بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي قام فندق برج رافال برعاية حفل عشاء لصالح جمعية زهرة في مطعم “اروما” حيث تم تخصيص المطعم بالكامل لفعالية جمعية زهره، وقد اشتمل الحفل على قصص المصابات ودعم الجمعية لهم بالإضافة الى حوار توعوي لمرضى سرطان الثدي بحضور مجموعة من المتطوعات المتعافيات ليعملوا على مساندة المريضات وأسرهن وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهن والمشاركة والأخذ بيدهن بالإرادة والقوة وحب الحياة والإيمان بالقضاء والقدر. كما قدمت شركة الماجد للعود هدايا قيّمة للحضور من المرضى و المتعافيات.

وعلق الأستاذ سعيد العسيري، مدير فندق برج رافال على هذه الفعالية ” من واجبنا تجاه مجتمعنا ان ندعم الجمعيات الخيرية لبناء مستقبل واعي ودعمنا لجمعية زهرة لمبادرتها شي مهم بالنسبة لنا حيث يشكل سرطان الثدي 30% من الأورام بين السيدات في المملكة”.

والجدير بالذكر أن فندق برج رافال قد شارك منذ افتتاحة في العديد من المبادرات الخيرية مثل: حملات التبرع بالدم، والتعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، ومع بنك الطعام السعودي (إطعام).