدول الخليج (GNTO) ، كجزء من جهوده الحثيثة نحو تعزيز قدوم السائحين السعوديين إلى ألمانيا، بمباشرة جولته الترويجية السنوية في ثلاث مدن سعودية بالشراكة مع الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانز، شريك الطيران المتميز.

ستبدأ الجولة الترويجية التعريفية B2B في جدة يوم 21 أكتوبر، يليه الرياض يوم (22 أكتوبر) ثم الخُبر (23 أكتوبر) بهدف تعريف خبراء قطاعي السياحة و السفر السعوديين وكبار قادة الرأي والإعلام بأحدث الأماكن السياحية التي تمثل وجهات للسفر طوال العام في ألمانيا.

وعلقت نيكول تسازبل، مديرة المبيعات والتسويق في المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول الخليج وهو أحد فروع المجلس الألماني الوطني للسياحة، مبرزةً أهمية السوق السعودي قائلة: “تعتبر منطقة الخليج ثالث أكبر سوق غير أوروبي مصدر للزوار لألمانيا بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبعقد هذه الجولة الترويجية في المملكة، نتطلع إلى تقوية العلاقات مع رواد شركات السفر والسياحة في السعودية وتوصيلها بشركاء السياحة الألمان لإلهام الزائرين السعوديين للسفر إلى دولتنا الجميلة”.

ستحظى الجولة الترويجية في المدن الثلاث بمشاركة اكثر من 10 شركاء ألمان رائدين في مجالات السفر والسياحة، و الضيافة و تجارة التجزئة الفاخرة و السياحة العلاجية لهذا العام، والذي يتم استضافته بالشراكة مع الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانز، شريك الطيران المتميز.:

1. مركز التسوق الفاخر “بروينجر”

2. مجلس السياحة في كولونيا

3. شركة دي ام سي آند مايس جيرماني (مشغل الحوافز و الجولات السياحية)

4. فندق إكسلسيور إرنيست

5. فندق بايريشير هوف في ميونيخ

6. مركز التسوق الفاخر “قرية إنغولشتات وفيرتهايم”

7. مركز التسوق الفاخر “أوتليت سيتي ميتسينجن”

8. مجموعة مستشفيات سانا

9. عيادة شوين

10. شركة شتديوسس انكمينج ميونيخ (مشغل الحوافز و الجولات السياحية)

بعد عقد الجولة الترويجية في السعودية، سوف يتجه ممثلي المكتب الوطني الألماني للسياحة إلى البحرين في يوم 24 أكتوبر لترويج وجهة ألمانيا لدى خبراء قطاعي السياحة و السفر البحرينيين وكبار قادة الرأي والإعلام لمدة يوم واحد فقط.

21 أكتوبر 2019 – جدة

22 أكتوبر 2019 – الرياض

23 أكتوبر 2019 – الخُبر

24 أكتوبر 2019 – المنامة، البحرين